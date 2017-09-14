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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 14:54
detroytred написав:
Добре що нагадали.
Все почалося і по суті продовжувалось в ключє не "покажіть документи. Що у вас?", а "Вам треба проїхати з нами." (там розберемося, а що там у вас нам пофіг).
Всі ці дії, за замовчуванням незаконні, від початку до кінця.
І, це одина з вагомих причин чому майбутн'є дітей я вже не хочу пов'язувати з Україною.
На жаль. Після заяви подоляка, що вони толерують дії ТЦК щодо викрадень та катувань, питань більше не залишилось.
І, на жаль, ситуація з анархією і свавіллям буде тільки погіршуватись.
Цікаво почитати коментарі людей які підтримують дії зе по порушенню законів.
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 15:00
_Mykola_ написав: detroytred написав:
Добре що нагадали.
Все почалося і по суті продовжувалось в ключє не "покажіть документи. Що у вас?", а "Вам треба проїхати з нами." (там розберемося, а що там у вас нам пофіг).
Всі ці дії, за замовчуванням незаконні, від початку до кінця.
І, це одина з вагомих причин чому майбутн'є дітей я вже не хочу пов'язувати з Україною.
На жаль. Після заяви подоляка, що вони толерують дії ТЦК щодо викрадень та катувань, питань більше не залишилось.
І, на жаль, ситуація з анархією і свавіллям буде тільки погіршуватись.
Цікаво почитати коментарі людей які підтримують дії зе по порушенню законів.
Так были уже коментарии: пэрэсичные сами в этом виноваты - не стоят в очередях в окопы, не обновляют данные... Классика виктимшейминга.
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 15:00
Дюрі-бачі написав: sens написав:
Яка різниця в тлумаченні між перевіркою документів і спробою примусово доправити до місця призначення? Невже синоніми.
Ну я вважаю коли 2 солдати стають впритул за спину, готові вхопити попід руки, а 2 близько до лиця, перекриваючи шляхи до втечі, то це не просто перевірка документів.
Вы ж математик вроде?
Моделируем ситуацию: 4 молодыз крепких муштрованных на убийство орков штурмовика(дефицитных в окопе где 52х летний программист должен отсвечивать в тепляк) окружают СЗЧ лет 40+, с 3-4 ходками не за кражу, а разбой допустим, слегка под кайфом и с гранатой за пазухой? Какая вероятность того что и в бусике в трёх метрах будут жмуры, а не 300е???
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 15:08
detroytred написав: fox767676 написав: detroytred написав:
Детройт схоже перший з усього форуму, хто потрапив під спробу бусифікації
Цікаво
"прошу пана пана полковника до бусика, будете нами командувати" ?
Ні. Не так.
Спробував, як пересічний громадянин...))))))
Тримався до критичної точки.
До речі, на диво -- як пересічний домігся витягнути старшого цигарку з рота та застьобнутися.
А от далі швах...
Аргументи *мені особисто юрист сказав...*, *мені начальник сказав...* -- не перебиваються нічим.
Пока быдло не узнало что 55ти летнмй дед - старший офицер - не пытались у ветеранов-инвалидов-ампутантов спрашивать почему семеро таких боевых парней и не под Клещеевкой???
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 15:10
барабашов написав:
Моделируем ситуацию: 4 молодыз крепких муштрованных на убийство орков штурмовика(дефицитных в окопе где 52х летний программист должен отсвечивать в тепляк) окружают СЗЧ лет 40+, с 3-4 ходками не за кражу, а разбой допустим, слегка под кайфом и с гранатой за пазухой? Какая вероятность того что и в бусике в трёх метрах будут жмуры, а не 300е???
Ответка особливо беспредельщикам коновалам і гончим, почне прилітати, але трошки попізже, ми її побачимо, пар у казані ще повинен перегрітись.
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 15:22
_Mykola_ написав:
по порушенню законів.
Це корінь.
Там наприкінці спілкування я пояснив старшому: є три варіанти відносин -- по-людські, по закону, силоміць. Як будемо?
Він одразу заявив - я тільки за по-людські.
Мені стало смішно (тобто оті п'ятеро, що по замовчуванню оточували ззаду і якби не відмашка, діяли) - це по-людські?
Але вказав я лише йому на те, що неправда це --- бо наполягав він саме на варіант по закону (типа *мені юрист сказав...*, *мені начальник сказав...*), а не по-людські.
Тобто каже неправду...
По-людські почав тільки, коли і по закону не вдалося (бо сам їх не знає), і силоміць зі мною варіант не підходить.
Суцільне наіпалово...
Навіть від дійсно відмінного вояка. Бо він дійсно був і здоровий (190 см, кг - 100), як бик, досвідчений (років 45-50), толковий, розумний, жвавий, врівноважений. По суті ідеальний сержант.
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 15:29
ЛАД написав: Бетон написав:
Суд скасував штраф 25.500 грн, який ТЦК наклав на чоловіка за те, що той не повідомив про одруження, народження дітей і зміну місця роботи, — ЗМІ
Як зазначив суд, за новим законодавством людину не можна штрафувати за неповідомлення даних, які і так є у держави.
Штрафов не будет
"одруження, народження дітей" это мелочи, которые не особо влияют на призыв.
Место работы немного существеннее. но тоже не очень.
Главное - место жительства, куда присылать повестку. В связи с отсутствием прописки у государства этих сведений нет. Вот за это и будут штрафы.
Да ладно.
Вытяг из территориальной громады в дия бери не хочу. Всё у них есть. У меня в ДІЯ даже два диплома з відзнакою есть. А если ввести мои фио в гугл, показывает когда женился развёлся и наверное где деньги лежат. Какой то днепровский сервис. Я им пытался предъявить, они ответили, что собирают инфу о гражданах из открытых реестров
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 15:34
барабашов написав:
почему семеро таких боевых парней и не под Клещеевкой???
Недолік в мене це чи ні, але я завжди намагаюся виходити з найліпшого по відношенню до незнайомого. Тобто -- що всі вони мають заслуги, поранені тощо.
Моя реакція лише на факти. Те, що вже відбулося, є.
Є факт порушення, конкретного порушення, то розбираємося з цим.
Я звернув йому: так до свого ж начальника (-ків) йди і питай, коли він почав розповідати, що треба і як важко...
Одразу ця тема затухла.
Одна справа щось вимагати в когось, а інша в баріна...
Розуміння більше з'явилося після натяку: якщо завтра я в формі, а не в цивільному, то вже я буду банкувати, а не ви. Тоді що?
Це якщо по понятіям йти.
Коротше: півгодини розмови..., щоб розійтися кожний при своєму.
Да він сказав, що після 17.07 їх не буде, а буде тільки поліція займатися перевіркою по Оберігу і доставкою. Видно в них такі чутки ходять. Бо наврядчи сержант це точно знає.
Що в Оберігу дані бувають іншими, ніж видав резерв+ та ЦНАП. (Хоча це схоже на розвод, бо останні видають номер саме в Оберегу, наскільки я зрозумів оцей резевр+ це по суті пріложєніє для роботи саме з Оберегом. І ЦНАП теж по суті через Резерв+ звертається до Оберегу).
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