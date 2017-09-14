RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8951895289538954>
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 17:06

  барабашов написав:
  ЛАД написав:...........
Место регистрации и место жительства сегодня запросто могут не совпадать.

И что?
В стране миллионы переселенцев с пропиской в серой зоне
Им всем прописываться в арендных квартирах и общагах, что им OВА предоставила?

О прописке речь не идёт.
Но сообщить в ТЦК свой адрес обязаны.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29405
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 17:09

  whois2010 написав:
  ЛАД написав:
  whois2010 написав:----------------
ЛАД
В связи с отсутствием прописки у государства этих сведений нет. Вот за это и будут штрафы.
------------------
Ви прямо зараз можете у держави через Дію замовити з телефона витяг про місце реєстрації

Место регистрации и место жительства сегодня запросто могут не совпадать.

Ви писали саме за прописку, а не місце проживання.

Прошу прощения за неверную терминологию, но для ТЦК важно знать именно место проживания - куда прислать повестку.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29405
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 17:10

  Ой+ написав:
  барабашов написав:Ukrainian
Паспорт с тризубом есть или порвал(сжёг)???

Та навіть якщо і так, то Батьківщина і за цього блудного сина пам'ятає і на нього розраховує. Але впевнений, що уже закон не виконав, бо термін для закордонних ухилянтів був до 17.06.24. Особливо мені подобається чути від понаїхів у розвинуті західні держави, а от у нас, не то що ви там.

Якщо Канада зобов’яже усіх своїх імігрантів з інших країн повертатись, повернусь по підвалах як місцеві ухилянти точно ховатись не буду. Виконуй закони країни в якій живеш.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12139
З нами з: 18.06.08
Подякував: 57 раз.
Подякували: 777 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 17:19

  Бетон написав:
  ЛАД написав:.........
"одруження, народження дітей" это мелочи, которые не особо влияют на призыв.
Место работы немного существеннее. но тоже не очень.
Главное - место жительства, куда присылать повестку. В связи с отсутствием прописки у государства этих сведений нет. Вот за это и будут штрафы.

Да ладно.
Вытяг из территориальной громады в дия бери не хочу. Всё у них есть. У меня в ДІЯ даже два диплома з відзнакою есть. А если ввести мои фио в гугл, показывает когда женился развёлся и наверное где деньги лежат. Какой то днепровский сервис. Я им пытался предъявить, они ответили, что собирают инфу о гражданах из открытых реестров

Место регистрации - вполне.
Место вашего проживания, куда вам слать повестку, ни в каком реестре не найдётся.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29405
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 17:22

  detroytred написав:Розуміння більше з'явилося після натяку: якщо завтра я в формі, а не в цивільному, то вже я буду банкувати, а не ви. Тоді що?
Це якщо по понятіям йти.

Неймовірно, але ж ситуація коли бусифікатор потрапить під командування бусифіцируваного, може ж статися, і на що тоді зможе розраховувати бусифікатор?
У людей які зараз так роблять, напевно, інстинкт саможбереження повністю відсутній, і включається аналіз причинно наслідкового зв'язку тільки при явному зазначенні його, то починає прояснятися, але не завжди...
_Mykola_
 
Повідомлень: 4954
З нами з: 09.02.09
Подякував: 666 раз.
Подякували: 689 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 17:32

  ЛАД написав:Для детсадовского программиста, который к тому же ещё не научился читать, объясняю дополнительно.
1. Нам ніхто не надавав "старі креслення" F-16. І не давав дозволу його виготовляти.
2. Збірка літака не робиться за допомогою просто "сучасних компьютерів, верстатів і обладнання". Для цього потрібно спеціалізоване, а не універсальне обладнання. Можливо, з усього Антонова можна було б використати тільки заводські корпуси.
Я вже не кажу про потребу в спеціалістах. Не знаю, чи вони ще залишились в достатній кількості на Антонова. На ХАЗі, наприклад, навряд чи змогли б зібрати сьогодні літак саме з-за відсутності спеціалістів (і я кажу не про сьогоднішній день, а про ситуацію перед війною).
3. Нам ніхто не надавав "фінансування в ярди грошей" на освоєння виробництва літаків.
Гроші нам дають, як пише detroytred "по мінімуму", щоб вистачило на нагальні потреби. Наші партнери дуже добре вміють рахувати і знають скільки треба дати саме "по мінімуму".

Напевно про складність і важливість виробничого процесу, може розказати цей випадок
"Згідно з звітом Управління з розслідування авіаційних пригод, за 27 годин до польоту слюсар використовував неправильні болти для кріплення вітрового скла."
_Mykola_
 
Повідомлень: 4954
З нами з: 09.02.09
Подякував: 666 раз.
Подякували: 689 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 17:39

  ЛАД написав:
  барабашов написав:
  ЛАД написав:...........
Место регистрации и место жительства сегодня запросто могут не совпадать.

И что?
В стране миллионы переселенцев с пропиской в серой зоне
Им всем прописываться в арендных квартирах и общагах, что им OВА предоставила?

О прописке речь не идёт.
Но сообщить в ТЦК свой адрес обязаны.

Вказали свою фактичну адресу, яка не співпадає з реєстрацією, а якщо ще і інший регіон.
Далі автоматичний штраф?
Повістка з якого ТЦК на цю адресу? :)
_Mykola_
 
Повідомлень: 4954
З нами з: 09.02.09
Подякував: 666 раз.
Подякували: 689 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 17:54

  flyman написав:
  Xenon написав:
Україна віддає рф дві області та ділить Крим: саме такий план рф передала США, – Гордон із посиланнями на свої джерела.

За його словами, цей план міністр внутрішніх справ рф Колокольцев возив до США тиждень тому. Його основні пункти:

◾️Україна має повністю вийти з Донецької та Луганської областей;
◾️ рф передасть Україні Запорізьку АЕС та контроль над демілітаризованою 100-кілометровою зоною вздовж Дніпра до Чорного моря;
◾️Україна має закріпити в Конституції позаблоковий статус і не вступати до НАТО чи іншого альянсу;
◾️Україна обмежує армію до 350 тис. осіб і не зможе мати понад 125 бойових літаків
◾️Крим визначається як особлива демілітаризована територія з подвійним підпорядкуванням України та рф;
◾️США знімають санкції з рф.
◾️рф готова до обговорення передачі Україні Запорізькій та Херсонській областей.
◾️припинення ведення вогню вздовж лінії фронту має бути введене одразу після початку переговорів про перемир'я у форматі росія-США-Китай-ЄС-Україна;

Зоряні війни: Нова надія


Очевидно что сам Гордон придумал по заказу ОП
уровень фантазии отличника-вундеркинда старших классов средней школы
fox767676
 
Повідомлень: 1762
З нами з: 13.06.20
Подякував: 300 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 18:06

  Ukrainian написав:
  Ой+ написав:
  барабашов написав:Ukrainian
Паспорт с тризубом есть или порвал(сжёг)???

Та навіть якщо і так, то Батьківщина і за цього блудного сина пам'ятає і на нього розраховує. Але впевнений, що уже закон не виконав, бо термін для закордонних ухилянтів був до 17.06.24. Особливо мені подобається чути від понаїхів у розвинуті західні держави, а от у нас, не то що ви там.

Якщо Канада зобов’яже усіх своїх імігрантів з інших країн повертатись, повернусь по підвалах як місцеві ухилянти точно ховатись не буду. Виконуй закони країни в якій живеш.


а закони країни, паспорт якої маєте, тобто є громадянином?

  Ukrainian написав: Виконуй закони країни в якій живеш.


то напевно варто перейматися проблемами країни, якій живеш, чи не так?

пс вже не раз писали, якщо імігрант, переймайтеся проблемами країни проживання, якого ... намагаєтемся повчати людей тут і вказувати хто і що з них має робити? хтось просив про це? тут якось обійдуться без порад заокеанських хитрозроблених сцикунців-ухилянтів. тут, знаєте, самі поради роздавати можуть, в т.ч. і вам. в т.ч. поради про вектор рухую
Востаннє редагувалось wild.tomcat в П'ят 05 лип, 2024 18:13, всього редагувалось 1 раз.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1478
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 18:12

  wild.tomcat написав:а закони країни, паспорт якої маєте, тобто є громадянином?

пс вже не раз писали, якщо імігрант, переймайтеся проблемами країни проживання, якого ... намагаєтемся повчати людей тут? хтось просив про це? тут якось обійдуться без порад заокеанських хитрозроблених сцикунців-ухилянтів.

Не плутай емігрантів які емігрували задовго до війни з ухилянтами які або втекли після початку агресії або зараз бояться з квартири вийти на вулицю. :lol:
Ще раз якщо Канада зобов’яже своїх громадян вихідців з України повернутись. Я точно по підвалах як ховатись не буду і повернусь.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12139
З нами з: 18.06.08
Подякував: 57 раз.
Подякували: 777 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8951895289538954>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, pesikot, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 58561
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 217800
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 696466
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.