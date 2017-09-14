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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 17:06
барабашов написав: ЛАД написав:
...........
Место регистрации и место жительства сегодня запросто могут не совпадать.
И что?
В стране миллионы переселенцев с пропиской в серой зоне
Им всем прописываться в арендных квартирах и общагах, что им OВА предоставила?
О прописке речь не идёт.
Но сообщить в ТЦК свой адрес обязаны.
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 17:09
whois2010 написав: ЛАД написав: whois2010 написав:
----------------ЛАД В связи с отсутствием прописки у государства этих сведений нет
. Вот за это и будут штрафы.
------------------
Ви прямо зараз можете у держави через Дію замовити з телефона витяг про місце реєстрації
Место регистрации и место жительства сегодня запросто могут не совпадать.
Ви писали саме за прописку, а не місце проживання.
Прошу прощения за неверную терминологию, но для ТЦК важно знать именно место проживания - куда прислать повестку.
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 17:10
Ой+ написав: барабашов написав:Ukrainian
Паспорт с тризубом есть или порвал(сжёг)???
Та навіть якщо і так, то Батьківщина і за цього блудного сина пам'ятає і на нього розраховує. Але впевнений, що уже закон не виконав, бо термін для закордонних ухилянтів був до 17.06.24. Особливо мені подобається чути від понаїхів у розвинуті західні держави, а от у нас, не то що ви там.
Якщо Канада зобов’яже усіх своїх імігрантів з інших країн повертатись, повернусь по підвалах як місцеві ухилянти точно ховатись не буду. Виконуй закони країни в якій живеш.
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 17:19
Бетон написав: ЛАД написав:
.........
"одруження, народження дітей" это мелочи, которые не особо влияют на призыв.
Место работы немного существеннее. но тоже не очень.
Главное - место жительства, куда присылать повестку. В связи с отсутствием прописки у государства этих сведений нет. Вот за это и будут штрафы.
Да ладно.
Вытяг из территориальной громады в дия бери не хочу. Всё у них есть. У меня в ДІЯ даже два диплома з відзнакою есть. А если ввести мои фио в гугл, показывает когда женился развёлся и наверное где деньги лежат. Какой то днепровский сервис. Я им пытался предъявить, они ответили, что собирают инфу о гражданах из открытых реестров
Место регистрации - вполне.
Место вашего проживания, куда вам слать повестку, ни в каком реестре не найдётся.
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ЛАД
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 17:22
detroytred написав:
Розуміння більше з'явилося після натяку: якщо завтра я в формі, а не в цивільному, то вже я буду банкувати, а не ви. Тоді що?
Це якщо по понятіям йти.
Неймовірно, але ж ситуація коли бусифікатор потрапить під командування бусифіцируваного, може ж статися, і на що тоді зможе розраховувати бусифікатор?
У людей які зараз так роблять, напевно, інстинкт саможбереження повністю відсутній, і включається аналіз причинно наслідкового зв'язку тільки при явному зазначенні його, то починає прояснятися, але не завжди...
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 17:24
Не можу зрозуміти тільки одне, чому не має функціоналу "єУхилянт" в Дії? Це якось більш логічно чим ще одна хрень. Може в цьому резерв+ все ж не все так добре с законністю?
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