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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 06 лип, 2024 20:56
d44 написав: Hotab написав:
Хочеш щоб захищали, але щоб у них і психіка була здорова
А там на відео захисники?
Кажуть що в основному так, з числа поранених і контужених.
Тепер «это другое»?
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Додано: Суб 06 лип, 2024 21:14
Hotab написав: d44 написав: Hotab написав:
Хочеш щоб захищали, але щоб у них і психіка була здорова
А там на відео захисники?
Кажуть що в основному так, з числа поранених і контужених.
Тепер «это другое»?
Вроде животворящее влк и не таких кандидатов абсолютно годными для отсвечивания в теплике признает. Или "это другое"?
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_hunter
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Додано: Суб 06 лип, 2024 21:18
Hotab написав: d44 написав: Hotab написав:
Хочеш щоб захищали, але щоб у них і психіка була здорова
А там на відео захисники?
Кажуть що в основному так, з числа поранених і контужених.
Тепер «это другое»?
може ви вже про інше відео обговорюєте? Я бачив купу екипірованих ментів мужиків та якусь соску з автоматом, які "вінтять" старшого за них мужика у спортивних штанях
Востаннє редагувалось d44
в Суб 06 лип, 2024 21:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 06 лип, 2024 21:19
_hunter написав: Hotab написав:
там на відео захисники?
Кажуть що в основному так, з числа поранених і контужених.
Тепер «это другое»?
Вроде животворящее влк и не таких кандидатов абсолютно годными для отсвечивания в теплике признает. Или "это другое"?
[/quote]
І як ви про це в Германії знаєте ?
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холява
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Додано: Суб 06 лип, 2024 21:44
ЛАД написав: BIGor написав: холява написав:
Ну вам нема за що хвилюватись , ви у Польщі і маєте величезний захист .
А яке Ваше діло де я знахожусь? Чи критикувати Найвеличнішого
вже заборонено? Взагалі, питання, чого Зе-патріоти такі агресивні?
Критиковать можно, оскорблять нельзя.
О "обібрати квартири ухилянтів" заговорили именно вы. В жизни такого нет. Или вашу уже "обібрали"?
И вообще, странно и непонятно ваше постоянное возмущение жизнью в Украине. Вы уже "там" и возвращаться, вроде, не собираетесь. Почитайте мой пост Ukrainian
"у, может, поймёте причины агрессивности.
Судя по діяльності Зе-влади, будуть оббирати все. Чи ви сліпі, і не бачите що країна скортується в маргінес? Прості тупорилі рішення ведуть знаєте куди.
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Додано: Суб 06 лип, 2024 21:46
холява написав: BIGor написав:
А яке Ваше діло де я знахожусь? Чи критикувати Найвеличнішого
вже заборонено? Взагалі, питання, чого Зе-патріоти такі агресивні?
Я не ЗЕ-патріот , але не буду виступати , що мені не подобається -тяжкий час !
........... а ви свій вибір зробили, інша Батьківщина - то сидіть там і не ваша справа що тут відбувається .
Дивиться на закон Польщі , там і критикуйте .
Не будете виступати проти того що крадуть і роблять рішення які ведуть до поразки?
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Додано: Суб 06 лип, 2024 21:51
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Додано: Суб 06 лип, 2024 21:56
Вчера сидел без света 6+ часов. В принципе сносно. Оставался запас ещё на 10 часов. Потом печаль. Мясо не ем, холодильник не нужен.
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Додано: Суб 06 лип, 2024 22:08
_hunter написав: Hotab написав: d44 написав:
Кажуть що в основному так, з числа поранених і контужених.
Тепер «это другое»?
Вроде животворящее влк и не таких кандидатов абсолютно годными для отсвечивания в теплике признает. Или "это другое"?
«нє такіх» - це яких?
Може вони якраз після контузії тільки отут і придатні.
Ви чого захвилювались? Шольц же не виганяє? 500 євро дає? d44
може ви вже про інше відео обговорюєте?
Я ніяке не відкривав. Як і раніше. Жодного.
Вони ж всі однотипні, що там дивитись?
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 06 лип, 2024 22:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 06 лип, 2024 22:08
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