_hunter написав:.......... Какие косяки? - ну например зелины "шашлыки/зно" имея информацию о неминуемом нападении...
В тех условиях, это, возможно, и не было косяком.
Что делать? - для себя я этот вопрос уже решил. Абстрактно "что делать" обсуждать тоже смысла особого не вижу: как зеле скажут - так он и будет делать.
Что делать? - я не имел ввиду для каждого отдельного человека. Говорил о государстве. Что будет делать Зеленский -это не наш вопрос. Вопрос, что он, по вашему мнению, должен был бы делать (идеи, желательно, реальные,"звезду смерти" не предлагать ).
Однозначно было. Как говорил классик - "ошибаться можно, врать нельзя!"...
Так это опять альтернативная история... Должен был не врать. Не закрывать кордоны - демотивииуя добровольцев. Вступать, наконец в НАТО - за три-то года...
_hunter написав:.......... Какие косяки? - ну например зелины "шашлыки/зно" имея информацию о неминуемом нападении...
В тех условиях, это, возможно, и не было косяком.
Что делать? - для себя я этот вопрос уже решил. Абстрактно "что делать" обсуждать тоже смысла особого не вижу: как зеле скажут - так он и будет делать.
Что делать? - я не имел ввиду для каждого отдельного человека. Говорил о государстве. Что будет делать Зеленский -это не наш вопрос. Вопрос, что он, по вашему мнению, должен был бы делать (идеи, желательно, реальные,"звезду смерти" не предлагать ).
Однозначно было. Как говорил классик - "ошибаться можно, врать нельзя!"...
Так это опять альтернативная история... Должен был не врать. Не закрывать кордоны - демотивииуя добровольцев. Вступать, наконец в НАТО - за три-то года...
По "Однозначно было" вопрос спорный. Так же, как и закрытие границ. Добровольцев весной 2022 это не демотивировало. "Вступать, наконец в НАТО - за три-то года", - я просил "звезду смерти" не предлагать. Нас туда соглашались принять и зависело только от желания Зеленского? Не приняли, потому что мы не хотели? Порошенко тоже не хотел? А он даже в Конституцию записал. Простите, даже не смешно. На таком уровне не вижу смысла в разговоре.
ЛАД написав:В тех условиях, это, возможно, и не было косяком.
Что делать? - для себя я этот вопрос уже решил. Абстрактно "что делать" обсуждать тоже смысла особого не вижу: как зеле скажут - так он и будет делать. Что делать? - я не имел ввиду для каждого отдельного человека. Говорил о государстве. Что будет делать Зеленский -это не наш вопрос. Вопрос, что он, по вашему мнению, должен был бы делать (идеи, желательно, реальные,"звезду смерти" не предлагать ).
Однозначно было. Как говорил классик - "ошибаться можно, врать нельзя!"...
Так это опять альтернативная история... Должен был не врать. Не закрывать кордоны - демотивииуя добровольцев. Вступать, наконец в НАТО - за три-то года...
По "Однозначно было" вопрос спорный. Так же, как и закрытие границ. Добровольцев весной 2022 это не демотивировало. "Вступать, наконец в НАТО - за три-то года", - я просил "звезду смерти" не предлагать. Нас туда соглашались принять и зависело только от желания Зеленского? Не приняли, потому что мы не хотели? Порошенко тоже не хотел? А он даже в Конституцию записал. Простите, даже не смешно. На таком уровне не вижу смысла в разговоре.
Как я уже когда-то писал: зеля на НАТО просто забил - НИ ОДНОЙ профильной встречи. Найвелычнишый, похоже да - был уверен, что АЖ его-то туда сами позовут. Это хорошо, что вы в альтернативной истории наконец-то пепестали смысл видеть.
боже боже. їй дали автомат, у всіх по декілька рожків, а вони навіть не знають, що вони творять. це воєнні злочини проти цивільних у віськовий час. не мають строку давності. або вони взагалі не вірять у майбтнє карїни і не вірять, що колись опиняться в міжнародному суді. іншого пояснення нема. хоча. є. коли мене хотіли затримати, я теж просив протокол затримання. розбіглись чомусь. може їм не поясняли в мєнтурі що таке протокол? а можливо, вони ще не пройшли буквар і не дойшли до букви "П"
Хоспади, Бетон , ну 2 диплома ж с отличием!! Ну нельзя быть таким наглухо отбитым.. Сколько раз уже тебе говорили! То что ты называешь военными преступлениями - это когда оккппционная армия по отношению к местному населению. У нас ЗСУ оккупировали Киев и всю Украину?? Это ты где пасешься с такими формулировками? В Ольгино??
Превышение служебных полномочий - да. Может еще на какие статьи ККУ можно нагрести. Но при чем здесь то, что ты вечно в стонах лопочешь??? Ну почему плять ты необучаемый!!!!
Hotab написав:То что ты называешь военными преступлениями - это когда оккппционная армия по отношению к местному населению. У нас ЗСУ оккупировали Киев и всю Украину?? Превышение служебных полномочий - да. Может еще на какие статьи ККУ можно нагрести.
Ну, тоді все нормально. Це наші захисники такі, не буряти. Видихаємо
Hotab написав:То что ты называешь военными преступлениями - это когда оккппционная армия по отношению к местному населению. У нас ЗСУ оккупировали Киев и всю Украину?? Превышение служебных полномочий - да. Может еще на какие статьи ККУ можно нагрести.
Ну, тоді все нормально. Це наші захисники такі, не буряти. Видихаємо
Нутакашож… любиш медок… Хочеш щоб захищали, але щоб у них і психіка була здорова, і свіжі захисники десь з Марса падали замість вибувших..