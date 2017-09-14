Додано: П'ят 05 лип, 2024 15:34

барабашов написав: почему семеро таких боевых парней и не под Клещеевкой??? почему семеро таких боевых парней и не под Клещеевкой???

Недолік в мене це чи ні, але я завжди намагаюся виходити з найліпшого по відношенню до незнайомого. Тобто -- що всі вони мають заслуги, поранені тощо.Моя реакція лише на факти. Те, що вже відбулося, є.Є факт порушення, конкретного порушення, то розбираємося з цим.Я звернув йому: так до свого ж начальника (-ків) йди і питай, коли він почав розповідати, що треба і як важко...Одразу ця тема затухла.Одна справа щось вимагати в когось, а інша в баріна...Розуміння більше з'явилося після натяку: якщо завтра я в формі, а не в цивільному, то вже я буду банкувати, а не ви. Тоді що?Це якщо по понятіям йти.Коротше: півгодини розмови..., щоб розійтися кожний при своєму.Да він сказав, що після 17.07 їх не буде, а буде тільки поліція займатися перевіркою по Оберігу і доставкою. Видно в них такі чутки ходять. Бо наврядчи сержант це точно знає.Що в Оберігу дані бувають іншими, ніж видав резерв+ та ЦНАП. (Хоча це схоже на розвод, бо останні видають номер саме в Оберегу, наскільки я зрозумів оцей резевр+ це по суті пріложєніє для роботи саме з Оберегом. І ЦНАП теж по суті через Резерв+ звертається до Оберегу).