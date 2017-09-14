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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8951895289538954
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 18:17

  Ukrainian написав:
  wild.tomcat написав:а закони країни, паспорт якої маєте, тобто є громадянином?

пс вже не раз писали, якщо імігрант, переймайтеся проблемами країни проживання, якого ... намагаєтемся повчати людей тут? хтось просив про це? тут якось обійдуться без порад заокеанських хитрозроблених сцикунців-ухилянтів.

Не плутай емігрантів які емігрували задовго до війни з ухилянтами які або втекли після початку агресії або зараз бояться з квартири вийти на вулицю. :lol:
Ще раз якщо Канада зобов’яже своїх громадян вихідців з України повернутись. Я точно по підвалах як ховатись не буду і повернусь.


ще раз, паспорт є - значить громадянин країни, з усіма обовязками. тобто ухилянт типовий, та ще й хитрозроблений, що дозволяє собі самому ще когось іншого оцінювати з цієї точки зору :mrgreen:
паспорту немає - то нє... нічого тут іншим роздавати поради. перейматеся проблемами популяції грізлі на канадщині.

і ще раз, для тих хто в танку, вже ВАМ писав раз - виховані люди до незнайомих людей звертуються на ВИ, на ти звертаються невиховані бики. до кого ви віднесете себе - справа ваша :).
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 18:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Путин придумал нелепое объяснение, почему Украина отказывается капитулировать (видео)
Тут все обсуждали план, слитый через Гордона и так многие за этот план топили
Некоторые даже слишком. Не буду приводить список

Вышел Путин и ... всем этим "за мир", по мармызам надавал

Так, Путин повторил ранее озвученное им требование о том, чтобы Украина передала России Запорожскую, Херсонскую, Луганскую и Донецкую области, которые российским войскам никак не удается захватить силой уже более двух лет.

"Наша мирная инициатива была изложена совсем недавно (...) Речь идёт о полном выводе всех войск Украины из Донецкой и Луганской народных республик, из Запорожской и Херсонской областей. Есть и другие условия. Но это предмет для достаточно подробного рассмотрения в ходе возможной совместной работы", – заявил он.
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 18:38

  Ukrainian написав:
  wild.tomcat написав:а закони країни, паспорт якої маєте, тобто є громадянином?

пс вже не раз писали, якщо імігрант, переймайтеся проблемами країни проживання, якого ... намагаєтемся повчати людей тут? хтось просив про це? тут якось обійдуться без порад заокеанських хитрозроблених сцикунців-ухилянтів.

Не плутай емігрантів які емігрували задовго до війни з ухилянтами які або втекли після початку агресії або зараз бояться з квартири вийти на вулицю. :lol:
Ще раз якщо Канада зобов’яже своїх громадян вихідців з України повернутись. Я точно по підвалах як ховатись не буду і повернусь.

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барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 18:46

Вот тот самый "источник Гордона о мирном плане Путина" - https://youtu.be/C3SfNBbmpHk?t=345
2 июл. 2024 г.

При этом Швец говорит:
Я не уверен, повторяю я не уверен в идентичности именно этого документа, который я получил, который озвучен в информационном пространстве в Украине. Но какой-то, какие-то планы, видимо, мира есть, и видимо с этим и приехал Орбан в Киев.


При этом Гордон
Jul 3 at 17:30

говорит об этом "мирном плане" как о реально существующем.
https://t.me/dmytrogordon_official/63162

И еще:
Андрей Ермак вбросил проект Колокольцева. Что все это значит?
05.07.24
...
Впрочем, украинский политолог Константин Бондаренко уверяет, что никакого «плана Колокольцева» не существует.
...
По его словам, документ, на который ссылался журналист Дмитрий Гордон - это не новый план Путина, который заполучила украинская разведка, а закрытая аналитическая записка, разработанная группой украинских экспертов примерно в апреле-мае этого года, в которой они попытались спрогнозировать возможный максимальный уровень компромиссов российской стороны в случае переговорного процесса. Судя по всему, и сам Бондаренко приложил к этой записке руку.

https://antifashist.com/item/andrej-erm ... achit.html
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