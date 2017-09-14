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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8959896089618962
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 13:45

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:..........
А теперь задача со звездочкой :D - допустим, выходит очередная Постанова - "максимальная скорость движения в городской черте - 20 км/ч". Вы в Штатах. Ваши действия?

Будем заниматься схоластикой?
Такая Постанова действует только на территории Украины (и, по-моему, в тексте такой Постановы это прямо оговаривается).
Но если вы приедете в Украину и нарушите её, то рассказы, что вы только что прилетели и не знали о таком ограничении, вам не помогут.

нет, не оговаривается - именно поэтому и задача со звездочкой ;)


все "оговаривается", пдр, затвердженні поставною кабміну, діють тільки на території україни. чому це для вас "задача со звездочкой", залишається тільки здогадуватися ;)

пс. щоб тащ _hunter знову не впав в маразм, ой, перепрошую, демагогію :mrgreen: , як він полюбляє, пдр кабмін затверджує у відповіднсті до закону про дорожній рух, у якому, в свою чергу вказано,
"Стаття 4. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері дорожнього руху
До компетенції Кабінету Міністрів України у сфері дорожнього руху належить:
підготовка проектів законів, нормативно-правових актів з питань дорожнього руху та його безпеки, а також відповідальності за їх порушення на території України"

так що.... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 14:08

  wild.tomcat написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:Будем заниматься схоластикой?
Такая Постанова действует только на территории Украины (и, по-моему, в тексте такой Постановы это прямо оговаривается).
Но если вы приедете в Украину и нарушите её, то рассказы, что вы только что прилетели и не знали о таком ограничении, вам не помогут.

нет, не оговаривается - именно поэтому и задача со звездочкой ;)


все "оговаривается", пдр, затвердженні поставною кабміну, діють тільки на території україни. чому це для вас "задача со звездочкой", залишається тільки здогадуватися

пс. щоб тащ _hunter знову не впав в маразм, ой, перепрошую, демагогію :mrgreen: , як він полюбляє, пдр кабмін затверджує у відповіднсті до закону про дорожній рух, у якому, в свою чергу вказано,
"Стаття 4. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері дорожнього руху
До компетенції Кабінету Міністрів України у сфері дорожнього руху належить:
підготовка проектів законів, нормативно-правових актів з питань дорожнього руху та його безпеки, а також відповідальності за їх порушення на території України"

так що.... :mrgreen:

Так это вы уже на ПДД переключились - а в "задаче со звездочкой" - просто "абстрактна постанова в воздухе" ;)
Но, если уж вы про ПДД вспомнили - попробуйте представить, что было бы, если бы строчку "дорожнього руху на всій території України" туда добавить бы забыли - бред бы получился, не правда ли? ;)
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 14:21

  _hunter написав:
  wild.tomcat написав:
  _hunter написав:нет, не оговаривается - именно поэтому и задача со звездочкой ;)


все "оговаривается", пдр, затвердженні поставною кабміну, діють тільки на території україни. чому це для вас "задача со звездочкой", залишається тільки здогадуватися

пс. щоб тащ _hunter знову не впав в маразм, ой, перепрошую, демагогію :mrgreen: , як він полюбляє, пдр кабмін затверджує у відповіднсті до закону про дорожній рух, у якому, в свою чергу вказано,
"Стаття 4. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері дорожнього руху
До компетенції Кабінету Міністрів України у сфері дорожнього руху належить:
підготовка проектів законів, нормативно-правових актів з питань дорожнього руху та його безпеки, а також відповідальності за їх порушення на території України"

так що.... :mrgreen:

Так это вы уже на ПДД переключились - а в "задаче со звездочкой" - просто "абстрактна постанова в воздухе" ;)
Но, если уж вы про ПДД вспомнили - попробуйте представить, что было бы, если бы строчку "дорожнього руху на всій території України" туда добавить бы забыли - бред бы получился, не правда ли? ;)


о, знову "єслі би да каби". про приказку про бабусю, "єслі би" і "бубєнінчики" в курсі?
це у вас "абстрактна постанова в воздухе", а у нас (в україні) все чітко і зрозуміло.
закон про дорожній рух діє на території україни для всіх, незалежно від громадянства учасників дорожнього руху.
закон про військовий обовязок діє для всіх громадян україни, незалежно від території перебування.
що тут ще може бути незрозумілого і викликати бажання позвиздіти аби просто так?
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 14:32

  wild.tomcat написав:закон про військовий обовязок діє для всіх громадян україни, незалежно від території перебування.
що тут ще може бути незрозумілого

непонятна тут сущая безделица: "проблема действия нормативных актов в пространстве" ;)
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  #<1 ... 8959896089618962
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