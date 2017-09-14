Додано: Суб 06 лип, 2024 19:19



боже боже. їй дали автомат, у всіх по декілька рожків, а вони навіть не знають, що вони творять. це воєнні злочини проти цивільних у віськовий час. не мають строку давності.

або вони взагалі не вірять у майбтнє карїни і не вірять, що колись опиняться в міжнародному суді. іншого пояснення нема.

хоча. є.

коли мене хотіли затримати, я теж просив протокол затримання. розбіглись чомусь. може їм не поясняли в мєнтурі що таке протокол? а можливо, вони ще не пройшли буквар і не дойшли до букви "П"





Хоспади, Бетон , ну 2 диплома ж с отличием!! Ну нельзя быть таким наглухо отбитым.. Сколько раз уже тебе говорили!То что ты называешь военными преступлениями - это когда оккппционная армия по отношению к местному населению. У нас ЗСУ оккупировали Киев и всю Украину?? Это ты где пасешься с такими формулировками? В Ольгино??Превышение служебных полномочий - да. Может еще на какие статьи ККУ можно нагрести. Но при чем здесь то, что ты вечно в стонах лопочешь??? Ну почему плять ты необучаемый!!!!