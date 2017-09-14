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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8961896289638964
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 18:18

  ЛАД написав:
  _hunter написав:..........
Какие косяки? - ну например зелины "шашлыки/зно" имея информацию о неминуемом нападении...

В тех условиях, это, возможно, и не было косяком.

Что делать? - для себя я этот вопрос уже решил. Абстрактно "что делать" обсуждать тоже смысла особого не вижу: как зеле скажут - так он и будет делать.

Что делать? - я не имел ввиду для каждого отдельного человека. Говорил о государстве.
Что будет делать Зеленский -это не наш вопрос.
Вопрос, что он, по вашему мнению, должен был бы делать (идеи, желательно, реальные,"звезду смерти" не предлагать :) ).

Однозначно было. Как говорил классик - "ошибаться можно, врать нельзя!"...

Так это опять альтернативная история... Должен был не врать. Не закрывать кордоны - демотивииуя добровольцев. Вступать, наконец в НАТО - за три-то года...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 18:26

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:..........
Какие косяки? - ну например зелины "шашлыки/зно" имея информацию о неминуемом нападении...

В тех условиях, это, возможно, и не было косяком.

Что делать? - для себя я этот вопрос уже решил. Абстрактно "что делать" обсуждать тоже смысла особого не вижу: как зеле скажут - так он и будет делать.

Что делать? - я не имел ввиду для каждого отдельного человека. Говорил о государстве.
Что будет делать Зеленский -это не наш вопрос.
Вопрос, что он, по вашему мнению, должен был бы делать (идеи, желательно, реальные,"звезду смерти" не предлагать :) ).

Однозначно было. Как говорил классик - "ошибаться можно, врать нельзя!"...

Так это опять альтернативная история... Должен был не врать. Не закрывать кордоны - демотивииуя добровольцев. Вступать, наконец в НАТО - за три-то года...

По "Однозначно было" вопрос спорный. Так же, как и закрытие границ. Добровольцев весной 2022 это не демотивировало.
"Вступать, наконец в НАТО - за три-то года", - я просил "звезду смерти" не предлагать. Нас туда соглашались принять и зависело только от желания Зеленского? Не приняли, потому что мы не хотели? Порошенко тоже не хотел? А он даже в Конституцию записал.
Простите, даже не смешно. На таком уровне не вижу смысла в разговоре.
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 18:33

  _hunter написав:Как говорил классик - "ошибаться можно, врать нельзя!"... Должен был не врать.

Мені вистачило аналізів.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 18:50

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:В тех условиях, это, возможно, и не было косяком.

Что делать? - для себя я этот вопрос уже решил. Абстрактно "что делать" обсуждать тоже смысла особого не вижу: как зеле скажут - так он и будет делать.
Что делать? - я не имел ввиду для каждого отдельного человека. Говорил о государстве.
Что будет делать Зеленский -это не наш вопрос.
Вопрос, что он, по вашему мнению, должен был бы делать (идеи, желательно, реальные,"звезду смерти" не предлагать :) ).

Однозначно было. Как говорил классик - "ошибаться можно, врать нельзя!"...

Так это опять альтернативная история... Должен был не врать. Не закрывать кордоны - демотивииуя добровольцев. Вступать, наконец в НАТО - за три-то года...

По "Однозначно было" вопрос спорный. Так же, как и закрытие границ. Добровольцев весной 2022 это не демотивировало.
"Вступать, наконец в НАТО - за три-то года", - я просил "звезду смерти" не предлагать. Нас туда соглашались принять и зависело только от желания Зеленского? Не приняли, потому что мы не хотели? Порошенко тоже не хотел? А он даже в Конституцию записал.
Простите, даже не смешно. На таком уровне не вижу смысла в разговоре.

Как я уже когда-то писал: зеля на НАТО просто забил - НИ ОДНОЙ профильной встречи. Найвелычнишый, похоже да - был уверен, что АЖ его-то туда сами позовут.
Это хорошо, что вы в альтернативной истории наконец-то пепестали смысл видеть. :)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 19:19

Бетон


боже боже. їй дали автомат, у всіх по декілька рожків, а вони навіть не знають, що вони творять. це воєнні злочини проти цивільних у віськовий час. не мають строку давності.
або вони взагалі не вірять у майбтнє карїни і не вірять, що колись опиняться в міжнародному суді. іншого пояснення нема.
хоча. є.
коли мене хотіли затримати, я теж просив протокол затримання. розбіглись чомусь. може їм не поясняли в мєнтурі що таке протокол? а можливо, вони ще не пройшли буквар і не дойшли до букви "П"



Хоспади, Бетон , ну 2 диплома ж с отличием!! Ну нельзя быть таким наглухо отбитым.. Сколько раз уже тебе говорили!
То что ты называешь военными преступлениями - это когда оккппционная армия по отношению к местному населению. У нас ЗСУ оккупировали Киев и всю Украину?? Это ты где пасешься с такими формулировками? В Ольгино??

Превышение служебных полномочий - да. Может еще на какие статьи ККУ можно нагрести. Но при чем здесь то, что ты вечно в стонах лопочешь??? Ну почему плять ты необучаемый!!!!
Hotab
 
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