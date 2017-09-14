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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 14:03
detroytred написав:
Детройт схоже перший з усього форуму, хто потрапив під спробу бусифікації.
Були 2 спроби мене бусифікувати. Ну як спроби: вискакують з буса і оточують солдати, дивляться документи, бачать відстрочку, розходимось.
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 14:05
_hunter написав:
Зачем вы распространяете расейское ИПСО? - на форуме турбопатриоты убедительно доказали, что буссификации не бывает!
Іпсо це не може бути, бо порушення такі визнав Лубінець (посадова особа...).
Ну і на форумі, як мінімум, будівельних оперував 1%.
Я лише схоже першим потрапив в число кому пощастило з тутошніх.
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 14:11
Дюрі-бачі написав: detroytred написав:
Детройт схоже перший з усього форуму, хто потрапив під спробу бусифікації.
Були 2 спроби мене бусифікувати. Ну як спроби: вискакують з буса і оточують солдати, дивляться документи, бачать відстрочку, розходимось.
Тоді сорян. Другий.
Але я одразу не показував всі повністю (лише по ходу дій наявність, що є; і що паспорт мій). хотів подивитися, як по процедурі буде. І тільки в кінці вже все.
А вийшло, що без усяких повноважень (у старшого було лише вбілет роти охорони) з боку посадовців, прийшлося.
Поліції, до речі, не було овсім.
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 14:20
detroytred написав:
Але я одразу не показував всі повністю (лише по ходу дій наявність, що є; і що паспорт мій).
Я паспорт, тимчасове посвідчення і повістку показував одночасно. Поліцейська один раз була і тоді представлялись як мали б, навіть наказ показали. Другий раз тільки солдати і представились тільки на словах.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в П'ят 05 лип, 2024 14:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 14:21
ЛАД написав: Бетон написав:
Суд скасував штраф 25.500 грн, який ТЦК наклав на чоловіка за те, що той не повідомив про одруження, народження дітей і зміну місця роботи, — ЗМІ
Як зазначив суд, за новим законодавством людину не можна штрафувати за неповідомлення даних, які і так є у держави.
Штрафов не будет
"одруження, народження дітей" это мелочи, которые не особо влияют на призыв.
Место работы немного существеннее. но тоже не очень.
Главное - место жительства, куда присылать повестку. В связи с отсутствием прописки у государства этих сведений нет. Вот за это и будут штрафы.
Як місце роботи,не робоче місце (!), може впливати? Також поясніть різницю між робочим місцем і місце роботи? Мене форумчанин питав трохи інше - бажаю надати вичерпну відповідь.
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 14:22
Дюрі-бачі написав: detroytred написав:
Але я одразу не показував всі повністю (лише по ходу дій наявність, що є; і що паспорт мій).
Я паспорт, тимчасове посвідчення і повістку показував одночасно. Поліцейська один раз була і тоді представлялись як мали б, навіть наказ показали. Другий раз тільки солдати.
Довідку про несудимість з графою: на вимогу.
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 14:24
Дюрі-бачі написав: detroytred написав:
Детройт схоже перший з усього форуму, хто потрапив під спробу бусифікації.
Були 2 спроби мене бусифікувати. Ну як спроби: вискакують з буса і оточують солдати, дивляться документи, бачать відстрочку, розходимось.
Яка різниця в тлумаченні між перевіркою документів і спробою примусово доправити до місця призначення? Невже синоніми.
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 14:25
барабашов[quote="5744438:whois2010 написав: ЛАД написав: В связи с отсутствием прописки у государства этих сведений нет
. Вот за это и будут штрафы.
Ви прямо зараз можете у держави через Дію замовити з телефона витяг про місце реєстрації
Место регистрации и место жительства сегодня запросто могут не совпадать.[/quote]
И что?
В стране миллионы переселенцев с пропиской в серой зоне
Им всем прописываться в арендных квартирах и общагах, что им OВА предоставила?[/quote]
Можна вказати хостел " орленок " м.Одеса р-к Привоз
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 14:26
sens написав:
Яка різниця в тлумаченні між перевіркою документів і спробою примусово доправити до місця призначення? Невже синоніми.
Ну я вважаю коли 2 солдати стають впритул за спину, готові вхопити попід руки, а 2 близько до лиця, перекриваючи шляхи до втечі, то це не просто перевірка документів.
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 14:31
sens написав: Дюрі-бачі написав: detroytred написав:
Детройт схоже перший з усього форуму, хто потрапив під спробу бусифікації.
Були 2 спроби мене бусифікувати. Ну як спроби: вискакують з буса і оточують солдати, дивляться документи, бачать відстрочку, розходимось.
Яка різниця в тлумаченні між перевіркою документів і спробою примусово доправити до місця призначення? Невже синоніми.
Добре що нагадали.
Все почалося і по суті продовжувалось в ключє не "покажіть документи. Що у вас?", а "Вам треба проїхати з нами." (там розберемося, а що там у вас нам пофіг).
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