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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8963896489658966>
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 20:56

  d44 написав:
  Hotab написав:Хочеш щоб захищали, але щоб у них і психіка була здорова
А там на відео захисники?

Кажуть що в основному так, з числа поранених і контужених.
Тепер «это другое»?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 21:14

  Hotab написав:
  d44 написав:
  Hotab написав:Хочеш щоб захищали, але щоб у них і психіка була здорова
А там на відео захисники?

Кажуть що в основному так, з числа поранених і контужених.
Тепер «это другое»?

Вроде животворящее влк и не таких кандидатов абсолютно годными для отсвечивания в теплике признает. Или "это другое"? :D
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 21:18

  Hotab написав:
  d44 написав:
  Hotab написав:Хочеш щоб захищали, але щоб у них і психіка була здорова
А там на відео захисники?

Кажуть що в основному так, з числа поранених і контужених.
Тепер «это другое»?
може ви вже про інше відео обговорюєте? Я бачив купу екипірованих ментів мужиків та якусь соску з автоматом, які "вінтять" старшого за них мужика у спортивних штанях
Востаннє редагувалось d44 в Суб 06 лип, 2024 21:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 21:19

  _hunter написав:
  Hotab написав:там на відео захисники?



Кажуть що в основному так, з числа поранених і контужених.
Тепер «это другое»?

Вроде животворящее влк и не таких кандидатов абсолютно годными для отсвечивания в теплике признает. Или "это другое"? :D[/quote]


І як ви про це в Германії знаєте ?
холява
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 21:44

  ЛАД написав:
  BIGor написав:
  холява написав:Ну вам нема за що хвилюватись , ви у Польщі і маєте величезний захист .

А яке Ваше діло де я знахожусь? Чи критикувати Найвеличнішого вже заборонено? Взагалі, питання, чого Зе-патріоти такі агресивні?

Критиковать можно, оскорблять нельзя.
О "обібрати квартири ухилянтів" заговорили именно вы. В жизни такого нет. Или вашу уже "обібрали"?
И вообще, странно и непонятно ваше постоянное возмущение жизнью в Украине. Вы уже "там" и возвращаться, вроде, не собираетесь. Почитайте мой пост Ukrainian"у, может, поймёте причины агрессивности.

Судя по діяльності Зе-влади, будуть оббирати все. Чи ви сліпі, і не бачите що країна скортується в маргінес? Прості тупорилі рішення ведуть знаєте куди.
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 21:46

  холява написав:
  BIGor написав:
А яке Ваше діло де я знахожусь? Чи критикувати Найвеличнішого вже заборонено? Взагалі, питання, чого Зе-патріоти такі агресивні?


Я не ЗЕ-патріот , але не буду виступати , що мені не подобається -тяжкий час !

........... а ви свій вибір зробили, інша Батьківщина - то сидіть там і не ваша справа що тут відбувається .
Дивиться на закон Польщі , там і критикуйте .

Не будете виступати проти того що крадуть і роблять рішення які ведуть до поразки?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 21:51





vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 21:56

Вчера сидел без света 6+ часов. В принципе сносно. Оставался запас ещё на 10 часов. Потом печаль. Мясо не ем, холодильник не нужен.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 22:08

  _hunter написав:
  Hotab написав:
  d44 написав:Кажуть що в основному так, з числа поранених і контужених.
Тепер «это другое»?

Вроде животворящее влк и не таких кандидатов абсолютно годными для отсвечивания в теплике признает. Или "это другое"? :D


«нє такіх» - це яких?
Може вони якраз після контузії тільки отут і придатні.

Ви чого захвилювались? Шольц же не виганяє? 500 євро дає? :mrgreen:

d44


може ви вже про інше відео обговорюєте?


Я ніяке не відкривав. Як і раніше. Жодного.
Вони ж всі однотипні, що там дивитись?
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 06 лип, 2024 22:11, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 22:08





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