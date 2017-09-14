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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 89498950895189528953>
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 14:54

  detroytred написав:Добре що нагадали.
Все почалося і по суті продовжувалось в ключє не "покажіть документи. Що у вас?", а "Вам треба проїхати з нами." (там розберемося, а що там у вас нам пофіг).

Всі ці дії, за замовчуванням незаконні, від початку до кінця.
І, це одина з вагомих причин чому майбутн'є дітей я вже не хочу пов'язувати з Україною.
На жаль. Після заяви подоляка, що вони толерують дії ТЦК щодо викрадень та катувань, питань більше не залишилось.
І, на жаль, ситуація з анархією і свавіллям буде тільки погіршуватись.
Цікаво почитати коментарі людей які підтримують дії зе по порушенню законів.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 15:00

  _Mykola_ написав:
  detroytred написав:Добре що нагадали.
Все почалося і по суті продовжувалось в ключє не "покажіть документи. Що у вас?", а "Вам треба проїхати з нами." (там розберемося, а що там у вас нам пофіг).

Всі ці дії, за замовчуванням незаконні, від початку до кінця.
І, це одина з вагомих причин чому майбутн'є дітей я вже не хочу пов'язувати з Україною.
На жаль. Після заяви подоляка, що вони толерують дії ТЦК щодо викрадень та катувань, питань більше не залишилось.
І, на жаль, ситуація з анархією і свавіллям буде тільки погіршуватись.
Цікаво почитати коментарі людей які підтримують дії зе по порушенню законів.

Так были уже коментарии: пэрэсичные сами в этом виноваты - не стоят в очередях в окопы, не обновляют данные... Классика виктимшейминга.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 15:00

  Дюрі-бачі написав:
  sens написав:Яка різниця в тлумаченні між перевіркою документів і спробою примусово доправити до місця призначення? Невже синоніми.

Ну я вважаю коли 2 солдати стають впритул за спину, готові вхопити попід руки, а 2 близько до лиця, перекриваючи шляхи до втечі, то це не просто перевірка документів.

Вы ж математик вроде?
Моделируем ситуацию: 4 молодыз крепких муштрованных на убийство орков штурмовика(дефицитных в окопе где 52х летний программист должен отсвечивать в тепляк) окружают СЗЧ лет 40+, с 3-4 ходками не за кражу, а разбой допустим, слегка под кайфом и с гранатой за пазухой? Какая вероятность того что и в бусике в трёх метрах будут жмуры, а не 300е???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 15:08

  detroytred написав:
  fox767676 написав:
  detroytred написав:Детройт схоже перший з усього форуму, хто потрапив під спробу бусифікації


Цікаво
"прошу пана пана полковника до бусика, будете нами командувати" ?

Ні. Не так.
Спробував, як пересічний громадянин...))))))
Тримався до критичної точки.

До речі, на диво -- як пересічний домігся витягнути старшого цигарку з рота та застьобнутися.
А от далі швах...
Аргументи *мені особисто юрист сказав...*, *мені начальник сказав...* -- не перебиваються нічим.

Пока быдло не узнало что 55ти летнмй дед - старший офицер - не пытались у ветеранов-инвалидов-ампутантов спрашивать почему семеро таких боевых парней и не под Клещеевкой???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 15:10

  барабашов написав:Моделируем ситуацию: 4 молодыз крепких муштрованных на убийство орков штурмовика(дефицитных в окопе где 52х летний программист должен отсвечивать в тепляк) окружают СЗЧ лет 40+, с 3-4 ходками не за кражу, а разбой допустим, слегка под кайфом и с гранатой за пазухой? Какая вероятность того что и в бусике в трёх метрах будут жмуры, а не 300е???

Ответка особливо беспредельщикам коновалам і гончим, почне прилітати, але трошки попізже, ми її побачимо, пар у казані ще повинен перегрітись. :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 15:22

  _Mykola_ написав: по порушенню законів.

Це корінь.

Там наприкінці спілкування я пояснив старшому: є три варіанти відносин -- по-людські, по закону, силоміць. Як будемо?
Він одразу заявив - я тільки за по-людські.
Мені стало смішно (тобто оті п'ятеро, що по замовчуванню оточували ззаду і якби не відмашка, діяли) - це по-людські?
Але вказав я лише йому на те, що неправда це --- бо наполягав він саме на варіант по закону (типа *мені юрист сказав...*, *мені начальник сказав...*), а не по-людські.
Тобто каже неправду...

По-людські почав тільки, коли і по закону не вдалося (бо сам їх не знає), і силоміць зі мною варіант не підходить.

Суцільне наіпалово...
Навіть від дійсно відмінного вояка. Бо він дійсно був і здоровий (190 см, кг - 100), як бик, досвідчений (років 45-50), толковий, розумний, жвавий, врівноважений. По суті ідеальний сержант.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 15:29

  ЛАД написав:
  Бетон написав:Суд скасував штраф 25.500 грн, який ТЦК наклав на чоловіка за те, що той не повідомив про одруження, народження дітей і зміну місця роботи, — ЗМІ

Як зазначив суд, за новим законодавством людину не можна штрафувати за неповідомлення даних, які і так є у держави.

Штрафов не будет

"одруження, народження дітей" это мелочи, которые не особо влияют на призыв.
Место работы немного существеннее. но тоже не очень.
Главное - место жительства, куда присылать повестку. В связи с отсутствием прописки у государства этих сведений нет. Вот за это и будут штрафы.

Да ладно.
Вытяг из территориальной громады в дия бери не хочу. Всё у них есть. У меня в ДІЯ даже два диплома з відзнакою есть. А если ввести мои фио в гугл, показывает когда женился развёлся и наверное где деньги лежат. Какой то днепровский сервис. Я им пытался предъявить, они ответили, что собирают инфу о гражданах из открытых реестров
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 15:34

  барабашов написав:почему семеро таких боевых парней и не под Клещеевкой???

Недолік в мене це чи ні, але я завжди намагаюся виходити з найліпшого по відношенню до незнайомого. Тобто -- що всі вони мають заслуги, поранені тощо.

Моя реакція лише на факти. Те, що вже відбулося, є.
Є факт порушення, конкретного порушення, то розбираємося з цим.

Я звернув йому: так до свого ж начальника (-ків) йди і питай, коли він почав розповідати, що треба і як важко...
Одразу ця тема затухла.
Одна справа щось вимагати в когось, а інша в баріна...

Розуміння більше з'явилося після натяку: якщо завтра я в формі, а не в цивільному, то вже я буду банкувати, а не ви. Тоді що?
Це якщо по понятіям йти.

Коротше: півгодини розмови..., щоб розійтися кожний при своєму.
Да він сказав, що після 17.07 їх не буде, а буде тільки поліція займатися перевіркою по Оберігу і доставкою. Видно в них такі чутки ходять. Бо наврядчи сержант це точно знає.
Що в Оберігу дані бувають іншими, ніж видав резерв+ та ЦНАП. (Хоча це схоже на розвод, бо останні видають номер саме в Оберегу, наскільки я зрозумів оцей резевр+ це по суті пріложєніє для роботи саме з Оберегом. І ЦНАП теж по суті через Резерв+ звертається до Оберегу).
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 16:02

  d44 написав:
  Ukrainian написав:Хто тут бив себе в груди чому не дають ппо ? Усе просто ракет перехоплювачів зовсім не багато
хай стулять пельку "партнери", немає ракет про хай дозволяють нищити все це на землі

Україна за зброю не платить, а отримує в дар. Тому цілком логічно що партнери ставлять обмеження.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 16:10

  detroytred написав:потрапив під спробу бусифікації

Все почалося і по суті продовжувалось в ключє не "покажіть документи. Що у вас?", а "Вам треба проїхати з нами."
занадто молодо виглядаєте, :) Stormtrooper
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