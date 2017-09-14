Mimohod написав:Трохи офтопу. Хтось ставив в квартиру гідроаккумулятор з мембраною? В мене подача води насосом і як немає світла, то немає і води. Так принизливо вмиватись з пляшки в европейській столиці.
Думаєш в Берліні чи Лондоні під час другої світової вмивалися по іншому ? ПС щоб столиця була європейською крім географічного положення потрібно щоб населення теж було европейским і для початку перестало давати хабарі наліво та направо та косити від військової служби.
Вы живёте в Канаде? Ну и живите тихо-спокойно. И рассказывайте им об "ухилянстве". Для начала почитайте об участии Канады в 1 и 2 МВ. Были там, правда, и добровольцы, но очень немного, но были и митинги-демонстрации против участия в войне, и запрет на отправку войск за границу. Тут , кстати, недавно этот вопрос затрагивали (возможно, на эмигрантской ветке, точно не помню). Так что насчёт "населення" я бы на вашем месте помолчал.
А хто нападав на Канаду в 1 і 2 світові ? Цілком логічно що деякі не хотіли йти вмирати на інший континент за чужі сім’ї та домівки. В Лондоні таких мітингів не було і хабарів ухилянти там теж не роздавали на ліво та на право як в Україні. Чи може британські чоловіки масово тікали від військової служби в інші країни як роблять це українські ?
"Вместо того, чтобы проявить типичный для него притворный интерес к таким переговорам, он прямо отверг любой процесс переговоров о прекращении огня… Путин также отверг Верховную Раду как возможный контактный пункт для переговоров, хотя ранее заявлял, что этот орган является единственной легитимной украинской структурой, с которой Россия может вести переговоры. Теперь Путин назвал все украинские руководящие институты нелегитимными или непригодными для переговоров и отверг идею участия в переговорах третьих сторон, фактически отвергнув любой реалистичный процесс для значимых переговоров по соглашению о прекращении огня", - пишет ISW.
Не хочет Путин переговоров
Вместо этого, отмечают аналитики, Путин подчеркнул свое требование "демилитаризации" Украины в качестве основного условия для любого соглашения о прекращении огня, требуя, чтобы Украина согласилась на необратимую "демилитаризацию". ... Путин утверждал, что Россия не может позволить украинским военным воспользоваться прекращением огня для восстановления своих сил, в то же время не упоминая о том, что сами российские силы почти наверняка воспользуются потенциальным прекращением огня именно таким образом
Очень часто на этом форуме звучало, что вот как будет РПВ, так Украина как вооружится, что Россия не посмеет, не захочет опять напасть
А я говорил, что если будет РПВ, то Россия не даст Украине никаких возможностей для вооружений
Вот и подтверждение моих слов От самого Путина.
А то многие тут утверждали, раз Путин не сказал чего-то, то этого не будет Кстати, где все эти форумчане ?
Аналитики ISW уверены, что Россия воспользуется передышкой после прекращения огня для восстановления и расширения своих сил и дальнейшей мобилизации своей оборонно-промышленной базы для будущей агрессии, направленной на уничтожение Украины.
Я об этом говорю давно, за что получаю кучу летящих тапок в свой адрес Ну ничего, зато есть в чём по дому ходить ))
Печера Дракона: Історія з Русланом Ханумаком насправді показова. Чули?
Колишній актор "Кварталу95" Руслан Ханумак уїхав до США, схоже назавжди. Як він написав у в Інстраграм, хай його вважають зрадником, але його син тепер "с папочкой". Ну так. Наші діти ростуть без татусів, а в людини що привела Зеленського до влади тепер все чудово. У США він явно не в Макдональдс працювати піде, і не машини мити. Грошей для життя у США він нажив. В Україні.
Ханумак був одний з найактивніших агітаторів за Зеленського. Саме він переконував українців, що Зеленський - це "Україна твоїх мрій" і тому "зробимо їх разом". Зробив. А коли за Україну довелося воювати - він відчалив до США.
Коротше. Ханумаку завжди було чхати на Україну. Він просто піднімав бабок. Піднімав у "Кварталі95". Піднімав коли агітував за ЗЕ. Піднімав за Зелякратії. Намагався піднімати коли склепав кліп про "Дику дичку" - але обламався, бо збурив українців. Піднімав би гррші й надалі. Але - війна і мобілізація. Ханумак вирішив, що далі піднімати бабок в Україні вже стрьомно.
А ви - воюйте. А ви - не бачте ваші сім'ї. А ви повторюйте собі, що політик який допомагає ЗСУ на мільярди гривень - піариться, а оці - правильні. Доки у США не втекли.
заборонити треба всіх цих танцюристів-гумористів-активистів-футболістів та співаків-репаків ну тобто працювати над підвищенням престижу відповідальних професій та зменшувати вагу шоубізнесу інакше вітер зі Сходу таки задує вітерці з Заходу
BIGor написав:Ой смішний, ну якщо "ньєпросто" то тоді далі набирайте стрільців до останнього. Я розумію, що політика партії Зе - прості рішення, і усілякі "ньєпросто" їм не підходять.
Аргументация сильная! Я повергнут! Простите, вам действительно 40 лет, как показано в профиле? Больше похоже на детский сад. Вы реально думаете, что освоить производство самолёта так же легко и просто, как программисту поменять место сидения - перенёс комп, подключился к интернету и работай? Дійсно, "прості рішення". Ну, а то, что нам никто не даёт "старі креслення", это вообще мелочи, на которые программист внимание не обращает. "Які там ще креслення? Вони ж всюди є, в усіх базах даних. На дорогах валяються".
Розумнику, скільки років треба десятитисячному персоналу Антонова зібрати з імпортних комплектуючих по наданим кресленням літак 60-хх років маючи сучасні компьютери, верстати і обладнання з фінансуванням в ярди грошей? 10 років? 20 років? 30 років?
Куди легше бусами нагрібати гречкосіїв по селам.
Для детсадовского программиста, который к тому же ещё не научился читать, объясняю дополнительно. 1. Нам ніхто не надавав "старі креслення" F-16. І не давав дозволу його виготовляти. 2. Збірка літака не робиться за допомогою просто "сучасних компьютерів, верстатів і обладнання". Для цього потрібно спеціалізоване, а не універсальне обладнання. Можливо, з усього Антонова можна було б використати тільки заводські корпуси. Я вже не кажу про потребу в спеціалістах. Не знаю, чи вони ще залишились в достатній кількості на Антонова. На ХАЗі, наприклад, навряд чи змогли б зібрати сьогодні літак саме з-за відсутності спеціалістів (і я кажу не про сьогоднішній день, а про ситуацію перед війною). 3. Нам ніхто не надавав "фінансування в ярди грошей" на освоєння виробництва літаків. Гроші нам дають, як пише detroytred "по мінімуму", щоб вистачило на нагальні потреби. Наші партнери дуже добре вміють рахувати і знають скільки треба дати саме "по мінімуму".
заборонити треба всіх цих танцюристів-гумористів-активистів-футболістів та співаків-репаків ну тобто працювати над підвищенням престижу відповідальних професій та зменшувати вагу шоубізнесу інакше вітер зі Сходу таки задує вітерці з Заходу
ЛАД написав:Место регистрации и место жительства сегодня запросто могут не совпадать.
Так регістрацію місця проживання без ТЦК змінити неможливо. Попередній повинен надати дозвіл, а тільки потім можна реєструвати і передавати оновлені дані новому ТЦК. Хоча це маразм повний. Тому що перереєстрація місця проживання автоматично веде до його зміни у реєстрі Оберіг.
Ще є декларація місця проживання чомусь підзаконними актами ці процедури описані по різному, за допомогою її теоретично можна змінити місце проживання і без ТЦК. Чим відрізняються реєстрація і декларація з державної точки зору (для того ж ТЦК) так і не зрозуміло. Може хтось тут знає цю відмінність?
Юридические тонкости не знаю. Но изменение места жительства без изменения места регистрации происходит на практике весьма часто.
барабашов написав:Ukrainian Паспорт с тризубом есть или порвал(сжёг)???
Та навіть якщо і так, то Батьківщина і за цього блудного сина пам'ятає і на нього розраховує. Але впевнений, що уже закон не виконав, бо термін для закордонних ухилянтів був до 17.06.24. Особливо мені подобається чути від понаїхів у розвинуті західні держави, а от у нас, не то що ви там.