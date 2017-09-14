Ukrainian написав:............. Якщо Канада зобов’яже усіх своїх імігрантів з інших країн повертатись, повернусь по підвалах як місцеві ухилянти точно ховатись не буду. Виконуй закони країни в якій живеш.
Есть достаточно простое понятие - совесть. serg1974 вам уже написал:
Зачем эти пустые слова. Ты же прекрасно понимаешь что никуда Канада эмигрантов, тем более всех, обратно не отправит.
Точно так же я понимаю, что меня уже не мобилизуют при любых условиях. Поэтому некоторые вещи я не пишу. Просто потому, что считаю себя не вправе. Что-то можно писать только тогда, когда сам на фронте. Что-то можно писать только находясь в Харькове (условно) под регулярными обстрелами или ещё ближе к фронту. Что-то можно писать в условном Львове. Короче, чем дальше от фронта, тем больше ограничений. Больше всего ограничений для людей из-за границы. И неважно, украинцы они или нет. Из-за границы можно сочувствовать, переживать, советовать, но не упрекать или обвинять. Критиковать можно. Мне очень нравится в этом отношении поведение rjkz. В отличие от вас он не бьёт себя в грудь и не расписывается в пламенном патриотизме. Он сделал свой выбор. С этим выбором можно соглашаться или нет, но его можно уважать. Он пишет о наших недостатках, объясняя, почему уехал, но не упрекает и, тем более, не обвиняет народ. Никто не требует от вас вернуться в Украину и пойти на фронт, но пока вы это не сделали стоит вести себя... не знаю, как сказать, скромнее, что ли, сдержаннее. Всё это сложно объяснить, так же, как и любые моральные категории. Это надо чувствовать. Совесть она или есть, или нет. Просто надо понимать, что то, что позволительно писать Успиху с фронта, не может писать человек, находящийся в многих тысячах километров от фронта. Надеюсь на ваше понимание.
ЛАД написав:Но вообще система военкоматов хорошо работала в условиях обязательной прописки, когда надо было прописаться, если прибывал в какое-то место больше, чем на 3 дня (может, ошибаюсь, точно не помню)
Система военкоматов хорошо работала в советской системе - когда у человека была одна работа, одно место жительства, одна поездка в год на море с одобрения профсоюза, а если поедещь в командировку то в билетной кассе и в гостинницах спросят командировочное удостоверение чтоб тебя прописать на эти 3 дня (и автоматом уведомить местный военкомат), а на предприятии приказы о командировке или отпуске шли в военно-учетный стол, то есть в филиал военкомата на предприятии ......
Верно, я об этом и написал. В сегодняшних условиях это не работает. Тем не менее система учёта и призыва нужна. Думаю, сейчас в этом никто не сомневается. Какая она должна быть, это вопрос. После Вьетнама развитые страны решили, что такие войны они больше вести не будут, а для "СВО" или всеобщей ядерной войны достаточна/нужна контрактная армия. Оказалось, что эта точка зрения ошибочна. Но мы решили во всём копировать Запад, даже их ошибки.
Более половины граждан Украины в Германии (57%) представляют будущее своих детей в Германии, тогда как 39% видят их будущее в Украине. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Миграционной платформой EWL Совсем другая ситуация в Нидерландах, где 29% граждан Украины указали на свою текущую страну обитания. Зато более половины (60%) видят будущее своих детей в Украине. Половина граждан Украины в Германии и Нидерландах (51 и 50% соответственно) утверждают, что приехали с детьми до 18 лет. В обеих странах треть респондентов (33%) рассказала, что прибыла с одним ребёнком. .... Среди украинских семей в Германии и Нидерландах более половины (60% и 56% соответственно) сообщили, что их дети обучаются в двух системах образования — украинской и местной. В Германии почти четверть (24%) украинских семей возлагаются исключительно на немецкую систему, в то время как в Нидерландах это количество составляет 30%. .......
Украина взяла на себя обязательства повысить коммунальные тарифы на газ и электроэнергию в рамках нового меморандума с МВФ для получения очередного кредита.
В соответствии с новым меморандумом, заключенным с Международным валютным фондом для обеспечения предоставления следующего транша кредитной помощи, украинские власти приняли на себя обязанность осуществить пересмотр действующих тарифов на газ и электроэнергию для населения в сторону их увеличения. Положения меморандума предполагают приведение стоимости жилищно-коммунальных услуг в соответствие с фактическими рыночными расценками на энергоносители. ......... Меморандум также затрагивает вопрос пересмотра газовых тарифов в сторону увеличения, однако он пока остается зафиксированным ........
Уничтожение украинских ТЭЦ стимулирует децентрализацию системы, чтобы повысить устойчивость энергетики, но это может повлиять на изменение стоимости отопления. ............. Однако планируется, что дополнительные расходы лягут на плечи потребителей. Для обеспечения теплоснабжающих предприятий средствами на модернизацию сетей и оснащение новым оборудованием, государство не исключает увеличения тарифов для проведения ремонта энергомощностей. Соответственно, стоимость тепла для украинских потребителей, скорее всего, станет еще выше
Hotab написав:detroytred А вы там шо, так хорошо выглядите, что вас хапают?))) Я думал вам с сочувствием места уступают даже в транспорте ритуальных услуг))
А вы территориально в Харькове? Это где так борзо работают?)
Я оце уявляю цьому сержанту і з ним 5 , лапить до рук розказжик про фарш , який назад в свинячу голову без сітківки не прокручується))) Я уявляю який люля кебаб і куди йому засунуть))) . Не знімаючи куртку танкер ))
Я б лучше порно в стиле немецких 90х посмотрел как семеро титушек в пикселе крутят пилота-фаната негритянких салями, чуть проверив крепость черепа таланами, несмотря на крики что "я пенс,у меня есть права, не бейте по голове, я маме пожалуюсь!", а потом экспрессом "дебальцево-цюрих" тушкой к мариняку Хотя можно же просто полететь дамбить ростовский цирк и получить звезду героя. Но для сучёныша тылового эт не вариант
serg1974 написав:Зачем эти пустые слова. Ты же прекрасно понимаешь что никуда Канада эмигрантов, тем более всех, обратно не отправит. Мы тоже можем, по твоему примеру, делать пустопорожние заявления: если вся Верховна Рада ( М25-60) пойдёт…. То вот тогда и мы прятаться не будем.
Зачем вообще обсуждать нереальные вещи и события. Чем ты лучше того кто тут но прячется ? Чтобы его из-за океана упрекать.
Може тим що не від кого не ховаюсь і поважаю закони країни в якій живу ? Може тим що не вважаю що мені усі щось вині ? Поясни чому кацапи немають проблем з бажаючими (нехай і за гроші) 200 тис підписали контракт за півроку 2024, їхати до чужої країни з шансом не повернутись. А українці всіма шляхами шукають як втекти заховатись і тільки не я. Кацапи згуртувались навколо свого фюрера а українці кожен тягне ковдрю на себе.
Ukrainian написав:............. Якщо Канада зобов’яже усіх своїх імігрантів з інших країн повертатись, повернусь по підвалах як місцеві ухилянти точно ховатись не буду. Виконуй закони країни в якій живеш.
Есть достаточно простое понятие - совесть. serg1974 вам уже написал:
Зачем эти пустые слова. Ты же прекрасно понимаешь что никуда Канада эмигрантов, тем более всех, обратно не отправит.
Точно так же я понимаю, что меня уже не мобилизуют при любых условиях. Поэтому некоторые вещи я не пишу. Просто потому, что считаю себя не вправе. Что-то можно писать только тогда, когда сам на фронте. Что-то можно писать только находясь в Харькове (условно) под регулярными обстрелами или ещё ближе к фронту. Что-то можно писать в условном Львове. Короче, чем дальше от фронта, тем больше ограничений. Больше всего ограничений для людей из-за границы. И неважно, украинцы они или нет. Из-за границы можно сочувствовать, переживать, советовать, но не упрекать или обвинять. Критиковать можно. Мне очень нравится в этом отношении поведение rjkz. В отличие от вас он не бьёт себя в грудь и не расписывается в пламенном патриотизме. Он сделал свой выбор. С этим выбором можно соглашаться или нет, но его можно уважать. Он пишет о наших недостатках, объясняя, почему уехал, но не упрекает и, тем более, не обвиняет народ. Никто не требует от вас вернуться в Украину и пойти на фронт, но пока вы это не сделали стоит вести себя... не знаю, как сказать, скромнее, что ли, сдержаннее. Всё это сложно объяснить, так же, как и любые моральные категории. Это надо чувствовать. Совесть она или есть, или нет. Просто надо понимать, что то, что позволительно писать Успиху с фронта, не может писать человек, находящийся в многих тысячах километров от фронта. Надеюсь на ваше понимание.
Я звернув увагу як побільшало людей навколо які розмовляють 4 з п’яти кацапською та українською один з п’яти навколо. Причому з них багато призовного віку. Цікаво в них є совість і хто вони ? Де і коли я себе бив в груди і розписувався в полум’яному патріотизмі ? Можна цитату ?
Hotab написав:detroytred А вы там шо, так хорошо выглядите, что вас хапают?)))
Так ключове ж -- на яку команду натрапиш. Це перша отака. Всі інші зустрічі проходили без звернення до мене. Навпаки, я сам пару разів сам підходив до старшого групи (офіцера) покалякати за життя.
Правда, нюанс)) Сам знайшов пригоду... Бо поперся через парк по тропах навпростець по витоптаних, а не по асфальтованим доріжкам)) Бо запізнювався на прийом в поліклініку по запису.
Ну реально це було, як якесь дике полювання на дичь -- двоє з кущів (по одному) і потім п'ятеро здалеку з лавочок (вже з отих асфальтованих доріжок). Ще опробуване не раз. Бо мене свідомо пропустили за межу, щоб я опинився спиною до отієї п'ятірки, яка потім здійснювала на підогнутих ногах охват. Що навіть жодна гілка під ногами не хруснула.
І що саме неприємне -- свідома провокація. Першим був дрищ (худий, малого зросту, неохайна форма, без головного убору, в очі не дивився, дьоргався, про документи не відреагував ніяк). Тобто на класичне -- штовхни його, поруш і ти, а потім хлопці мають повне право прорушника відповідно затримати. Ще й за отаке порушення вирішуй.
згадалась пацанва 90х, дай 5 капєєкь
Титушня пиксельная обыкновенная Подвид сучёнышей недополупатриотических Ждём классическую историю "пираньи отъели кусочек(больший и нижний) каймана" с бусификацией пилота гвертольёта
ЛАД Мені цікаво а де була совість кацапомовних жителів України які вперто голосували комуніста кравчука за комуніста Кучму знищили ядро армії, ядерну зброю та порізали чи відали за газ ракети та літаки ? За усі про кацапські партії? Чому не голосували а ганьбили той же Рух Чорновола чи Свободу Тягнибока ? Чому слова Бандерівець у кацапомовних регіонах вважаються чимось образливим ?
Ukrainian написав:ЛАД Мені цікаво а де була совість кацапомовних жителів України які вперто голосували комуніста кравчука за комуніста Кучму знищили ядро армії, ядерну зброю та порізали чи відали за газ ракети та літаки ? За усі про кацапські партії? Чому не голосували а ганьбили той же Рух Чорновола чи Свободу Тягнибока ? Чому слова Бандерівець у кацапомовних регіонах вважаються чимось образливим ?
позаблоковий та без'яденрий статус України обумовлений т.з "Доктриною Павличка"- на честь Дмитра Павличка, одного з очильників Народного Руху, голови комітету ВРУ з міжнародних питаннь 1990-1994. Чорновол ніколи не виступав проти демілітаризації УКраїни, голосував як потрібно було товаришам з Держдепу І завдяки таким як ви "бандерівець" ще довго буде синонімом безвідповідального розпалювача ворожнечі