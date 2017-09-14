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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 19:52
wild.tomcat написав: Ukrainian написав: wild.tomcat написав:
а закони країни, паспорт якої маєте, тобто є громадянином?
пс вже не раз писали, якщо імігрант, переймайтеся проблемами країни проживання, якого ... намагаєтемся повчати людей тут? хтось просив про це? тут якось обійдуться без порад заокеанських хитрозроблених сцикунців-ухилянтів.
Не плутай емігрантів які емігрували задовго до війни з ухилянтами які або втекли після початку агресії або зараз бояться з квартири вийти на вулицю.
Ще раз якщо Канада зобов’яже своїх громадян вихідців з України повернутись. Я точно по підвалах як ховатись не буду і повернусь.
ще раз, паспорт є - значить громадянин країни, з усіма обовязками. тобто ухилянт типовий, та ще й хитрозроблений, що дозволяє собі самому ще когось іншого оцінювати з цієї точки зору
паспорту немає - то нє... нічого тут іншим роздавати поради. перейматеся проблемами популяції грізлі на канадщині.
і ще раз, для тих хто в танку, вже ВАМ писав раз - виховані люди до незнайомих людей звертуються на ВИ, на ти звертаються невиховані бики. до кого ви віднесете себе - справа ваша
.
По такій логіці нічого українцям в Україні вимагати від інших країн якусь допомогу та роздавати поради що їм іншим країнам робити по відношенні до України ?
Живучи в Україні та маючи інше громадянство ти будеш рахуватись громадянином України і будь добр виконуй усі закони. Живучи в іншій країні і маючи інше громадянство будь добр робити те саме.
Востаннє редагувалось Ukrainian
в П'ят 05 лип, 2024 19:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 19:53
detroytred написав:
По-перше, застосунок пройшов усі необхідні безпекові перевірки і має сертифікат КСЗІ. По-друге, «Резерв+» лише відображає інформацію з реєстру «Оберіг» і не зберігає її на власних серверах.Дані з ЦНАП і «Резерв+» потрапляють до єдиного місця – реєстру «Оберіг»
, доступ до якого є лише в уповноважених органів.
Якесь дежяв'ю як було і з Дією, ми не зберігаємо, ми тільки відображаємо... а потім хоп і підтвердили США, виявляється 13 січня 2022 Дію ломанули і злили дані.
Оберіг набагато цікавішим буде для спецслужб і хакерів.
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 19:57
Hotab написав:detroytred
А вы там шо, так хорошо выглядите, что вас хапают?)))
Так ключове ж -- на яку команду натрапиш.
Це перша отака.
Всі інші зустрічі проходили без звернення до мене.
Навпаки, я сам пару разів сам підходив до старшого групи (офіцера) покалякати за життя.
Правда, нюанс))
Сам знайшов пригоду... Бо поперся через парк по тропах навпростець по витоптаних, а не по асфальтованим доріжкам))
Бо запізнювався на прийом в поліклініку по запису.
Ну реально це було, як якесь дике полювання на дичь -- двоє з кущів (по одному) і потім п'ятеро здалеку з лавочок (вже з отих асфальтованих доріжок).
Ще опробуване не раз. Бо мене свідомо пропустили за межу, щоб я опинився спиною до отієї п'ятірки, яка потім здійснювала на підогнутих ногах охват. Що навіть жодна гілка під ногами не хруснула.
І що саме неприємне -- свідома провокація. Першим був дрищ (худий, малого зросту, неохайна форма, без головного убору, в очі не дивився, дьоргався, про документи не відреагував ніяк). Тобто на класичне -- штовхни його, поруш і ти, а потім хлопці мають повне право прорушника відповідно затримати. Ще й за отаке порушення вирішуй.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 05 лип, 2024 20:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 19:58
Hotab написав:
Я оце уявляю цьому сержанту і з ним 5 , потрапить до рук розказжик про фарш , який назад в свинячу голову без сітківки не прокручується)))
Я уявляю який люля кебаб і куди йому засунуть))) . Не знімаючи куртку танкер ))
Уяву підключити до того що ж буде з цим сержантом і його 5, якщо вони потім після жорсткої бусифікації потраплять йому у підпорядкування?
Заапросто може ж виявитись законсперованим піджаком.
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 20:53
Hotab написав:
А вы территориально в Харькове? Это где так борзо работают?)
да +- везде так работают - как бы вам не хотелось не признавать очевидное...
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 20:55
Україна вийшла на друге місце у світі за обсягом боргу перед МВФ
Після отримання п'ятого траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у розмірі $2,2 млрд на початку липня загальний борг України перед МВФ зріс до $13,85 млрд. Таким чином, Україна стала другою серед найбільших боржників МВФ, - повідомляє Liga.net із посиланням на дані на Фонду.
Найбільшим боржником Фонду упродовж багатьох років залишається Аргентина. Наразі зобов'язання Аргентини перед МВФ становлять $40,94 млрд. Тривалий час другим найбільшим боржником залишався Єгипет. Нині його борг перед МВФ становить $13,59 млрд, що на $0,26 млрд менше, ніж в України.
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 21:04
ЛАД написав: Бетон написав: ЛАД написав:
.........
"одруження, народження дітей" это мелочи, которые не особо влияют на призыв.
Место работы немного существеннее. но тоже не очень.
Главное - место жительства, куда присылать повестку. В связи с отсутствием прописки у государства этих сведений нет. Вот за это и будут штрафы.
Да ладно.
Вытяг из территориальной громады в дия бери не хочу. Всё у них есть. У меня в ДІЯ даже два диплома з відзнакою есть. А если ввести мои фио в гугл, показывает когда женился развёлся и наверное где деньги лежат. Какой то днепровский сервис. Я им пытался предъявить, они ответили, что собирают инфу о гражданах из открытых реестров
Место регистрации - вполне.
Место вашего проживания, куда вам слать повестку, ни в каком реестре не найдётся.
Я могу проживать неделю в одном месте, неделю в другом, в отеле и ещё бог знает где. Органам это неинтересно.
Если я подам в суд, например, не по месту регистрации, мне откажут в рассмотрении.
ТЦК я приходил для штампа при смене регистрации, а не места проживания (ночлежки какой нить)
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 21:13
_hunter написав:
Україна вийшла на друге місце у світі за обсягом боргу перед МВФ
Яка тобі до цього справа ?
Дбай про Германщину , здоровіше будеш .
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 21:48
_Mykola_ написав: Hotab написав:
Я оце уявляю цьому сержанту і з ним 5 , потрапить до рук розказжик про фарш , який назад в свинячу голову без сітківки не прокручується)))
Я уявляю який люля кебаб і куди йому засунуть))) . Не знімаючи куртку танкер ))
Уяву підключити до того що ж буде з цим сержантом і його 5, якщо вони потім після жорсткої бусифікації потраплять йому у підпорядкування?
Запросто може ж виявитись законсперованим піджаком.
Так тут нюанс: бусифікований стає гравцем тієї ж команди. Тепер йому як раз цікаво, щоб ЩЕ БІЛЬШЕ бусифікували, бо йому ж буде легше, якщо підрозділ укомплектований
І з його нової точки зору бусифіксатори то є помічники його))
Ну і загалом , тема було про трохи інше: тут розумник один , другий , третій несе якусь дурь про фарш, про «зворотньої сили не має», «лопата під Токмак» Реально ж тупня, яка не налазить на голову. Ну от хай розкаже оце все дуболому сержанту. А то ж тут можна з себе придурка корчити. Хай там спробує. Я бачу оту посмішку сержанта з розказчика як з недоумка в психлікарні))
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 22:12
жена ехала в польшу и обратно с детьми. поезд набитый только женщинами.
за что вы (нюхатель кокоса от власти по надзору в укрзализныце) так их ненавидите, пытая в дикую жару без кондиционеров до полусмерти? или это толика справедливого мучения? разница в общении между нашими пограничниками и польскими большая. наши стали хамить в приказном тоне, выворачивать шмотки. шмон с собакой. поляки - как хороший полицейский, с улыбкой и культурно.
раньше было наоборот, что подтверждают знакомые
чувствуется совдеповская накрутка полит.обработки
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