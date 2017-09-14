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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 22:17
Бетон написав:
жена ехала в польшу и обратно с детьми. поезд набитый только женщинами.
за что вы (нюхатель кокоса от власти по надзору в укрзализныце) так их ненавидите, пытая в дикую жару без кондиционеров до полусмерти? или это толика справедливого мучения? разница в общении между нашими пограничниками и польскими большая. наши стали хамить в приказном тоне, выворачивать шмотки. шмон с собакой. поляки - как хороший полицейский, с улыбкой и культурно.
раньше было наоборот, что подтверждают знакомые
чувствуется совдеповская накрутка полит.обработки
От не ври.
Неоднократно выезжал и заезжал.
На выезд (из страны) наши не смотрели вещи вообще, поляки искали сигареты, алкоголь, может еще что-то.
На въезд не смотрит никто.
Что касается «жара/мордовать», так надо немного понимать, что если ты стоишь на выезде перед нашим ПП, так это потому что «чужой» медленно пропускает.
Ложь, заангажированость и предвзятость бетона переходит все границы.
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 22:33
detroytred написав: Hotab написав:detroytred
А вы там шо, так хорошо выглядите, что вас хапают?)))
Так ключове ж -- на яку команду натрапиш.
Це перша отака.
Всі інші зустрічі проходили без звернення до мене.
Навпаки, я сам пару разів сам підходив до старшого групи (офіцера) покалякати за життя.
Правда, нюанс))
Сам знайшов пригоду... Бо поперся через парк по тропах навпростець по витоптаних, а не по асфальтованим доріжкам))
Бо запізнювався на прийом в поліклініку по запису.
Ну реально це було, як якесь дике полювання на дичь -- двоє з кущів (по одному) і потім п'ятеро здалеку з лавочок (вже з отих асфальтованих доріжок).
Ще опробуване не раз. Бо мене свідомо пропустили за межу, щоб я опинився спиною до отієї п'ятірки, яка потім здійснювала на підогнутих ногах охват. Що навіть жодна гілка під ногами не хруснула.
І що саме неприємне -- свідома провокація. Першим був дрищ (худий, малого зросту, неохайна форма, без головного убору, в очі не дивився, дьоргався, про документи не відреагував ніяк). Тобто на класичне -- штовхни його, поруш і ти, а потім хлопці мають повне право прорушника відповідно затримати. Ще й за отаке порушення вирішуй.
згадалась пацанва 90х, дай 5 капєєкь
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 22:42
Бетон написав:
..........
Я могу проживать неделю в одном месте, неделю в другом, в отеле и ещё бог знает где. Органам это неинтересно.
Если я подам в суд, например, не по месту регистрации, мне откажут в рассмотрении.
ТЦК я приходил для штампа при смене регистрации, а не места проживания (ночлежки какой нить)
Правильно.
Но если у вас место регистрации в Харькове, а место проживания во Львове, то ваши проблемы будут, когда вы получите повестку и об этом узнаете после объявления в розыск как злостного ухилянта.
И на жителей ночлежек система не рассчитана.
Но вообще система военкоматов хорошо работала в условиях обязательной прописки, когда надо было прописаться, если прибывал в какое-то место больше, чем на 3 дня (может, ошибаюсь, точно не помню).
После отмены прописки, честно говоря, не знаю, как решить эту проблему. Разве что всеобщей "цифровизацией" - все обязаны
иметь мобильник и повестка приходит в смске.
Ну или высокой сознательностью - вы сами заботитесь о том, чтобы в случае прихода повестки по месту регистрации, вы об этом моментально узнали. Такой "высокой сознательности" можно добиться высокими штрафами за неявку по повестке.
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 22:49
Hotab написав: Бетон написав:
жена ехала в польшу и обратно с детьми. поезд набитый только женщинами.
за что вы (нюхатель кокоса от власти по надзору в укрзализныце) так их ненавидите, пытая в дикую жару без кондиционеров до полусмерти? или это толика справедливого мучения? разница в общении между нашими пограничниками и польскими большая. наши стали хамить в приказном тоне, выворачивать шмотки. шмон с собакой. поляки - как хороший полицейский, с улыбкой и культурно.
раньше было наоборот, что подтверждают знакомые
чувствуется совдеповская накрутка полит.обработки
От не ври.
Неоднократно выезжал и заезжал.
На выезд (из страны) наши не смотрели вещи вообще, поляки искали сигареты, алкоголь, может еще что-то.
На въезд не смотрит никто.
Что касается «жара/мордовать», так надо немного понимать, что если ты стоишь на выезде перед нашим ПП, так это потому что «чужой» медленно пропускает.
Ложь, заангажированость и предвзятость бетона переходит все границы.
В данном случае Бетон
говорит о поезде и укрзализныце, так что причина не в том, что "«чужой» медленно пропускает".
Сразу оговорюсь, не знаю, как сейчас проходит пересечение границы на поезде, поэтому судить не берусь.
Но в то, что наши могут не включать кондиционеры, вполне могу поверить. Чем это объясняется - стремлением сэкономить или просто разгильдяйством, судить не берусь (если это действительно происходит).
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 23:11
ЛАД
та нормально там все пропускают, тысячи людей ездят и все ок. автомобильные границы у нас вообще высокого уровня, румыны мне когда-то полтачки разобрали, пересчитывали по 10 раз косарь евро наличкой, только потому что им походу скучно было, я один посреди ночи на границе.
ни разу не помню, чтоб рядовые представители государства хоть одно слово мне сказали хоть раз по беспределу или хамили. если по человечески себя вести, они иногда даже удивляются и не знают что сказать, ведь уже готовятся отражать быдляцкие повадки нашего нарида, а тут признают правонарушение и просят выписать штраф по закону, например
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 23:17
Бетон написав:
разница в общении между нашими пограничниками и польскими большая
уже деякі написали в стилі не на часі.
Додам що по тв, люблять говорити що 'ооо, черги на кордоні', а те що це наші добрі погранці шманають по 5годин одну машину тихо мовчать. Ну це ясно бо вказівка від самі знаєте якого головаря нашої країни.
звичайно так не завжди, шманають і польські, мабуть щось знають, але і не по 5годин, с недовольним фейсом, куди їдете, безкоштовно вас випустити ну дайте хочаб шоколадку.
В одному хотаб написав правду, на вїзд не чіпають, вези що хочеш, де логіка хз)
про кондери хз, з одної сторони квитки дешевші, а з іншої він точно мав би працювати а соляра пішла гуляти)
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 23:18
ЛАД
данном случае Бетон говорит о поезде и укрзализныце, так что причина не в том, что "«чужой» медленно пропускает".
Поезд по расписанию. Там невозможно мордовать долго. Строго в лимите стоянки.
Почему нет кондов? А в билете он есть? Они ж есть с ними, есть без. Ну и предусмотрена компенсация, если ты за него платил, а его нет или не работает.
Не понимаю о чем тут разговор.
А шмон таки не наши ведут. Я за последние 1.5 года раз 5 туда/обратно.
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 23:24
Ukrainian написав: Ой+ написав: барабашов написав:Ukrainian
Паспорт с тризубом есть или порвал(сжёг)???
Та навіть якщо і так, то Батьківщина і за цього блудного сина пам'ятає і на нього розраховує. Але впевнений, що уже закон не виконав, бо термін для закордонних ухилянтів був до 17.06.24. Особливо мені подобається чути від понаїхів у розвинуті західні держави, а от у нас, не то що ви там.
Якщо Канада зобов’яже усіх своїх імігрантів з інших країн повертатись, повернусь по підвалах як місцеві ухилянти точно ховатись не буду. Виконуй закони країни в якій живеш.
Зачем эти пустые слова. Ты же прекрасно понимаешь что никуда Канада эмигрантов, тем более всех, обратно не отправит.
Мы тоже можем, по твоему примеру, делать пустопорожние заявления: если вся Верховна Рада ( М25-60) пойдёт…. То вот тогда и мы прятаться не будем.
Зачем вообще обсуждать нереальные вещи и события. Чем ты лучше того кто тут но прячется ? Чтобы его из-за океана упрекать.
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