_hunter написав:ЛАД написав:Ukrainian написав:................
Я не думаю що юрисдикція України поширюється на інші країни. Якщо Канада зобов’яже в окоп тоді значить в окоп. Те що населення України скоротилось і продовжує скорочуватись це зовсім не вина тих українців які звикли усе вирішувати блатом або хабарем ? Не усі хочуть жити в такому суспільстві з такими ідивідами.
"юрисдикція України", действительно, не "поширюється на інші країни", но "поширюється" на граждан Украины,
юристы-международники с вами тут сильно не согласятся
хотя бы по банальной причине - Урядовый Вистнык за кордоном не выходит.
Та і де той "Урядовий Вістник" - у черзі за 500 євро відшукати ?
Уїхав з країни у запасці , от і не "поширюється на інші країни" .