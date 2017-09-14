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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8952895389548955>
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 18:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Путин придумал нелепое объяснение, почему Украина отказывается капитулировать (видео)
Тут все обсуждали план, слитый через Гордона и так многие за этот план топили
Некоторые даже слишком. Не буду приводить список

Вышел Путин и ... всем этим "за мир", по мармызам надавал

Так, Путин повторил ранее озвученное им требование о том, чтобы Украина передала России Запорожскую, Херсонскую, Луганскую и Донецкую области, которые российским войскам никак не удается захватить силой уже более двух лет.

"Наша мирная инициатива была изложена совсем недавно (...) Речь идёт о полном выводе всех войск Украины из Донецкой и Луганской народных республик, из Запорожской и Херсонской областей. Есть и другие условия. Но это предмет для достаточно подробного рассмотрения в ходе возможной совместной работы", – заявил он.
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 18:38

  Ukrainian написав:
  wild.tomcat написав:а закони країни, паспорт якої маєте, тобто є громадянином?

пс вже не раз писали, якщо імігрант, переймайтеся проблемами країни проживання, якого ... намагаєтемся повчати людей тут? хтось просив про це? тут якось обійдуться без порад заокеанських хитрозроблених сцикунців-ухилянтів.

Не плутай емігрантів які емігрували задовго до війни з ухилянтами які або втекли після початку агресії або зараз бояться з квартири вийти на вулицю. :lol:
Ще раз якщо Канада зобов’яже своїх громадян вихідців з України повернутись. Я точно по підвалах як ховатись не буду і повернусь.

Та не звезди
Ти така ж бля...д....на як i Ханумак
Жопу то за Яника рвав, то за пісєграя, тепер ОляЮА у тобі прокинулася
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 18:46

Вот тот самый "источник Гордона о мирном плане Путина" - https://youtu.be/C3SfNBbmpHk?t=345
2 июл. 2024 г.

При этом Швец говорит:
Я не уверен, повторяю я не уверен в идентичности именно этого документа, который я получил, который озвучен в информационном пространстве в Украине. Но какой-то, какие-то планы, видимо, мира есть, и видимо с этим и приехал Орбан в Киев.


При этом Гордон
Jul 3 at 17:30

говорит об этом "мирном плане" как о реально существующем.
https://t.me/dmytrogordon_official/63162

И еще:
Андрей Ермак вбросил проект Колокольцева. Что все это значит?
05.07.24
...
Впрочем, украинский политолог Константин Бондаренко уверяет, что никакого «плана Колокольцева» не существует.
...
По его словам, документ, на который ссылался журналист Дмитрий Гордон - это не новый план Путина, который заполучила украинская разведка, а закрытая аналитическая записка, разработанная группой украинских экспертов примерно в апреле-мае этого года, в которой они попытались спрогнозировать возможный максимальный уровень компромиссов российской стороны в случае переговорного процесса. Судя по всему, и сам Бондаренко приложил к этой записке руку.

https://antifashist.com/item/andrej-erm ... achit.html
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 19:03

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:
  барабашов написав:----------------------
ЛАД
...........
Место регистрации и место жительства сегодня запросто могут не совпадать.
----------------------
И что?
В стране миллионы переселенцев с пропиской в серой зоне
Им всем прописываться в арендных квартирах и общагах, что им OВА предоставила?

О прописке речь не идёт.
Но сообщить в ТЦК свой адрес обязаны.

Вказали свою фактичну адресу, яка не співпадає з реєстрацією, а якщо ще і інший регіон.
Далі автоматичний штраф?
Повістка з якого ТЦК на цю адресу? :)

Как этот вопрос решён юридически, не знаю. Возможно, никак.
Советскую прописку отменили, а военкоматы остались по-старому.
Я себе представляю это так - человек обязан сообщитьне получить разрешение) в военкомат о смене места жительства, а военкомат перебрасывает самостоятельно личное дело в военкомат по новому месту жительства.
Возможно, надо сообщить в оба военкомата - старый и новый.
Но это мои рассуждения, как решён вопрос юридически (и решён ли вообще) не знаю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 19:06

барабашов


Пока быдло не узнало что 55ти летнмй дед старший офицер


Так это старший… А прикинь как они «младшего» на озерке будут в мешке тянуть на «случку» в Днепровский ТЦК
:oops:

Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 19:11

  fox767676 написав:..........
Очевидно что сам Гордон придумал по заказу ОП
уровень фантазии отличника-вундеркинда старших классов средней школы

Вы знаете, в 2022 тоже не сообщали более-менее официально об обсуждаемых условиях, и многие не верили в то, что были какие-то относительно согласованные условия и какие они были. Сейчас, вроде, узнали.
Сомневаюсь, что "сам Гордон придумал по заказу ОП". Через несколько лет, возможно, узнаем.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 19:13

  ЛАД написав:Сомневаюсь, что "сам Гордон придумал по заказу ОП". Через несколько лет, возможно, узнаем.

Конспирология ... не желание признать факты

ЛАД, кому ты лепишь ? Парторг
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 19:22

  Hotab написав:барабашов


Пока не узнало что 55ти летнмй дед старший офицер


Так это старший… А прикинь как они «младшего»

Ну з молодшим офскладом, гадаю десь 50 на 50. Шанси рівні в обидва боки.

А от гречкосій, який натрапить на таку команду, моя думка -- шансів 0. Не потягне ні розмову, ні козирів ніяких не має.
Сержант постійно бахвалився -- а ось неділю тому разом з сбушниками затримували, а от учора двох адвокатів узяли.
І це підкреслюю -- дуже адекватний сержант. Дійсно толковий (бо хоч якісь аргументи наводив свої і змінював тактику розмови, а головне -- слухав опонента, перебив тільки один раз за півгодини. Таких один на сотню чи дві, якщо не менше.

Ну не можна давати такі повноваження сержантам... Або пускати їх на полювання, на беспредєл. Почують смак швидко.
Нехай хоч і шклявий якись-то, але охфіцер.
До того не настільки залежний від баріна (начальника), як рядовий і сержантський склад.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 19:43

Я боюся, що мої дані можуть вкрасти через «Резерв+», а у ЦНАП не вкрадуть

По-перше, застосунок пройшов усі необхідні безпекові перевірки і має сертифікат КСЗІ. По-друге, «Резерв+» лише відображає інформацію з реєстру «Оберіг» і не зберігає її на власних серверах.

Дані з ЦНАП і «Резерв+» потрапляють до єдиного місця – реєстру «Оберіг», доступ до якого є лише в уповноважених органів.
_____
Це міф, оскільки «Резерв+» і ЦНАПи генерують однакові документи. Від 18 червня вони прирівнюються до військового квитка та тимчасового посвідчення. З документом у «Резерв+» можна навіть перетинати кордон, що кілька тижнів тому підтвердив речник ДПСУ Андрій Демченко.
https://varta1.com.ua/news/ne-vitrachay ... 82792.html
Як вранці і передбачав.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 05 лип, 2024 19:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 19:44

detroytred
А вы там шо, так хорошо выглядите, что вас хапают?)))
Я думал вам с сочувствием места уступают даже в транспорте ритуальных услуг))

А вы территориально в Харькове? Это где так борзо работают?)

Я оце уявляю цьому сержанту і з ним 5 , потрапить до рук розказжик про фарш , який назад в свинячу голову без сітківки не прокручується)))
Я уявляю який люля кебаб і куди йому засунуть))) . Не знімаючи куртку танкер ))
Hotab
 
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