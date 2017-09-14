whois2010 написав:---------------- ЛАД В связи с отсутствием прописки у государства этих сведений нет. Вот за это и будут штрафы. ------------------ Ви прямо зараз можете у держави через Дію замовити з телефона витяг про місце реєстрації
Место регистрации и место жительства сегодня запросто могут не совпадать.
Ви писали саме за прописку, а не місце проживання.
Прошу прощения за неверную терминологию, но для ТЦК важно знать именно место проживания - куда прислать повестку.
барабашов написав:Ukrainian Паспорт с тризубом есть или порвал(сжёг)???
Та навіть якщо і так, то Батьківщина і за цього блудного сина пам'ятає і на нього розраховує. Але впевнений, що уже закон не виконав, бо термін для закордонних ухилянтів був до 17.06.24. Особливо мені подобається чути від понаїхів у розвинуті західні держави, а от у нас, не то що ви там.
Якщо Канада зобов’яже усіх своїх імігрантів з інших країн повертатись, повернусь по підвалах як місцеві ухилянти точно ховатись не буду. Виконуй закони країни в якій живеш.
ЛАД написав:......... "одруження, народження дітей" это мелочи, которые не особо влияют на призыв. Место работы немного существеннее. но тоже не очень. Главное - место жительства, куда присылать повестку. В связи с отсутствием прописки у государства этих сведений нет. Вот за это и будут штрафы.
Да ладно. Вытяг из территориальной громады в дия бери не хочу. Всё у них есть. У меня в ДІЯ даже два диплома з відзнакою есть. А если ввести мои фио в гугл, показывает когда женился развёлся и наверное где деньги лежат. Какой то днепровский сервис. Я им пытался предъявить, они ответили, что собирают инфу о гражданах из открытых реестров
Место регистрации - вполне. Место вашего проживания, куда вам слать повестку, ни в каком реестре не найдётся.
detroytred написав:Розуміння більше з'явилося після натяку: якщо завтра я в формі, а не в цивільному, то вже я буду банкувати, а не ви. Тоді що? Це якщо по понятіям йти.
Неймовірно, але ж ситуація коли бусифікатор потрапить під командування бусифіцируваного, може ж статися, і на що тоді зможе розраховувати бусифікатор? У людей які зараз так роблять, напевно, інстинкт саможбереження повністю відсутній, і включається аналіз причинно наслідкового зв'язку тільки при явному зазначенні його, то починає прояснятися, але не завжди...
ЛАД написав:Для детсадовского программиста, который к тому же ещё не научился читать, объясняю дополнительно. 1. Нам ніхто не надавав "старі креслення" F-16. І не давав дозволу його виготовляти. 2. Збірка літака не робиться за допомогою просто "сучасних компьютерів, верстатів і обладнання". Для цього потрібно спеціалізоване, а не універсальне обладнання. Можливо, з усього Антонова можна було б використати тільки заводські корпуси. Я вже не кажу про потребу в спеціалістах. Не знаю, чи вони ще залишились в достатній кількості на Антонова. На ХАЗі, наприклад, навряд чи змогли б зібрати сьогодні літак саме з-за відсутності спеціалістів (і я кажу не про сьогоднішній день, а про ситуацію перед війною). 3. Нам ніхто не надавав "фінансування в ярди грошей" на освоєння виробництва літаків. Гроші нам дають, як пише detroytred "по мінімуму", щоб вистачило на нагальні потреби. Наші партнери дуже добре вміють рахувати і знають скільки треба дати саме "по мінімуму".
Напевно про складність і важливість виробничого процесу, може розказати цей випадок "Згідно з звітом Управління з розслідування авіаційних пригод, за 27 годин до польоту слюсар використовував неправильні болти для кріплення вітрового скла."
Україна віддає рф дві області та ділить Крим: саме такий план рф передала США, – Гордон із посиланнями на свої джерела.
За його словами, цей план міністр внутрішніх справ рф Колокольцев возив до США тиждень тому. Його основні пункти:
◾️Україна має повністю вийти з Донецької та Луганської областей; ◾️ рф передасть Україні Запорізьку АЕС та контроль над демілітаризованою 100-кілометровою зоною вздовж Дніпра до Чорного моря; ◾️Україна має закріпити в Конституції позаблоковий статус і не вступати до НАТО чи іншого альянсу; ◾️Україна обмежує армію до 350 тис. осіб і не зможе мати понад 125 бойових літаків ◾️Крим визначається як особлива демілітаризована територія з подвійним підпорядкуванням України та рф; ◾️США знімають санкції з рф. ◾️рф готова до обговорення передачі Україні Запорізькій та Херсонській областей. ◾️припинення ведення вогню вздовж лінії фронту має бути введене одразу після початку переговорів про перемир'я у форматі росія-США-Китай-ЄС-Україна;
Зоряні війни: Нова надія
Очевидно что сам Гордон придумал по заказу ОП уровень фантазии отличника-вундеркинда старших классов средней школы
барабашов написав:Ukrainian Паспорт с тризубом есть или порвал(сжёг)???
Та навіть якщо і так, то Батьківщина і за цього блудного сина пам'ятає і на нього розраховує. Але впевнений, що уже закон не виконав, бо термін для закордонних ухилянтів був до 17.06.24. Особливо мені подобається чути від понаїхів у розвинуті західні держави, а от у нас, не то що ви там.
Якщо Канада зобов’яже усіх своїх імігрантів з інших країн повертатись, повернусь по підвалах як місцеві ухилянти точно ховатись не буду. Виконуй закони країни в якій живеш.
а закони країни, паспорт якої маєте, тобто є громадянином?
Ukrainian написав: Виконуй закони країни в якій живеш.
то напевно варто перейматися проблемами країни, якій живеш, чи не так?
пс вже не раз писали, якщо імігрант, переймайтеся проблемами країни проживання, якого ... намагаєтемся повчати людей тут і вказувати хто і що з них має робити? хтось просив про це? тут якось обійдуться без порад заокеанських хитрозроблених сцикунців-ухилянтів. тут, знаєте, самі поради роздавати можуть, в т.ч. і вам. в т.ч. поради про вектор рухую
Востаннє редагувалось wild.tomcat в П'ят 05 лип, 2024 18:13, всього редагувалось 1 раз.
wild.tomcat написав:а закони країни, паспорт якої маєте, тобто є громадянином?
пс вже не раз писали, якщо імігрант, переймайтеся проблемами країни проживання, якого ... намагаєтемся повчати людей тут? хтось просив про це? тут якось обійдуться без порад заокеанських хитрозроблених сцикунців-ухилянтів.
Не плутай емігрантів які емігрували задовго до війни з ухилянтами які або втекли після початку агресії або зараз бояться з квартири вийти на вулицю. Ще раз якщо Канада зобов’яже своїх громадян вихідців з України повернутись. Я точно по підвалах як ховатись не буду і повернусь.