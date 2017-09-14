Додано: П'ят 05 лип, 2024 18:46

2 июл. 2024 г.

Я не уверен, повторяю я не уверен в идентичности именно этого документа, который я получил, который озвучен в информационном пространстве в Украине. Но какой-то, какие-то планы, видимо, мира есть, и видимо с этим и приехал Орбан в Киев.

Jul 3 at 17:30

Андрей Ермак вбросил проект Колокольцева. Что все это значит?

05.07.24

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Впрочем, украинский политолог Константин Бондаренко уверяет, что никакого «плана Колокольцева» не существует.

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По его словам, документ, на который ссылался журналист Дмитрий Гордон - это не новый план Путина, который заполучила украинская разведка, а закрытая аналитическая записка, разработанная группой украинских экспертов примерно в апреле-мае этого года, в которой они попытались спрогнозировать возможный максимальный уровень компромиссов российской стороны в случае переговорного процесса. Судя по всему, и сам Бондаренко приложил к этой записке руку.

Вот тот самый "источник Гордона о мирном плане Путина" -При этом Швец говорит:При этом Гордонговорит об этом "мирном плане" как о реально существующем.И еще: