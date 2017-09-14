|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 06 лип, 2024 18:18
ЛАД написав: _hunter написав:
..........
Какие косяки? - ну например зелины "шашлыки/зно" имея информацию о неминуемом нападении...
В тех условиях, это, возможно, и не было косяком.
Что делать? - для себя я этот вопрос уже решил. Абстрактно "что делать" обсуждать тоже смысла особого не вижу: как зеле скажут - так он и будет делать.
Что делать? - я не имел ввиду для каждого отдельного человека. Говорил о государстве.
Что будет делать Зеленский -это не наш вопрос.
Вопрос, что он, по вашему мнению, должен был бы
делать (идеи, желательно, реальные,"звезду смерти" не предлагать
).
Однозначно было. Как говорил классик - "ошибаться можно, врать нельзя!"...
Так это опять альтернативная история... Должен был не врать. Не закрывать кордоны - демотивииуя добровольцев. Вступать, наконец в НАТО - за три-то года...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8046
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 06 лип, 2024 18:26
_hunter написав: ЛАД написав: _hunter написав:
..........
Какие косяки? - ну например зелины "шашлыки/зно" имея информацию о неминуемом нападении...
В тех условиях, это, возможно, и не было косяком.
Что делать? - для себя я этот вопрос уже решил. Абстрактно "что делать" обсуждать тоже смысла особого не вижу: как зеле скажут - так он и будет делать.
Что делать? - я не имел ввиду для каждого отдельного человека. Говорил о государстве.
Что будет делать Зеленский -это не наш вопрос.
Вопрос, что он, по вашему мнению, должен был бы
делать (идеи, желательно, реальные,"звезду смерти" не предлагать
).
Однозначно было. Как говорил классик - "ошибаться можно, врать нельзя!"...
Так это опять альтернативная история... Должен был не врать. Не закрывать кордоны - демотивииуя добровольцев. Вступать, наконец в НАТО - за три-то года...
По "Однозначно было" вопрос спорный. Так же, как и закрытие границ. Добровольцев
весной 2022 это не демотивировало.
"Вступать, наконец в НАТО - за три-то года", - я просил "звезду смерти" не предлагать. Нас туда соглашались принять и зависело только от желания Зеленского? Не приняли, потому что мы не хотели? Порошенко тоже не хотел? А он даже в Конституцию записал.
Простите, даже не смешно. На таком уровне не вижу смысла в разговоре.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 29427
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Суб 06 лип, 2024 18:33
_hunter написав:
Как говорил классик - "ошибаться можно, врать нельзя!"... Должен был не врать.
Мені вистачило аналізів.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 2377
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 210 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 лип, 2024 18:50
ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав:
В тех условиях, это, возможно, и не было косяком.Что делать? - для себя я этот вопрос уже решил. Абстрактно "что делать" обсуждать тоже смысла особого не вижу: как зеле скажут - так он и будет делать.
Что делать? - я не имел ввиду для каждого отдельного человека. Говорил о государстве.
Что будет делать Зеленский -это не наш вопрос.
Вопрос, что он, по вашему мнению, должен был бы
делать (идеи, желательно, реальные,"звезду смерти" не предлагать
).
Однозначно было. Как говорил классик - "ошибаться можно, врать нельзя!"...
Так это опять альтернативная история... Должен был не врать. Не закрывать кордоны - демотивииуя добровольцев. Вступать, наконец в НАТО - за три-то года...
По "Однозначно было" вопрос спорный. Так же, как и закрытие границ. Добровольцев
весной 2022 это не демотивировало.
"Вступать, наконец в НАТО - за три-то года", - я просил "звезду смерти" не предлагать. Нас туда соглашались принять и зависело только от желания Зеленского? Не приняли, потому что мы не хотели? Порошенко тоже не хотел? А он даже в Конституцию записал.
Простите, даже не смешно. На таком уровне не вижу смысла в разговоре.
Как я уже когда-то писал: зеля на НАТО просто забил - НИ ОДНОЙ профильной встречи. Найвелычнишый, похоже да - был уверен, что АЖ его-то туда сами позовут.
Это хорошо, что вы в альтернативной истории наконец-то пепестали смысл видеть.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8046
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 06 лип, 2024 19:19
Бетон
боже боже. їй дали автомат, у всіх по декілька рожків, а вони навіть не знають, що вони творять. це воєнні злочини проти цивільних у віськовий час. не мають строку давності.
або вони взагалі не вірять у майбтнє карїни і не вірять, що колись опиняться в міжнародному суді. іншого пояснення нема.
хоча. є.
коли мене хотіли затримати, я теж просив протокол затримання. розбіглись чомусь. може їм не поясняли в мєнтурі що таке протокол? а можливо, вони ще не пройшли буквар і не дойшли до букви "П"
Хоспади, Бетон , ну 2 диплома ж с отличием!! Ну нельзя быть таким наглухо отбитым.. Сколько раз уже тебе говорили!
То что ты называешь военными преступлениями - это когда оккппционная армия по отношению к местному населению. У нас ЗСУ оккупировали Киев и всю Украину?? Это ты где пасешься с такими формулировками? В Ольгино??
Превышение служебных полномочий - да. Может еще на какие статьи ККУ можно нагрести. Но при чем здесь то, что ты вечно в стонах лопочешь??? Ну почему плять ты необучаемый!!!!
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12602
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 346 раз.
- Подякували: 2248 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16
|59234
|
|
|1493
|218398
|
|
|6076
|698178
|
|