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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8950895189528953
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 17:06

  барабашов написав:
  ЛАД написав:...........
Место регистрации и место жительства сегодня запросто могут не совпадать.

И что?
В стране миллионы переселенцев с пропиской в серой зоне
Им всем прописываться в арендных квартирах и общагах, что им OВА предоставила?

О прописке речь не идёт.
Но сообщить в ТЦК свой адрес обязаны.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 17:09

  whois2010 написав:
  ЛАД написав:
  whois2010 написав:----------------
ЛАД
В связи с отсутствием прописки у государства этих сведений нет. Вот за это и будут штрафы.
------------------
Ви прямо зараз можете у держави через Дію замовити з телефона витяг про місце реєстрації

Место регистрации и место жительства сегодня запросто могут не совпадать.

Ви писали саме за прописку, а не місце проживання.

Прошу прощения за неверную терминологию, но для ТЦК важно знать именно место проживания - куда прислать повестку.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 17:10

  Ой+ написав:
  барабашов написав:Ukrainian
Паспорт с тризубом есть или порвал(сжёг)???

Та навіть якщо і так, то Батьківщина і за цього блудного сина пам'ятає і на нього розраховує. Але впевнений, що уже закон не виконав, бо термін для закордонних ухилянтів був до 17.06.24. Особливо мені подобається чути від понаїхів у розвинуті західні держави, а от у нас, не то що ви там.

Якщо Канада зобов’яже усіх своїх імігрантів з інших країн повертатись, повернусь по підвалах як місцеві ухилянти точно ховатись не буду. Виконуй закони країни в якій живеш.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 17:19

  Бетон написав:
  ЛАД написав:.........
"одруження, народження дітей" это мелочи, которые не особо влияют на призыв.
Место работы немного существеннее. но тоже не очень.
Главное - место жительства, куда присылать повестку. В связи с отсутствием прописки у государства этих сведений нет. Вот за это и будут штрафы.

Да ладно.
Вытяг из территориальной громады в дия бери не хочу. Всё у них есть. У меня в ДІЯ даже два диплома з відзнакою есть. А если ввести мои фио в гугл, показывает когда женился развёлся и наверное где деньги лежат. Какой то днепровский сервис. Я им пытался предъявить, они ответили, что собирают инфу о гражданах из открытых реестров

Место регистрации - вполне.
Место вашего проживания, куда вам слать повестку, ни в каком реестре не найдётся.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 17:22

  detroytred написав:Розуміння більше з'явилося після натяку: якщо завтра я в формі, а не в цивільному, то вже я буду банкувати, а не ви. Тоді що?
Це якщо по понятіям йти.

Неймовірно, але ж ситуація коли бусифікатор потрапить під командування бусифіцируваного, може ж статися, і на що тоді зможе розраховувати бусифікатор?
У людей які зараз так роблять, напевно, інстинкт саможбереження повністю відсутній, і включається аналіз причинно наслідкового зв'язку тільки при явному зазначенні його, то починає прояснятися, але не завжди...
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 17:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не можу зрозуміти тільки одне, чому не має функціоналу "єУхилянт" в Дії? Це якось більш логічно чим ще одна хрень. Може в цьому резерв+ все ж не все так добре с законністю?
Mimohod
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