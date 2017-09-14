Ukrainian написав:ЛАД Мені цікаво а де була совість кацапомовних жителів України які вперто голосували комуніста кравчука за комуніста Кучму знищили ядро армії, ядерну зброю та порізали чи відали за газ ракети та літаки ? За усі про кацапські партії? Чому не голосували а ганьбили той же Рух Чорновола чи Свободу Тягнибока ? Чому слова Бандерівець у кацапомовних регіонах вважаються чимось образливим ?
позаблоковий та без'яденрий статус України обумовлений т.з "Доктриною Павличка"- на честь Дмитра Павличка, одного з очильників Народного Руху, голови комітету ВРУ з міжнародних питаннь 1990-1994. Чорновол ніколи не виступав проти демілітаризації УКраїни, голосував як потрібно було товаришам з Держдепу І завдяки таким як ви "бандерівець" ще довго буде синонімом безвідповідального розпалювача ворожнечі
А ось що насправді говорив В. Чорновіл Ми не маємо ні армії своєї, тільки міністра маємо. А без армії яка це держава? Я не кажу, що ми якось збираємося нападати, або хтось сьогодні збирається на нас нападати, але коли немає армії у тієї держави, з нею ніхто не рахується. Армія - це політичний засіб в першу чергу.
serg1974 написав:Зачем эти пустые слова. Ты же прекрасно понимаешь что никуда Канада эмигрантов, тем более всех, обратно не отправит. Мы тоже можем, по твоему примеру, делать пустопорожние заявления: если вся Верховна Рада ( М25-60) пойдёт…. То вот тогда и мы прятаться не будем.
Зачем вообще обсуждать нереальные вещи и события. Чем ты лучше того кто тут но прячется ? Чтобы его из-за океана упрекать.
Може тим що не від кого не ховаюсь і поважаю закони країни в якій живу ? Може тим що не вважаю що мені усі щось вині ? Поясни чому кацапи немають проблем з бажаючими (нехай і за гроші) 200 тис підписали контракт за півроку 2024, їхати до чужої країни з шансом не повернутись. А українці всіма шляхами шукають як втекти заховатись і тільки не я. Кацапи згуртувались навколо свого фюрера а українці кожен тягне ковдрю на себе.
Те ж саме можуть триндіти бігунці через кордон - якщо проскочать в Румунію чи Угорщину, то вже знають, що поки ніхто нікуди їх не видасть. А Канада то взагалі гуманна країна, навіть наркоманів беруть на непогане забезпечення. Чому кацапам легше набрати армію, то напевно тому що в них в 5 раз більша чисельність, а по певним віковим групам військовопридатного віку то ще більше. А українці крім тих, хто шукає як сховатися і деякі завчасно втікли аж за океан, то чинять 3-ій рік опір. Ну але надіюсь, що скоро дійсно пощипають в законний спосіб сиромудрих ухилянтів які не розписали майно на котів і щоб дехто потім не голосив, а мене за що?
ЛАД написав:Но вообще система военкоматов хорошо работала в условиях обязательной прописки, когда надо было прописаться, если прибывал в какое-то место больше, чем на 3 дня (может, ошибаюсь, точно не помню)
Система военкоматов хорошо работала в советской системе - когда у человека была одна работа, одно место жительства, одна поездка в год на море с одобрения профсоюза, а если поедещь в командировку то в билетной кассе и в гостинницах спросят командировочное удостоверение чтоб тебя прописать на эти 3 дня (и автоматом уведомить местный военкомат), а на предприятии приказы о командировке или отпуске шли в военно-учетный стол, то есть в филиал военкомата на предприятии - а шаг влево шаг вправо государство делать не разрешало за что его и ненавидели, а не за наличие ракет но отсутствие пепсиколы. А сейчас эту же систему пытаются натянуть на мир компьютеров, дистанционной работы, ФОПов, лоукостов, ЭйрБиэнБи, Блаблакара, каршеринга, крипты и прочего макдоналдса - а оно не лезет, вот странно то.
Я б додав що в житловому приміщенні був встановлений стаціонарний телефон при наявних технічних умовах. Фактично зв'язок з особою був за місцем перебування та реєстрації. Щодо Вашої уваги на тему - платити податки чи не платити і працювати офіційно чи ні. Коли переваги офіційного працевлаштування будуть мати суттєві переваги,тоді буде сенс далі вести облік. На сьогодні можна зробити висновок що кількість осіб які не поновили свої дані приблизно дорівнює всім хто не працює або працює неофіційно.
katso написав:Система военкоматов хорошо работала в советской системе - когда у человека была одна работа, одно место жительства
++ в одном рвйоне может быть несколько квартир родительская, семейная, для любовницы, для побухать, квартира-спортзал и квартира для майнинга подключенная к сетям критической инфраструктуры. Все указывать? и много еще за пределами что им надо ?? Хотели капитализм\минархизм - распишитесь, хотя я за него меньше всего боролся
Адреса необхідна лише для листування і отримання від пошти відповіді якщо будуть одна із сторін доводити свою позицію.
serg1974 написав:Зачем эти пустые слова. Ты же прекрасно понимаешь что никуда Канада эмигрантов, тем более всех, обратно не отправит. Мы тоже можем, по твоему примеру, делать пустопорожние заявления: если вся Верховна Рада ( М25-60) пойдёт…. То вот тогда и мы прятаться не будем.
Зачем вообще обсуждать нереальные вещи и события. Чем ты лучше того кто тут но прячется ? Чтобы его из-за океана упрекать.
Може тим що не від кого не ховаюсь і поважаю закони країни в якій живу ? Може тим що не вважаю що мені усі щось вині ? Поясни чому кацапи немають проблем з бажаючими (нехай і за гроші) 200 тис підписали контракт за півроку 2024, їхати до чужої країни з шансом не повернутись. А українці всіма шляхами шукають як втекти заховатись і тільки не я. Кацапи згуртувались навколо свого фюрера а українці кожен тягне ковдрю на себе.
Те ж саме можуть триндіти бігунці через кордон - якщо проскочать в Румунію чи Угорщину, то вже знають, що поки ніхто нікуди їх не видасть. А Канада то взагалі гуманна країна, навіть наркоманів беруть на непогане забезпечення. Чому кацапам легше набрати армію, то напевно тому що в них в 5 раз більша чисельність, а по певним віковим групам військовопридатного віку то ще більше. А українці крім тих, хто шукає як сховатися і деякі завчасно втікли аж за океан, то чинять 3-ій рік опір. Ну але надіюсь, що скоро дійсно пощипають в законний спосіб сиромудрих ухилянтів які не розписали майно на котів і щоб дехто потім не голосив, а мене за що?
Що саме можуть триндіти бігунці не зрозумів. Я кордон перетинав цілком законно без хабарів і не через різні схеми. Я тільки за щоб у житродупих ухилянтів усе майно забрали. Українців було 52 млн в 91 році а кацапів 145 млн. Різниці в три рази а не в п’ять. Населення зменшується і в України і в кацапстані.
Прошу розтлумачити для всіх , кого ви заявили хитрожопими ухилянтами і чому їх треба обібрати до нитки? Згоден з Лад, право на думку мають місцеві,ті що на місці де проходять військові дії, стосовно тих кого по місцу тут немає, недоречно вказувати як краще. Я вчора був на вокзалі,жінки їдуть відпочивати в Карпати, чоловіки вже переодягнені їдуть в Донецькому напрямку. Ви до якої категорії належите ? Можна не відповідати.
Ukrainian написав:Що саме можуть триндіти бігунці не зрозумів. Я кордон перетинав цілком законно без хабарів і не через різні схеми. Я тільки за щоб у житродупих ухилянтів усе майно забрали. Українців було 52 млн в 91 році а кацапів 145 млн. Різниці в три рази а не в п’ять. Населення зменшується і в України і в кацапстані.
Ось тепер потрібно згідно вимог закону оновити дані і з великою імовірністю вперед в окоп. Певно так і зробите? В часи хмельницького то взагалі приблизно однакова к-ть населення була Україні і московія. Це звичайно дуже актуально посилатись на 91 рік, тоді ж ще дехто не втік до Канади.
З них понад 10 млн пенсіонери, 5 млн діти до 18 і того працездатного віку 15 млн на дві статі. рфія то ще і за рахунок України цілком відновила і поповнила свої втрати і якщо порівнювати к-ть чоловіків 25-45 то чисельність чоловіків має у 6-7 разів вищу.
Ukrainian написав:Що саме можуть триндіти бігунці не зрозумів. Я кордон перетинав цілком законно без хабарів і не через різні схеми. Я тільки за щоб у житродупих ухилянтів усе майно забрали. Українців було 52 млн в 91 році а кацапів 145 млн. Різниці в три рази а не в п’ять. Населення зменшується і в України і в кацапстані.
Ось тепер потрібно згідно вимог закону оновити дані і з великою імовірністю вперед в окоп. Певно так і зробите? В часи хмельницького то взагалі приблизно однакова к-ть населення була Україні і московія. Це звичайно дуже актуально посилатись на 91 рік, тоді ж ще дехто не втік до Канади.
З них понад 10 млн пенсіонери, 5 млн діти до 18 і того працездатного віку 15 млн на дві статі. рфія то ще і за рахунок України цілком відновила і поповнила свої втрати і якщо порівнювати к-ть чоловіків 25-45 то чисельність чоловіків має у 6-7 разів вищу.
Я не думаю що юрисдикція України поширюється на інші країни. Якщо Канада зобов’яже в окоп тоді значить в окоп. Те що населення України скоротилось і продовжує скорочуватись це зовсім не вина тих українців які звикли усе вирішувати блатом або хабарем ? Не усі хочуть жити в такому суспільстві з такими ідивідами.
Ukrainian написав:................ Я не думаю що юрисдикція України поширюється на інші країни. Якщо Канада зобов’яже в окоп тоді значить в окоп. Те що населення України скоротилось і продовжує скорочуватись це зовсім не вина тих українців які звикли усе вирішувати блатом або хабарем ? Не усі хочуть жити в такому суспільстві з такими ідивідами.
"юрисдикція України", действительно, не "поширюється на інші країни", но "поширюється" на граждан Украины, которые живут в "інших країнах". У вас есть украинский паспорт? Вы не отказались от украинского гражданства? Тогда, как вам написал Ой+, "потрібно згідно вимог закону оновити дані і з великою імовірністю вперед в окоп"? Но я как-то сильно сомневаюсь, что вы так сделаете. И не рассказывайте сказки, что вы свалили отсюда, потому что не хотели жить "з такими індивідами, які звикли усе вирішувати блатом або хабарем". Свалили вы по совсем другим и не моральным, а вполне материальным соображениям. И насчёт голосования за Кравчука и Кучму. А за кого вы голосовали? За Януковича? И голосование за Кравчука и Кучму не означает голосование против независимости. А, в общем, нет смысла вас убеждать. Уже писал, по-моему, совесть у человека или есть, или нет её и взять неоткуда. Объяснять что-то человеку, у которого совести нет, бессмысленно.