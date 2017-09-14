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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8955895689578958
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 04:40

  fox767676 написав:
  Ukrainian написав:ЛАД
Мені цікаво а де була совість кацапомовних жителів України які вперто голосували комуніста кравчука за комуніста Кучму знищили ядро армії, ядерну зброю та порізали чи відали за газ ракети та літаки ? За усі про кацапські партії?
Чому не голосували а ганьбили той же Рух Чорновола чи Свободу Тягнибока ? Чому слова Бандерівець у кацапомовних регіонах вважаються чимось образливим ?


позаблоковий та без'яденрий статус України обумовлений т.з "Доктриною Павличка"- на честь Дмитра Павличка, одного з очильників Народного Руху, голови комітету ВРУ з міжнародних питаннь 1990-1994. Чорновол ніколи не виступав проти демілітаризації УКраїни, голосував як потрібно було товаришам з Держдепу
І завдяки таким як ви "бандерівець" ще довго буде синонімом безвідповідального розпалювача ворожнечі

А ось що насправді говорив В. Чорновіл
Ми не маємо ні армії своєї, тільки міністра маємо. А без армії яка це держава? Я не кажу, що ми якось збираємося нападати, або хтось сьогодні збирається на нас нападати, але коли немає армії у тієї держави, з нею ніхто не рахується. Армія - це політичний засіб в першу чергу.

https://www.youtube.com/watch?v=Q0BYR5Zw-P4

Чорновіл пропонував залишити в Україні тактичну ядерну зброю"
https://www.youtube.com/watch?v=11yU-vX5_oY
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  #<1 ... 8955895689578958
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