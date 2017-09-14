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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 19:52
wild.tomcat написав: Ukrainian написав: wild.tomcat написав:
а закони країни, паспорт якої маєте, тобто є громадянином?
пс вже не раз писали, якщо імігрант, переймайтеся проблемами країни проживання, якого ... намагаєтемся повчати людей тут? хтось просив про це? тут якось обійдуться без порад заокеанських хитрозроблених сцикунців-ухилянтів.
Не плутай емігрантів які емігрували задовго до війни з ухилянтами які або втекли після початку агресії або зараз бояться з квартири вийти на вулицю.
Ще раз якщо Канада зобов’яже своїх громадян вихідців з України повернутись. Я точно по підвалах як ховатись не буду і повернусь.
ще раз, паспорт є - значить громадянин країни, з усіма обовязками. тобто ухилянт типовий, та ще й хитрозроблений, що дозволяє собі самому ще когось іншого оцінювати з цієї точки зору
паспорту немає - то нє... нічого тут іншим роздавати поради. перейматеся проблемами популяції грізлі на канадщині.
і ще раз, для тих хто в танку, вже ВАМ писав раз - виховані люди до незнайомих людей звертуються на ВИ, на ти звертаються невиховані бики. до кого ви віднесете себе - справа ваша
.
По такій логіці нічого українцям в Україні вимагати від інших країн якусь допомогу та роздавати поради що їм іншим країнам робити по відношенні до України ?
Живучи в Україні та маючи інше громадянство ти будеш рахуватись громадянином України і будь добр виконуй усі закони. Живучи в іншій країні і маючи інше громадянство будь добр робити те саме.
Востаннє редагувалось Ukrainian
в П'ят 05 лип, 2024 19:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 19:53
detroytred написав:
По-перше, застосунок пройшов усі необхідні безпекові перевірки і має сертифікат КСЗІ. По-друге, «Резерв+» лише відображає інформацію з реєстру «Оберіг» і не зберігає її на власних серверах.Дані з ЦНАП і «Резерв+» потрапляють до єдиного місця – реєстру «Оберіг»
, доступ до якого є лише в уповноважених органів.
Якесь дежяв'ю як було і з Дією, ми не зберігаємо, ми тільки відображаємо... а потім хоп і підтвердили США, виявляється 13 січня 2022 Дію ломанули і злили дані.
Оберіг набагато цікавішим буде для спецслужб і хакерів.
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 19:57
Hotab написав:detroytred
А вы там шо, так хорошо выглядите, что вас хапают?)))
Так ключове ж -- на яку команду натрапиш.
Це перша отака.
Всі інші зустрічі проходили без звернення до мене.
Навпаки, я сам пару разів сам підходив до старшого групи (офіцера) покалякати за життя.
Правда, нюанс))
Сам знайшов пригоду... Бо поперся через парк по тропах навпростець по витоптаних, а не по асфальтованим доріжкам))
Бо запізнювався на прийом в поліклініку по запису.
Ну реально це було, як якесь дике полювання на дичь -- двоє з кущів (по одному) і потім п'ятеро здалеку з лавочок (вже з отих асфальтованих доріжок).
Ще опробуване не раз. Бо мене свідомо пропустили за межу, щоб я опинився спиною до отієї п'ятірки, яка потім здійснювала на підогнутих ногах охват. Що навіть жодна гілка під ногами не хруснула.
І що саме неприємне -- свідома провокація. Першим був дрищ (худий, малого зросту, неохайна форма, без головного убору, в очі не дивився, дьоргався, про документи не відреагував ніяк). Тобто на класичне -- штовхни його, поруш і ти, а потім хлопці мають повне право прорушника відповідно затримати. Ще й за отаке порушення вирішуй.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 05 лип, 2024 20:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 19:58
Hotab написав:
Я оце уявляю цьому сержанту і з ним 5 , потрапить до рук розказжик про фарш , який назад в свинячу голову без сітківки не прокручується)))
Я уявляю який люля кебаб і куди йому засунуть))) . Не знімаючи куртку танкер ))
Уяву підключити до того що ж буде з цим сержантом і його 5, якщо вони потім після жорсткої бусифікації потраплять йому у підпорядкування?
Заапросто може ж виявитись законсперованим піджаком.
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