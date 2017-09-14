Додано: Суб 06 лип, 2024 00:40

Ukrainian написав: .............

Якщо Канада зобов’яже усіх своїх імігрантів з інших країн повертатись, повернусь по підвалах як місцеві ухилянти точно ховатись не буду. Виконуй закони країни в якій живеш. .............Якщо Канада зобов’яже усіх своїх імігрантів з інших країн повертатись, повернусь по підвалах як місцеві ухилянти точно ховатись не буду. Виконуй закони країни в якій живеш.

Зачем эти пустые слова. Ты же прекрасно понимаешь что никуда Канада эмигрантов, тем более всех, обратно не отправит.

Есть достаточно простое понятие - совесть.вам уже написал:Точно так же я понимаю, что меня уже не мобилизуют при любых условиях. Поэтому некоторые вещи я не пишу. Просто потому, что считаю себя не вправе. Что-то можно писать только тогда, когда сам на фронте. Что-то можно писать только находясь в Харькове (условно) под регулярными обстрелами или ещё ближе к фронту. Что-то можно писать в условном Львове. Короче, чем дальше от фронта, тем больше ограничений. Больше всего ограничений для людей из-за границы. И неважно, украинцы они или нет.Из-за границы можно сочувствовать, переживать, советовать, но не упрекать или обвинять. Критиковать можно.Мне очень нравится в этом отношении поведение. В отличие от вас он не бьёт себя в грудь и не расписывается в пламенном патриотизме. Он сделал свой выбор. С этим выбором можно соглашаться или нет, но его можно уважать. Он пишет о наших недостатках, объясняя, почему уехал, но не упрекает и, тем более, не обвиняет народ.Никто не требует от вас вернуться в Украину и пойти на фронт, но пока вы это не сделали стоит вести себя... не знаю, как сказать, скромнее, что ли, сдержаннее.Всё это сложно объяснить, так же, как и любые моральные категории. Это надо чувствовать. Совесть она или есть, или нет.Просто надо понимать, что то, что позволительно писать Успиху с фронта, не может писать человек, находящийся в многих тысячах километров от фронта.Надеюсь на ваше понимание.