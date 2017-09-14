Печера Дракона:

Історія з Русланом Ханумаком насправді показова. Чули?



Колишній актор "Кварталу95" Руслан Ханумак уїхав до США, схоже назавжди. Як він написав у в Інстраграм, хай його вважають зрадником, але його син тепер "с папочкой". Ну так. Наші діти ростуть без татусів, а в людини що привела Зеленського до влади тепер все чудово. У США він явно не в Макдональдс працювати піде, і не машини мити. Грошей для життя у США він нажив. В Україні.



Ханумак був одний з найактивніших агітаторів за Зеленського. Саме він переконував українців, що Зеленський - це "Україна твоїх мрій" і тому "зробимо їх разом". Зробив. А коли за Україну довелося воювати - він відчалив до США.



Коротше. Ханумаку завжди було чхати на Україну. Він просто піднімав бабок. Піднімав у "Кварталі95". Піднімав коли агітував за ЗЕ. Піднімав за Зелякратії. Намагався піднімати коли склепав кліп про "Дику дичку" - але обламався, бо збурив українців. Піднімав би гррші й надалі. Але - війна і мобілізація. Ханумак вирішив, що далі піднімати бабок в Україні вже стрьомно.



А ви - воюйте. А ви - не бачте ваші сім'ї. А ви повторюйте собі, що політик який допомагає ЗСУ на мільярди гривень - піариться, а оці - правильні. Доки у США не втекли.



Ханумак - одна з перших ластівок. Будуть інші.

