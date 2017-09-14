|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 06 лип, 2024 22:10
vitaliiangel написав:
Вчера сидел без света 6+ часов. В принципе сносно. Оставался запас ещё на 10 часов. Потом печаль. Мясо не ем, холодильник не нужен.
Ще рекомендую готові каші від Верес - можна підігріти ,проте на смак досить приємно при кімнатній температурі. Замість хот-догів,шаурми і бургерів класична армійська їжа.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17114
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 931 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 06 лип, 2024 22:12
vitaliiangel написав:
Цим ідіотам мало прильотів?
Вже ж були прильоти після гучних заяв і не раз.
Готуємося до масованого удару іскандерів з кінжалами.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 4962
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 666 раз.
- Подякували: 689 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 лип, 2024 22:22
Hotab написав:
«нє такіх» - це яких?
Може вони якраз після контузії тільки отут і придатні.
«нє такіх» - это абсолютно любых. Где-то на этом форуме писали, что даже риск слепоты по причине отслоения сетчатки не является причиной не идти в теплике отсвечивать.
Такая мелочь, как какая-то контузия вж точно не может быть причиной в тылу сидеть - при такой-то нехватке народу на передовой...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8048
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 06 лип, 2024 22:26
Hotab написав:Бетон
боже боже. їй дали автомат, у всіх по декілька рожків, а вони навіть не знають, що вони творять. це воєнні злочини проти цивільних у віськовий час. не мають строку давності.
або вони взагалі не вірять у майбтнє карїни і не вірять, що колись опиняться в міжнародному суді. іншого пояснення нема.
хоча. є.
коли мене хотіли затримати, я теж просив протокол затримання. розбіглись чомусь. може їм не поясняли в мєнтурі що таке протокол? а можливо, вони ще не пройшли буквар і не дойшли до букви "П"
Хоспади, Бетон , ну 2 диплома ж с отличием!! Ну нельзя быть таким наглухо отбитым.. Сколько раз уже тебе говорили!
То что ты называешь военными преступлениями - это когда оккппционная армия по отношению к местному населению. У нас ЗСУ оккупировали Киев и всю Украину?? Это ты где пасешься с такими формулировками? В Ольгино??
Превышение служебных полномочий - да. Может еще на какие статьи ККУ можно нагрести. Но при чем здесь то, что ты вечно в стонах лопочешь??? Ну почему плять ты необучаемый!!!!
превышение полномочий будут бабулям на лавочках впаривать.
виталия маркива италия посадила на 24 года. политическим давлением оправдали
международный суд:
Суд наделен мандатом судить не государства, а физических лиц: военные преступления, преступления против человечности и геноцид, а также, в конечном счете, преступление агрессии. Общее заблуждение состоит в том, что Суд сможет судить только тех, кто совершал такие преступления в прошлом
с чего кто-то решил, что важно только чужая армия на чужой территории?
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2881
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 201 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 лип, 2024 22:31
d44 написав:
може ви вже про інше відео обговорюєте? Я бачив купу екипірованих ментів мужиків та якусь соску з автоматом, які "вінтять" старшого за них мужика у спортивних штанях
Мене вразив момент: дівчина -- "це не вимога, це прохання (проїхати з нами)".
Мужик - "прохання відхиляю"
На що дівчина по-справжньому обурена і дійсно так вважає - "ви не можете відмовлятися (від прохання)".
Вона дійсно так вважає... Щиро.
Старлей поліції.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 29284
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 лип, 2024 22:35
detroytred написав:
Мене вразив момент: дівчина -- "це не вимога, це прохання (проїхати з нами)".
Мужик - "прохання відхиляю"
На що дівчина по-справжньому обурена і дійсно так вважає - "ви не можете відмовлятися (від прохання)".
Вона дійсно так вважає... Щиро.
Старлей поліції.
Адміністративне затримання з складанням протоколу, та повідомленням рідних, та центру правової допомоги, з відліком 3-х годин. Що явно вказано.
Нє не чула, старлей... печаль.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 4962
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 666 раз.
- Подякували: 689 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16
|59363
|
|
|1493
|218515
|
|
|6076
|698455
|
|