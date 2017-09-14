Жєсть... Поліцейська: *в мене є підстави вважати... (і не озвучує жодної підстави), каже "ми не затримуємо вас, а запрошуємо...", мужик відмовляється на запрошення, а далі просто ... Посеред вулиці в місті. https://varta1.com.ua/news/na-zahodi-kr ... 82840.html *Відео, на якому зафіксовано перебіг подій, підтверджує, що поліцейські із застосуванням фізичної сили кинули чоловіка на землю, одягнули йому спеціальні засоби (кайданки) та посадили до службового автомобіля. При цьому чоловік будь-якого опору працівникам поліції не чинив, а намагався з’ясувати підстави його затримання", – написав Дмитро Лубінець. Омбудсман звернувся до поліції та Держбюро розслідувань.* _________________________________
Так а якже 60 днів на оновлення даних, які ще не закінчилися? _________________________________ Ну і поповнення: *В Одесі фітнес-тренер, який бажав смерті українським воїнам, отримав повістку і поїхав на ВЛК (ВІДЕО)* https://varta1.com.ua/news/v-odesi-fitn ... 82850.html
_hunter написав:............ я же там писал - три года - с 19го года. С 22го года там отдельный набор просто эпических косяков. Но я не вижу вообще никакого смысла обсуждать альтернативную историю "что зеля мог бы сделать правильно?"...
Насчёт 3 лет, простите, сразу не понял. Но тогда речь надо вести не о 3 годах. а о гораздо большем промежутке времени. Чем эти 3 года отличались от предыдущих? Насчёт "эпических косяков" с 2022 тоже не понял. Какие косяки конкретно вы имеете ввиду? Я особых косяков не вижу. Делали, что могли. Согласен, обсуждать альтернативную историю смысла нет. Вопрос, что делать сегодня?
detroytred написав:Жєсть... Поліцейська: *в мене є підстави вважати... (і не озвучує жодної підстави), каже "ми не затримуємо вас, а запрошуємо...", мужик відмовляється на запрошення, а далі просто ... Посеред вулиці в місті. https://varta1.com.ua/news/na-zahodi-kr ... 82840.html *Відео, на якому зафіксовано перебіг подій, підтверджує, що поліцейські із застосуванням фізичної сили кинули чоловіка на землю, одягнули йому спеціальні засоби (кайданки) та посадили до службового автомобіля. При цьому чоловік будь-якого опору працівникам поліції не чинив, а намагався з’ясувати підстави його затримання", – написав Дмитро Лубінець. Омбудсман звернувся до поліції та Держбюро розслідувань.* _________________________________
Так а якже 60 днів на оновлення даних, які ще не закінчилися? _________________________________ Ну і поповнення: *В Одесі фітнес-тренер, який бажав смерті українським воїнам, отримав повістку і поїхав на ВЛК (ВІДЕО)* https://varta1.com.ua/news/v-odesi-fitn ... 82850.html
боже боже. їй дали автомат, у всіх по декілька рожків, а вони навіть не знають, що вони творять. це воєнні злочини проти цивільних у віськовий час. не мають строку давності. або вони взагалі не вірять у майбтнє карїни і не вірять, що колись опиняться в міжнародному суді. іншого пояснення нема. хоча. є. коли мене хотіли затримати, я теж просив протокол затримання. розбіглись чомусь. може їм не поясняли в мєнтурі що таке протокол? а можливо, вони ще не пройшли буквар і не дойшли до букви "П"
_hunter написав:............ я же там писал - три года - с 19го года. С 22го года там отдельный набор просто эпических косяков. Но я не вижу вообще никакого смысла обсуждать альтернативную историю "что зеля мог бы сделать правильно?"...
Насчёт 3 лет, простите, сразу не понял. Но тогда речь надо вести не о 3 годах. а о гораздо большем промежутке времени. Чем эти 3 года отличались от предыдущих? Насчёт "эпических косяков" с 2022 тоже не понял. Какие косяки конкретно вы имеете ввиду? Я особых косяков не вижу. Делали, что могли. Согласен, обсуждать альтернативную историю смысла нет. Вопрос, что делать сегодня?
Какие косяки? - ну например зелины "шашлыки/зно" имея информацию о неминуемом нападении...
Что делать? - для себя я этот вопрос уже решил. Абстрактно "что делать" обсуждать тоже смысла особого не вижу: как зеле скажут - так он и будет делать.
_hunter написав:.......... Какие косяки? - ну например зелины "шашлыки/зно" имея информацию о неминуемом нападении...
В тех условиях, это, возможно, и не было косяком.
Что делать? - для себя я этот вопрос уже решил. Абстрактно "что делать" обсуждать тоже смысла особого не вижу: как зеле скажут - так он и будет делать.
Что делать? - я не имел ввиду для каждого отдельного человека. Говорил о государстве. Что будет делать Зеленский -это не наш вопрос. Вопрос, что он, по вашему мнению, должен был бы делать (идеи, желательно, реальные,"звезду смерти" не предлагать ).