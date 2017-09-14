RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8957895889598960
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 09:47

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  Ukrainian написав:................
Я не думаю що юрисдикція України поширюється на інші країни. Якщо Канада зобов’яже в окоп тоді значить в окоп. Те що населення України скоротилось і продовжує скорочуватись це зовсім не вина тих українців які звикли усе вирішувати блатом або хабарем ? Не усі хочуть жити в такому суспільстві з такими ідивідами.

"юрисдикція України", действительно, не "поширюється на інші країни", но "поширюється" на граждан Украины,

юристы-международники с вами тут сильно не согласятся :D
хотя бы по банальной причине - Урядовый Вистнык за кордоном не выходит.


Та і де той "Урядовий Вістник" - у черзі за 500 євро відшукати ?
Уїхав з країни у запасці , от і не "поширюється на інші країни" .
холява
2
 
Повідомлень: 4686
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4119 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
5
22
1
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 10:16

  detroytred написав:Сержант постійно бахвалився -- а ось неділю тому разом з сбушниками затримували,
а от учора двох адвокатів узяли

"Втручання в діяльність захисника або представника" ?
адвокати всьо ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5096
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1660 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8957895889598960
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 58957
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 218118
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 697464
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
РВС Банк (225)
06.07.2024 10:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.