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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8960896189628963
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 16:40

  Бетон написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:Без відключень світла сьогодні до 17:00
З 10:00 до 15:00 графіки відключень скасовано
З 17:00 до 22:00 будуть задіяні три черги
світла не буде
світло буде
світла не буде по 12 годин
світло буде по 8 годин
світла не буде 3 доби
світло буде кожні 4 години
світла не буде взимку - всі замерзнуть
світло буде, є 50 мвт газові станції
світла не буде, тільки одна з 90 станцій підключена

дурдом

Ты, штангист, который таскает сотни кг, перестанешь ныть наконец-то ??

Тебе, как девочке в 15 лет - всё не так

Нет электричества - всё плохо, ты в мокрой футболке от жары
Есть электричество - снова всё не так

Все мозги в мышцы ушли
Ещё и постоянное враньё

Я тебя с генератором на место поставил, когда ты рассказывал, что его не купят на севене.
Смотрю тебе мало одного раза носом ткнуть

Куда ты меня поставил, нытик стокилограмовый ?
Кстати, тогда было про ЯГ

Ты себя закапываешь, каждый раз

Ты уже с ценой ээ в Польше полностью обгадился, когда показывал цифры без потребления ээ и сравнивал с ценой ээ при потреблении ))

Продолжай, я всегда готов тебя почитать )))

Мне просто интересно, до какой степени нытья может дойти взрослый стокилограмовый мужик
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 16:58

Жєсть...
Поліцейська: *в мене є підстави вважати... (і не озвучує жодної підстави), каже "ми не затримуємо вас, а запрошуємо...", мужик відмовляється на запрошення, а далі просто ...
Посеред вулиці в місті.
https://varta1.com.ua/news/na-zahodi-kr ... 82840.html
*Відео, на якому зафіксовано перебіг подій, підтверджує, що поліцейські із застосуванням фізичної сили кинули чоловіка на землю, одягнули йому спеціальні засоби (кайданки) та посадили до службового автомобіля. При цьому чоловік будь-якого опору працівникам поліції не чинив, а намагався з’ясувати підстави його затримання", – написав Дмитро Лубінець.
Омбудсман звернувся до поліції та Держбюро розслідувань.*
_________________________________

Так а якже 60 днів на оновлення даних, які ще не закінчилися?
_________________________________
Ну і поповнення:
*В Одесі фітнес-тренер, який бажав смерті українським воїнам, отримав повістку і поїхав на ВЛК (ВІДЕО)*
https://varta1.com.ua/news/v-odesi-fitn ... 82850.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 17:16

  _hunter написав:............
я же там писал - три года - с 19го года.
С 22го года там отдельный набор просто эпических косяков.
Но я не вижу вообще никакого смысла обсуждать альтернативную историю "что зеля мог бы сделать правильно?"...

Насчёт 3 лет, простите, сразу не понял.
Но тогда речь надо вести не о 3 годах. а о гораздо большем промежутке времени. Чем эти 3 года отличались от предыдущих?
Насчёт "эпических косяков" с 2022 тоже не понял. Какие косяки конкретно вы имеете ввиду? Я особых косяков не вижу. Делали, что могли.
Согласен, обсуждать альтернативную историю смысла нет. Вопрос, что делать сегодня?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 17:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Скандал в эфире! Пропагандист оскорбил союзников России и унизил ОДКБ

pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 17:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Довоевались! Нашего села больше нет!" Жителям Белгородской области уже не нравится СВО

pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 17:29





vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 17:33

  Бетон написав:У меня большие сомнения, что Хотаб вообще куда-то ездит и ещё на поезде
он не проходит фейсконтроль на входе в вагон
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 17:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ліквідований Володимир Подоляк — старший брат Михайла Подоляка, радника президента України

Зазначають, що він був полковником ФСБ РФ, та за часів СРСР працював у ЦПС ГРУ

эх мишка мишка. шо братик шо мишка
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 17:40

  detroytred написав:Жєсть...
Поліцейська: *в мене є підстави вважати... (і не озвучує жодної підстави), каже "ми не затримуємо вас, а запрошуємо...", мужик відмовляється на запрошення, а далі просто ...
Посеред вулиці в місті.
https://varta1.com.ua/news/na-zahodi-kr ... 82840.html
*Відео, на якому зафіксовано перебіг подій, підтверджує, що поліцейські із застосуванням фізичної сили кинули чоловіка на землю, одягнули йому спеціальні засоби (кайданки) та посадили до службового автомобіля. При цьому чоловік будь-якого опору працівникам поліції не чинив, а намагався з’ясувати підстави його затримання", – написав Дмитро Лубінець.
Омбудсман звернувся до поліції та Держбюро розслідувань.*
_________________________________

Так а якже 60 днів на оновлення даних, які ще не закінчилися?
_________________________________
Ну і поповнення:
*В Одесі фітнес-тренер, який бажав смерті українським воїнам, отримав повістку і поїхав на ВЛК (ВІДЕО)*
https://varta1.com.ua/news/v-odesi-fitn ... 82850.html


боже боже. їй дали автомат, у всіх по декілька рожків, а вони навіть не знають, що вони творять. це воєнні злочини проти цивільних у віськовий час. не мають строку давності.
або вони взагалі не вірять у майбтнє карїни і не вірять, що колись опиняться в міжнародному суді. іншого пояснення нема.
хоча. є.
коли мене хотіли затримати, я теж просив протокол затримання. розбіглись чомусь. може їм не поясняли в мєнтурі що таке протокол? а можливо, вони ще не пройшли буквар і не дойшли до букви "П"
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 17:55

  ЛАД написав:
  _hunter написав:............
я же там писал - три года - с 19го года.
С 22го года там отдельный набор просто эпических косяков.
Но я не вижу вообще никакого смысла обсуждать альтернативную историю "что зеля мог бы сделать правильно?"...

Насчёт 3 лет, простите, сразу не понял.
Но тогда речь надо вести не о 3 годах. а о гораздо большем промежутке времени. Чем эти 3 года отличались от предыдущих?
Насчёт "эпических косяков" с 2022 тоже не понял. Какие косяки конкретно вы имеете ввиду? Я особых косяков не вижу. Делали, что могли.
Согласен, обсуждать альтернативную историю смысла нет. Вопрос, что делать сегодня?

Какие косяки? - ну например зелины "шашлыки/зно" имея информацию о неминуемом нападении...

Что делать? - для себя я этот вопрос уже решил. Абстрактно "что делать" обсуждать тоже смысла особого не вижу: как зеле скажут - так он и будет делать.
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