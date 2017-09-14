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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 06 лип, 2024 08:11
Ой+ написав:
Чому кацапам легше набрати армію, то напевно тому що в них в 5 раз більша чисельність, а по певним віковим групам військовопридатного віку то ще більше.
1. В них хороші маркетологи, які правильно рекламують армію
2. Вони платять гроші. 2,5k$ то зарплата солдата, а не так як в нас ще треба доказати, що ти воював, При підписанні контракту одразу платять вже 10-15k$.
3. В них купа дуже бідного народу, який ніколи нормально не заробляв і все життя не мав шансу заробити більше ніж 200-300$. А в нас купа заробітчан, які і до війни легко заробляли 1000Є+
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 06 лип, 2024 08:16
Ukrainian
Говоришь 52млн было в 91м ? Ну а потом же — ты уехал? Уехал. И жену с собой наверняка вывез из Украины. И детей ваших - соответственно, либо там родились уже. А русский - не уехал из РФ. В среднем, так сказать.
Вот поэтому один к пяти сейчас.
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Додано: Суб 06 лип, 2024 08:21
BIGor написав: sens написав:
Прошу розтлумачити для всіх , кого ви заявили хитрожопими ухилянтами і чому їх треба обібрати до нитки?
Народна Зе-мудрість: якщо обібрати квартири ухилянтів - то війна буде однозначно виграна. Їх боротьба так сказати.
ПІДПИС - Данило Гетьманцев
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Додано: Суб 06 лип, 2024 08:25
Ukrainian написав:
Що саме можуть триндіти бігунці не зрозумів.
Оновив дані, чекаю на ВЛК. ГУМОР
точно не вчити дорослих людей жити в поганих умовах - відсутність світла,інтернету,повітряни тривоги,закриті укриття,неможливість отримати послуги без наявного ВОД для більшості не пенсіонерів чоловіків , жінки з медичною освітою також, обмеження прав на пересування , можлива легітимна-примусова бусифікація.
Якщо треба не онлайн - велком ту Юкрейн
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Додано: Суб 06 лип, 2024 08:32
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vitaliiangel
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Додано: Суб 06 лип, 2024 08:34
Дюрі-бачі написав: Ой+ написав:
Чому кацапам легше набрати армію, то напевно тому що в них в 5 раз більша чисельність, а по певним віковим групам військовопридатного віку то ще більше.
1. В них хороші маркетологи, які правильно рекламують армію
2. Вони платять гроші. 2,5k$ то зарплата солдата, а не так як в нас ще треба доказати, що ти воював, При підписанні контракту одразу платять вже 10-15k$.
3. В них купа дуже бідного народу, який ніколи нормально не заробляв і все життя не мав шансу заробити більше ніж 200-300$. А в нас купа заробітчан, які і до війни легко заробляли 1000Є+
Що заважає владі набирати контрактників
відповідь - на це гроші Партнери не надають . Своїх немає . Тому БОРГ українця - віддати життя , заробітчанина в Україні - побудувати і не платити податків , без права на пенсійні виплати і інші заохочення
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sens
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Додано: Суб 06 лип, 2024 08:54
ЛАД написав: katso написав: ЛАД написав:
Но вообще система военкоматов хорошо работала в условиях обязательной прописки, когда надо было прописаться, если прибывал в какое-то место больше, чем на 3 дня (может, ошибаюсь, точно не помню)
Система военкоматов хорошо работала в советской системе - когда у человека была одна работа, одно место жительства, одна поездка в год на море с одобрения профсоюза, а если поедещь в командировку то в билетной кассе и в гостинницах спросят командировочное удостоверение чтоб тебя прописать на эти 3 дня (и автоматом уведомить местный военкомат), а на предприятии приказы о командировке или отпуске шли в военно-учетный стол, то есть в филиал военкомата на предприятии ......
После Вьетнама развитые страны решили, что такие войны они больше вести не будут, а для "СВО" или всеобщей ядерной войны достаточна/нужна контрактная армия. Оказалось, что эта точка зрения ошибочна. Но мы решили во всём копировать Запад, даже их ошибки.
вы, наверное, хотели написать "МОЖЕТ оказаться, что эта точка зрения МОЖЕТ быть ошибочной"
Но как всегда записали один из придуманных вариантов в факты...
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Додано: Суб 06 лип, 2024 09:01
ЛАД написав: Ukrainian написав:
................
Я не думаю що юрисдикція України поширюється на інші країни. Якщо Канада зобов’яже в окоп тоді значить в окоп. Те що населення України скоротилось і продовжує скорочуватись це зовсім не вина тих українців які звикли усе вирішувати блатом або хабарем ? Не усі хочуть жити в такому суспільстві з такими ідивідами.
"юрисдикція України", действительно, не "поширюється на інші країни", но "поширюється" на граждан Украины,
юристы-международники с вами тут сильно не согласятся
хотя бы по банальной причине - Урядовый Вистнык за кордоном не выходит.
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Додано: Суб 06 лип, 2024 09:34
Я думаю историки эту войну назовут "бессмысленной войной". Чем докажут одну из главных аксиом психологии - для девиаций не нужны причины, девиация и есть причина для собственного существования. Питун будет воевать пока у него есть силы, и никакими переговорами это не остановишь.
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Додано: Суб 06 лип, 2024 09:40
BIGor написав: sens написав:
Прошу розтлумачити для всіх , кого ви заявили хитрожопими ухилянтами і чому їх треба обібрати до нитки?
Народна Зе-мудрість: якщо обібрати квартири ухилянтів - то війна буде однозначно виграна. Їх боротьба так сказати.
Ну вам нема за що хвилюватись , ви у Польщі і маєте величезний захист .
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