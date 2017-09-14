Додано: П'ят 05 лип, 2024 22:42

Бетон написав: ..........

Я могу проживать неделю в одном месте, неделю в другом, в отеле и ещё бог знает где. Органам это неинтересно.

Если я подам в суд, например, не по месту регистрации, мне откажут в рассмотрении.

ТЦК я приходил для штампа при смене регистрации, а не места проживания (ночлежки какой нить) ..........Я могу проживать неделю в одном месте, неделю в другом, в отеле и ещё бог знает где. Органам это неинтересно.Если я подам в суд, например, не по месту регистрации, мне откажут в рассмотрении.ТЦК я приходил для штампа при смене регистрации, а не места проживания (ночлежки какой нить)

Правильно.Но если у вас место регистрации в Харькове, а место проживания во Львове, то ваши проблемы будут, когда вы получите повестку и об этом узнаете после объявления в розыск как злостного ухилянта.И на жителей ночлежек система не рассчитана.Но вообще система военкоматов хорошо работала в условиях обязательной прописки, когда надо было прописаться, если прибывал в какое-то место больше, чем на 3 дня (может, ошибаюсь, точно не помню).После отмены прописки, честно говоря, не знаю, как решить эту проблему. Разве что всеобщей "цифровизацией" - всеиметь мобильник и повестка приходит в смске.Ну или высокой сознательностью - вы сами заботитесь о том, чтобы в случае прихода повестки по месту регистрации, вы об этом моментально узнали. Такой "высокой сознательности" можно добиться высокими штрафами за неявку по повестке.