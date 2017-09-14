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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 06 лип, 2024 08:11
Ой+ написав:
Чому кацапам легше набрати армію, то напевно тому що в них в 5 раз більша чисельність, а по певним віковим групам військовопридатного віку то ще більше.
1. В них хороші маркетологи, які правильно рекламують армію
2. Вони платять гроші. 2,5k$ то зарплата солдата, а не так як в нас ще треба доказати, що ти воював, При підписанні контракту одразу платять вже 10-15k$.
3. В них купа дуже бідного народу, який ніколи нормально не заробляв і все життя не мав шансу заробити більше ніж 200-300$. А в нас купа заробітчан, які і до війни легко заробляли 1000Є+
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 06 лип, 2024 08:16
Ukrainian
Говоришь 52млн было в 91м ? Ну а потом же — ты уехал? Уехал. И жену с собой наверняка вывез из Украины. И детей ваших - соответственно, либо там родились уже. А русский - не уехал из РФ. В среднем, так сказать.
Вот поэтому один к пяти сейчас.
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Додано: Суб 06 лип, 2024 08:21
BIGor написав: sens написав:
Прошу розтлумачити для всіх , кого ви заявили хитрожопими ухилянтами і чому їх треба обібрати до нитки?
Народна Зе-мудрість: якщо обібрати квартири ухилянтів - то війна буде однозначно виграна. Їх боротьба так сказати.
ПІДПИС - Данило Гетьманцев
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Додано: Суб 06 лип, 2024 08:25
Ukrainian написав:
Що саме можуть триндіти бігунці не зрозумів.
Оновив дані, чекаю на ВЛК. ГУМОР
точно не вчити дорослих людей жити в поганих умовах - відсутність світла,інтернету,повітряни тривоги,закриті укриття,неможливість отримати послуги без наявного ВОД для більшості не пенсіонерів чоловіків , жінки з медичною освітою також, обмеження прав на пересування , можлива легітимна-примусова бусифікація.
Якщо треба не онлайн - велком ту Юкрейн
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Додано: Суб 06 лип, 2024 08:32
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Додано: Суб 06 лип, 2024 08:34
Дюрі-бачі написав: Ой+ написав:
Чому кацапам легше набрати армію, то напевно тому що в них в 5 раз більша чисельність, а по певним віковим групам військовопридатного віку то ще більше.
1. В них хороші маркетологи, які правильно рекламують армію
2. Вони платять гроші. 2,5k$ то зарплата солдата, а не так як в нас ще треба доказати, що ти воював, При підписанні контракту одразу платять вже 10-15k$.
3. В них купа дуже бідного народу, який ніколи нормально не заробляв і все життя не мав шансу заробити більше ніж 200-300$. А в нас купа заробітчан, які і до війни легко заробляли 1000Є+
Що заважає владі набирати контрактників
відповідь - на це гроші Партнери не надають . Своїх немає . Тому БОРГ українця - віддати життя , заробітчанина в Україні - побудувати і не платити податків , без права на пенсійні виплати і інші заохочення
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sens
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