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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 06 лип, 2024 11:10
ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав:
После Вьетнама развитые страны решили, что такие войны они больше вести не будут, а для "СВО" или всеобщей ядерной войны достаточна/нужна контрактная армия. Оказалось, что эта точка зрения ошибочна. Но мы решили во всём копировать Запад, даже их ошибки.
вы, наверное, хотели написать "МОЖЕТ оказаться, что эта точка зрения МОЖЕТ быть ошибочной"
Но как всегда записали один из придуманных вариантов в факты...
Я написал то, что хотел.
Вариант, к большому сожалению, не придуманный.
Предложите свой вариант с учётом нашей войны.
P.s. И, пожалуйста, без обобщений - "как всегда".
еще раз: "эта война" никакого отношения к "После Вьетнама развитые страны решили" не имеет - и вот конкретно к этим фантазиям у меня претензии.
Что и как нужно было делать после 19го года сейчас абсолютно не важно - по банальной причине: _ничего_ из того, что нужно было делать - сделанно не было.
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Додано: Суб 06 лип, 2024 11:14
холява написав: _hunter написав: ЛАД написав:
..............
"юрисдикція України", действительно, не "поширюється на інші країни", но "поширюється" на граждан Украины,
юристы-международники с вами тут сильно не согласятся
хотя бы по банальной причине - Урядовый Вистнык за кордоном не выходит.
Та і де той "Урядовий Вістник" - у черзі за 500 євро відшукати ?
Уїхав з країни у запасці , от і не "поширюється на інші країни" .
Пост _hunter
уже удалили, поэтому отвечаю через холяву
(холяве
спасибо, что процитировали)._hunter
, надеюсь, вы пошутили. Довольно неудачно.
Можно подумать, что в Украине люди ежедневно, проснувшись, хватаются за "Урядовый кур"ер".
Вы, кстати, название перепутали есть «Офіційний вісник України» и есть "Урядовый кур"ер".
Но это проблемы человека, откуда он получает информацию об изменениях в законодательстве страны, гражданином которой он является.
Как известно, незнание закона не освобождает от ответственности.
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Додано: Суб 06 лип, 2024 11:17
Ukrainian написав: wild.tomcat написав: Ukrainian написав:
Не плутай емігрантів які емігрували задовго до війни з ухилянтами які або втекли після початку агресії або зараз бояться з квартири вийти на вулицю.
Ще раз якщо Канада зобов’яже своїх громадян вихідців з України повернутись. Я точно по підвалах як ховатись не буду і повернусь.
ще раз, паспорт є - значить громадянин країни, з усіма обовязками. тобто ухилянт типовий, та ще й хитрозроблений, що дозволяє собі самому ще когось іншого оцінювати з цієї точки зору
паспорту немає - то нє... нічого тут іншим роздавати поради. перейматеся проблемами популяції грізлі на канадщині.
і ще раз, для тих хто в танку, вже ВАМ писав раз - виховані люди до незнайомих людей звертуються на ВИ, на ти звертаються невиховані бики. до кого ви віднесете себе - справа ваша
.
По такій логіці нічого українцям в Україні вимагати від інших країн якусь допомогу та роздавати поради що їм іншим країнам робити по відношенні до України ?
Живучи в Україні та маючи інше громадянство ти будеш рахуватись громадянином України і будь добр виконуй усі закони. Живучи в іншій країні і маючи інше громадянство будь добр робити те саме.
маючми паспорт (будучи громадянином) потрібно виконувати закони тієї країни, чий паспорт. все інще - це лише виправдовування себе хитрозробленого. додати тут більше нічого.
Востаннє редагувалось wild.tomcat
в Суб 06 лип, 2024 11:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 06 лип, 2024 11:22
_hunter написав: ЛАД написав: _hunter написав:
------------------------ЛАД
После Вьетнама развитые страны решили, что такие войны они больше вести не будут, а для "СВО" или всеобщей ядерной войны достаточна/нужна контрактная армия. Оказалось, что эта точка зрения ошибочна. Но мы решили во всём копировать Запад, даже их ошибки.--------------------------
вы, наверное, хотели написать "МОЖЕТ оказаться, что эта точка зрения МОЖЕТ быть ошибочной"
Но как всегда записали один из придуманных вариантов в факты...
Я написал то, что хотел.
Вариант, к большому сожалению, не придуманный.
Предложите свой вариант с учётом нашей войны.
P.s. И, пожалуйста, без обобщений - "как всегда".
еще раз: "эта война" никакого отношения к "После Вьетнама развитые страны решили" не имеет - и вот конкретно к этим фантазиям у меня претензии.
Что и как нужно было делать после 19го года сейчас абсолютно не важно - по банальной причине: _ничего_ из того, что нужно было делать - сделанно не было.
Простите, не понимаю вашего возражения.
С чем вы не согласны, с тем, что контрактная армия в условиях такой войны, как наша, не годится?
Или с тем, что модель контрактной армии была принята после вьетнамской войны и массовых протестов в США?
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Додано: Суб 06 лип, 2024 11:26
У суботу вдень скасували відключення світла
У компанії пояснили, що це повʼязано зі зменшення споживання у вихідні дні та збільшенням виробітку сонячних електростанцій.
З 15:00 і до 24:00 відключення світла планується за графіком
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Додано: Суб 06 лип, 2024 11:28
ЛАД написав: холява написав: _hunter написав:
юристы-международники с вами тут сильно не согласятся
хотя бы по банальной причине - Урядовый Вистнык за кордоном не выходит.
Та і де той "Урядовий Вістник" - у черзі за 500 євро відшукати ?
Уїхав з країни у запасці , от і не "поширюється на інші країни" .
Пост _hunter
уже удалили, поэтому отвечаю через холяву
(холяве
спасибо, что процитировали)._hunter
, надеюсь, вы пошутили. Довольно неудачно.
Можно подумать, что в Украине люди ежедневно, проснувшись, хватаются за "Урядовый кур"ер".
Вы, кстати, название перепутали есть «Офіційний вісник України» и есть "Урядовый кур"ер".
Но это проблемы человека, откуда он получает информацию об изменениях в законодательстве страны, гражданином которой он является.
Как известно, незнание закона не освобождает от ответственности.
Вы, наверное, забыли что в школьном курсе политологии читалось - раздел "монополия на насилие" а частности
А теперь задача со звездочкой
- допустим, выходит очередная Постанова - "максимальная скорость движения в городской черте - 20 км/ч". Вы в Штатах. Ваши действия?
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Додано: Суб 06 лип, 2024 11:33
wild.tomcat написав: Ukrainian написав:
.................
По такій логіці нічого українцям в Україні вимагати від інших країн якусь допомогу та роздавати поради що їм іншим країнам робити по відношенні до України ? Живучи в Україні та маючи інше громадянство ти будеш рахуватись громадянином України
і будь добр виконуй усі закони. Живучи в іншій країні і маючи інше громадянство будь добр робити те саме.
маючми паспорт (будучи громадянином) потрібно виконувати закони тієї країни, чий паспорт. все інще - це лише виправдовування себе хитрозробленого. додати тут більше нічого.
Стоит уточнить - и той страны, в которой живёшь.
Но вообще, этот бред Ukrainian
я даже не стал комментировать - я бы сильно посмеялся, если бы наш ТЦК попытался призвать гражданина США (Канады, Германии, ...) и не являющегося гражданином Украины, а только проживающего здесь.
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Додано: Суб 06 лип, 2024 11:38
ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав:
Я написал то, что хотел.
Вариант, к большому сожалению, не придуманный.
Предложите свой вариант с учётом нашей войны.
P.s. И, пожалуйста, без обобщений - "как всегда".
еще раз: "эта война" никакого отношения к "После Вьетнама развитые страны решили" не имеет - и вот конкретно к этим фантазиям у меня претензии.
Что и как нужно было делать после 19го года сейчас абсолютно не важно - по банальной причине: _ничего_ из того, что нужно было делать - сделанно не было.
Простите, не понимаю вашего возражения.
С чем вы не согласны, с тем, что контрактная армия в условиях такой войны, как наша, не годится?
Или с тем, что модель контрактной армии была принята после вьетнамской войны и массовых протестов в США?
Не согласен я с тем, что вы подразумеваете: будто бы единственная альтернатива контрактам - "всеобщая буссификация".
>>> модель контрактной армии была принята
в Украине?
- с цельнотянутой со времен СА всеобщим воинским оброком?..
Вот к этому у меня претензия: вы постоянно "скачите" то на НАТО то на "развитые страны" - но при чем тут все это к одной конкретной стране?
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Додано: Суб 06 лип, 2024 11:40
BIGor написав: sens написав:
Прошу розтлумачити для всіх , кого ви заявили хитрожопими ухилянтами і чому їх треба обібрати до нитки?
Народна Зе-мудрість: якщо обібрати квартири ухилянтів - то війна буде однозначно виграна. Їх боротьба так сказати.
Ні, буде купа людей які люто зненавидять Україну та все що з нею пов'язано, і всім хто у колі спілкування будуть доносити цю ненависть.
Дуже швидко в країнах які нам допомагають виборці почнуть переймати цю позицію, допомога почне зменшуватись, тому що політики у країнах звикли прислухатися до виборців. Ті хто всередині країни в найкращому випадку почнуть саботувати будь-яку боротьбу, або навіть ефективно допомагати ворогу і т.д.
Тому такі дії призведуть до короткострокового ефекту, але в довгостроковому до розвалу країни.
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Додано: Суб 06 лип, 2024 11:41
_hunter написав:
..........
А теперь задача со звездочкой
- допустим, выходит очередная Постанова - "максимальная скорость движения в городской черте - 20 км/ч". Вы в Штатах. Ваши действия?
Будем заниматься схоластикой?
Такая Постанова действует только на территории Украины (и, по-моему, в тексте такой Постановы это прямо оговаривается).
Но если вы приедете в Украину и нарушите её, то рассказы, что вы только что прилетели и не знали о таком ограничении, вам не помогут.
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