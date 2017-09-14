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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 89578958895989608961>
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 08:34

  Дюрі-бачі написав:
  Ой+ написав:Чому кацапам легше набрати армію, то напевно тому що в них в 5 раз більша чисельність, а по певним віковим групам військовопридатного віку то ще більше.

1. В них хороші маркетологи, які правильно рекламують армію
2. Вони платять гроші. 2,5k$ то зарплата солдата, а не так як в нас ще треба доказати, що ти воював, При підписанні контракту одразу платять вже 10-15k$.
3. В них купа дуже бідного народу, який ніколи нормально не заробляв і все життя не мав шансу заробити більше ніж 200-300$. А в нас купа заробітчан, які і до війни легко заробляли 1000Є+


Що заважає владі набирати контрактників :?: відповідь - на це гроші Партнери не надають . Своїх немає . Тому БОРГ українця - віддати життя , заробітчанина в Україні - побудувати і не платити податків , без права на пенсійні виплати і інші заохочення
sens
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 08:54

  ЛАД написав:
  katso написав:
  ЛАД написав:Но вообще система военкоматов хорошо работала в условиях обязательной прописки, когда надо было прописаться, если прибывал в какое-то место больше, чем на 3 дня (может, ошибаюсь, точно не помню)


Система военкоматов хорошо работала в советской системе - когда у человека была одна работа, одно место жительства, одна поездка в год на море с одобрения профсоюза, а если поедещь в командировку то в билетной кассе и в гостинницах спросят командировочное удостоверение чтоб тебя прописать на эти 3 дня (и автоматом уведомить местный военкомат), а на предприятии приказы о командировке или отпуске шли в военно-учетный стол, то есть в филиал военкомата на предприятии ......


После Вьетнама развитые страны решили, что такие войны они больше вести не будут, а для "СВО" или всеобщей ядерной войны достаточна/нужна контрактная армия. Оказалось, что эта точка зрения ошибочна. Но мы решили во всём копировать Запад, даже их ошибки.

вы, наверное, хотели написать "МОЖЕТ оказаться, что эта точка зрения МОЖЕТ быть ошибочной" ;)
Но как всегда записали один из придуманных вариантов в факты...
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 09:40

  BIGor написав:
  sens написав:Прошу розтлумачити для всіх , кого ви заявили хитрожопими ухилянтами і чому їх треба обібрати до нитки?

Народна Зе-мудрість: якщо обібрати квартири ухилянтів - то війна буде однозначно виграна. Їх боротьба так сказати.



Ну вам нема за що хвилюватись , ви у Польщі і маєте величезний захист .
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 09:47

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  Ukrainian написав:................
Я не думаю що юрисдикція України поширюється на інші країни. Якщо Канада зобов’яже в окоп тоді значить в окоп. Те що населення України скоротилось і продовжує скорочуватись це зовсім не вина тих українців які звикли усе вирішувати блатом або хабарем ? Не усі хочуть жити в такому суспільстві з такими ідивідами.

"юрисдикція України", действительно, не "поширюється на інші країни", но "поширюється" на граждан Украины,

юристы-международники с вами тут сильно не согласятся :D
хотя бы по банальной причине - Урядовый Вистнык за кордоном не выходит.


Та і де той "Урядовий Вістник" - у черзі за 500 євро відшукати ?
Уїхав з країни у запасці , от і не "поширюється на інші країни" .
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 10:16

  detroytred написав:Сержант постійно бахвалився -- а ось неділю тому разом з сбушниками затримували,
а от учора двох адвокатів узяли

"Втручання в діяльність захисника або представника" ?
адвокати всьо ?
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 10:27

  detroytred написав:
  _Mykola_ написав: по порушенню законів.


Суцільне наіпалово...
Навіть від дійсно відмінного вояка. Бо він дійсно був і здоровий (190 см, кг - 100), як бик, досвідчений (років 45-50), толковий, розумний, жвавий, врівноважений. По суті ідеальний сержант.


Це точно були буСяти :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 10:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:Вы ж математик вроде?
Моделируем ситуацию: 4 молодыз крепких муштрованных на убийство орков штурмовика(дефицитных в окопе где 52х летний программист должен отсвечивать в тепляк) окружают СЗЧ лет 40+, с 3-4 ходками не за кражу, а разбой допустим, слегка под кайфом и с гранатой за пазухой? Какая вероятность того что и в бусике в трёх метрах будут жмуры, а не 300е???


Не зрозумів Вашу модель. Якщо Ви так описали бусифікацію, то є кілька суттєвих неточностей:
1. Звідки в Закарпатті орки, тим більш здорові. В нас в ТЦК бусифікують звичайні українці, яких після поранень з передової списали.
2. СЗЧ зі схильністю камікадзе зазвичай видно. І поведінка в нього не така як в звичайного законослухняного доцента чи заробітчанина, які ніколи не сиділи.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 10:53

  Дюрі-бачі написав:
  Ой+ написав:Чому кацапам легше набрати армію, то напевно тому що в них в 5 раз більша чисельність, а по певним віковим групам військовопридатного віку то ще більше.

1. В них хороші маркетологи, які правильно рекламують армію
2. Вони платять гроші. 2,5k$ то зарплата солдата, а не так як в нас ще треба доказати, що ти воював, При підписанні контракту одразу платять вже 10-15k$.
3. В них купа дуже бідного народу, який ніколи нормально не заробляв і все життя не мав шансу заробити більше ніж 200-300$. А в нас купа заробітчан, які і до війни легко заробляли 1000Є+

1,2. У них є гроші. Можуть платити.
3. "Купа заробітчан, які і до війни легко заробляли 1000Є+" це у вас на Західній.
А загалом по Україні була купа народу, які заробляли 300$.
Середньорічна щомісячна зарплата в Україні складала 430,21$ у 2020, 514,41$ у 2021, 371,00$ у 2022. Сьогодні приблизно 450$.

P.s. Цифры зарплат отсюда - http://surl.li/ekqjla
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 06 лип, 2024 11:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 10:55

  serg1974 написав:Ukrainian

Говоришь 52млн было в 91м ? Ну а потом же — ты уехал? Уехал. И жену с собой наверняка вывез из Украины. И детей ваших - соответственно, либо там родились уже. А русский - не уехал из РФ. В среднем, так сказать.
Вот поэтому один к пяти сейчас.

Не только поэтому.
У них был приток мигрантов из средней Азии + высокая рождаемость в некоторых национальных регионах.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 11:00

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  katso написав:.........
Система военкоматов хорошо работала в советской системе - когда у человека была одна работа, одно место жительства, одна поездка в год на море с одобрения профсоюза, а если поедещь в командировку то в билетной кассе и в гостинницах спросят командировочное удостоверение чтоб тебя прописать на эти 3 дня (и автоматом уведомить местный военкомат), а на предприятии приказы о командировке или отпуске шли в военно-учетный стол, то есть в филиал военкомата на предприятии ......


После Вьетнама развитые страны решили, что такие войны они больше вести не будут, а для "СВО" или всеобщей ядерной войны достаточна/нужна контрактная армия. Оказалось, что эта точка зрения ошибочна. Но мы решили во всём копировать Запад, даже их ошибки.

вы, наверное, хотели написать "МОЖЕТ оказаться, что эта точка зрения МОЖЕТ быть ошибочной" ;)
Но как всегда записали один из придуманных вариантов в факты...

Я написал то, что хотел.
Вариант, к большому сожалению, не придуманный.
Предложите свой вариант с учётом нашей войны.

P.s. И, пожалуйста, без обобщений - "как всегда".
ЛАД
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  #<1 ... 89578958895989608961>
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