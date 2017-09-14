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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 06 лип, 2024 11:46
ЛАД написав: _hunter написав:
..........
А теперь задача со звездочкой
- допустим, выходит очередная Постанова - "максимальная скорость движения в городской черте - 20 км/ч". Вы в Штатах. Ваши действия?
Будем заниматься схоластикой?
Такая Постанова действует только на территории Украины (и, по-моему, в тексте такой Постановы это прямо оговаривается).
Но если вы приедете в Украину и нарушите её, то рассказы, что вы только что прилетели и не знали о таком ограничении, вам не помогут.
нет, не оговаривается - именно поэтому и задача со звездочкой
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Додано: Суб 06 лип, 2024 11:48
ЛАД написав: Hotab написав: Бетон написав:
жена ехала в польшу и обратно с детьми. поезд набитый только женщинами.
за что вы (нюхатель кокоса от власти по надзору в укрзализныце) так их ненавидите, пытая в дикую жару без кондиционеров до полусмерти? или это толика справедливого мучения? разница в общении между нашими пограничниками и польскими большая. наши стали хамить в приказном тоне, выворачивать шмотки. шмон с собакой. поляки - как хороший полицейский, с улыбкой и культурно.
раньше было наоборот, что подтверждают знакомые
чувствуется совдеповская накрутка полит.обработки
От не ври.
Неоднократно выезжал и заезжал.
На выезд (из страны) наши не смотрели вещи вообще, поляки искали сигареты, алкоголь, может еще что-то.
На въезд не смотрит никто.
Что касается «жара/мордовать», так надо немного понимать, что если ты стоишь на выезде перед нашим ПП, так это потому что «чужой» медленно пропускает.
Ложь, заангажированость и предвзятость бетона переходит все границы.
В данном случае Бетон
говорит о поезде и укрзализныце, так что причина не в том, что "«чужой» медленно пропускает".
Сразу оговорюсь, не знаю, как сейчас проходит пересечение границы на поезде, поэтому судить не берусь.
Но в то, что наши могут не включать кондиционеры, вполне могу поверить. Чем это объясняется - стремлением сэкономить или просто разгильдяйством, судить не берусь (если это действительно происходит).
У меня видос имеется.
Придёт время, всё вскроется.
Так шо хамят нормально.
Жарят не только на ПП а все 11 часов дороги
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Бетон
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Додано: Суб 06 лип, 2024 11:58
Дюрі-бачі написав: Ой+ написав:
Чому кацапам легше набрати армію, то напевно тому що в них в 5 раз більша чисельність, а по певним віковим групам військовопридатного віку то ще більше.
1. В них хороші маркетологи, які правильно рекламують армію
2. Вони платять гроші. 2,5k$ то зарплата солдата, а не так як в нас ще треба доказати, що ти воював, При підписанні контракту одразу платять вже 10-15k$.
3. В них купа дуже бідного народу, який ніколи нормально не заробляв і все життя не мав шансу заробити більше ніж 200-300$. А в нас купа заробітчан, які і до війни легко заробляли 1000Є+
Ну так порівняння не дуже релевантне, їх місцевих селян з нашими заробітчанами в Німеччині.
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Додано: Суб 06 лип, 2024 12:01
холява написав: BIGor написав: sens написав:
Прошу розтлумачити для всіх , кого ви заявили хитрожопими ухилянтами і чому їх треба обібрати до нитки?
Народна Зе-мудрість: якщо обібрати квартири ухилянтів - то війна буде однозначно виграна. Їх боротьба так сказати.
Ну вам нема за що хвилюватись , ви у Польщі і маєте величезний захист .
А яке Ваше діло де я знахожусь? Чи критикувати Найвеличнішого
вже заборонено? Взагалі, питання, чого Зе-патріоти такі агресивні?
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Додано: Суб 06 лип, 2024 12:17
_hunter написав:
.............
Не согласен я с тем, что вы подразумеваете: будто бы единственная альтернатива контрактам - "всеобщая буссификация".
>>> модель контрактной армии была принята
в Украине?
- с цельнотянутой со времен СА всеобщим воинским оброком?..
Вот к этому у меня претензия: вы постоянно "скачите" то на НАТО то на "развитые страны" - но при чем тут все это к одной конкретной стране?
Я уже писал - предложите свой вариант с учётом нашей войны.
1. "Всеобщая воинская обязанность" не равно "всеобщая буссификация".
2. Мы не перешли (не успели) полностью на модель контрактной армии, но курс был именно на эту модель. Хорошо, что ещё не успели отменить закон о всеобщей воинской обязанности.
И я всё-таки не могу понять против чего конкретно вы возражаете.
Я изначально написал о таком:
1. Запад решил, что им больше не придётся (они не хотят) вести полномасштабную обычную (неядерную) войну.
2. Исходя из п.1 Запад начал переход на контрактные армии.
4. Мы взяли Запад за образец и тоже начали переход на такую модель. К счастью, полностью не успели. Но в мозгах людей уже перешли. Отсюда - "пусть воюют военные, профессионалы, а остальные не могут/не должны/не способны". Отсюда же масса людей не обученных никакой военной специальности и сегодня призывников приходится обучать с нуля.
С чем из сказанного вы не согласны?
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Додано: Суб 06 лип, 2024 12:28
BIGor написав: холява написав: BIGor написав:
..............
Народна Зе-мудрість: якщо обібрати квартири ухилянтів - то війна буде однозначно виграна. Їх боротьба так сказати.
Ну вам нема за що хвилюватись , ви у Польщі і маєте величезний захист .
А яке Ваше діло де я знахожусь? Чи критикувати Найвеличнішого
вже заборонено? Взагалі, питання, чого Зе-патріоти такі агресивні?
Критиковать можно, оскорблять нельзя.
О "обібрати квартири ухилянтів" заговорили именно вы. В жизни такого нет. Или вашу уже "обібрали"?
И вообще, странно и непонятно ваше постоянное возмущение жизнью в Украине. Вы уже "там" и возвращаться, вроде, не собираетесь. Почитайте мой пост Ukrainian
"у, может, поймёте причины агрессивности.
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ЛАД
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Додано: Суб 06 лип, 2024 12:46
ЛАД написав: _hunter написав:
.............
Не согласен я с тем, что вы подразумеваете: будто бы единственная альтернатива контрактам - "всеобщая буссификация".
>>> модель контрактной армии была принята
в Украине?
- с цельнотянутой со времен СА всеобщим воинским оброком?..
Вот к этому у меня претензия: вы постоянно "скачите" то на НАТО то на "развитые страны" - но при чем тут все это к одной конкретной стране?
Я уже писал - предложите свой вариант с учётом нашей войны.
1. "Всеобщая воинская обязанность" не равно "всеобщая буссификация".
2. Мы не перешли (не успели) полностью на модель контрактной армии, но курс был именно на эту модель. Хорошо, что ещё не успели отменить закон о всеобщей воинской обязанности.
И я всё-таки не могу понять против чего конкретно вы возражаете.
Я изначально написал о таком:
1. Запад решил, что им больше не придётся (они не хотят) вести полномасштабную обычную (неядерную) войну.
2. Исходя из п.1 Запад начал переход на контрактные армии.
4. Мы взяли Запад за образец и тоже начали переход на такую модель. К счастью, полностью не успели. Но в мозгах людей уже перешли. Отсюда - "пусть воюют военные, профессионалы, а остальные не могут/не должны/не способны". Отсюда же масса людей не обученных никакой военной специальности и сегодня призывников приходится обучать с нуля.
С чем из сказанного вы не согласны?
претензия у меня в основном к пункту 4: нельзя три года на двух стульях сидеть. Что там 'подразумевалось' мне не сильно интересно. Что мне интересно - последние три года 'до события' действовала модель СА.
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Додано: Суб 06 лип, 2024 12:55
_hunter написав: ЛАД написав:
............
Я уже писал - предложите свой вариант с учётом нашей войны.
..........
И я всё-таки не могу понять против чего конкретно вы возражаете.
Я изначально написал о таком:
1. Запад решил, что им больше не придётся (они не хотят) вести полномасштабную обычную (неядерную) войну.
2. Исходя из п.1 Запад начал переход на контрактные армии.
4. Мы взяли Запад за образец и тоже начали переход на такую модель. К счастью, полностью не успели. Но в мозгах людей уже перешли. Отсюда - "пусть воюют военные, профессионалы, а остальные не могут/не должны/не способны". Отсюда же масса людей не обученных никакой военной специальности и сегодня призывников приходится обучать с нуля.
С чем из сказанного вы не согласны?
претензия у меня в основном к пункту 4: нельзя три года на двух стульях сидеть. Что там 'подразумевалось' мне не сильно интересно. Что мне интересно - последние три года 'до события' действовала модель СА.
Так, а мы и не сидим на двух стульях. С 24.02.2022 действует всеобщая воинская обязанность.
Хотите, называйте это "моделью СА". Но, вообще, эта модель действовала и на Западе до перехода на контрактную модель.
Действует плохо. По разным причинам. В частности, и по тем, которые я указал, но не только.
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Додано: Суб 06 лип, 2024 13:05
ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав:
............
Я уже писал - предложите свой вариант с учётом нашей войны.
..........
И я всё-таки не могу понять против чего конкретно вы возражаете.
Я изначально написал о таком:
1. Запад решил, что им больше не придётся (они не хотят) вести полномасштабную обычную (неядерную) войну.
2. Исходя из п.1 Запад начал переход на контрактные армии.
4. Мы взяли Запад за образец и тоже начали переход на такую модель. К счастью, полностью не успели. Но в мозгах людей уже перешли. Отсюда - "пусть воюют военные, профессионалы, а остальные не могут/не должны/не способны". Отсюда же масса людей не обученных никакой военной специальности и сегодня призывников приходится обучать с нуля.
С чем из сказанного вы не согласны?
претензия у меня в основном к пункту 4: нельзя три года на двух стульях сидеть. Что там 'подразумевалось' мне не сильно интересно. Что мне интересно - последние три года 'до события' действовала модель СА.
Так, а мы и не сидим на двух стульях. С 24.02.2022 действует всеобщая воинская обязанность.
Хотите, называйте это "моделью СА". Но, вообще, эта модель действовала и на Западе до перехода на контрактную модель.
Действует плохо. По разным причинам. В частности, и по тем, которые я указал, но не только.
я же там писал - три года - с 19го года.
С 22го года там отдельный набор просто эпических косяков.
Но я не вижу вообще никакого смысла обсуждать альтернативную историю "что зеля мог бы сделать правильно?"...
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Додано: Суб 06 лип, 2024 13:21
BIGor написав:
А яке Ваше діло де я знахожусь? Чи критикувати Найвеличнішого
вже заборонено? Взагалі, питання, чого Зе-патріоти такі агресивні?
Я не ЗЕ-патріот , але не буду виступати , що мені не подобається -тяжкий час !
........... а ви свій вибір зробили, інша Батьківщина - то сидіть там і не ваша справа що тут відбувається .
Дивиться на закон Польщі , там і критикуйте .
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