RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 89648965896689678968>
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 22:10

  vitaliiangel написав:Вчера сидел без света 6+ часов. В принципе сносно. Оставался запас ещё на 10 часов. Потом печаль. Мясо не ем, холодильник не нужен.


Ще рекомендую готові каші від Верес - можна підігріти ,проте на смак досить приємно при кімнатній температурі. Замість хот-догів,шаурми і бургерів класична армійська їжа.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17118
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 931 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 22:12

  vitaliiangel написав:





Цим ідіотам мало прильотів?
Вже ж були прильоти після гучних заяв і не раз.
Готуємося до масованого удару іскандерів з кінжалами.
_Mykola_
 
Повідомлень: 4963
З нами з: 09.02.09
Подякував: 666 раз.
Подякували: 689 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 22:22

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:Вроде животворящее влк и не таких кандидатов абсолютно годными для отсвечивания в теплике признает. Или "это другое"? :D


«нє такіх» - це яких?
Може вони якраз після контузії тільки отут і придатні.

«нє такіх» - это абсолютно любых. Где-то на этом форуме писали, что даже риск слепоты по причине отслоения сетчатки не является причиной не идти в теплике отсвечивать.
Такая мелочь, как какая-то контузия вж точно не может быть причиной в тылу сидеть - при такой-то нехватке народу на передовой...
_hunter
 
Повідомлень: 8048
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 22:26

  Hotab написав:Бетон


боже боже. їй дали автомат, у всіх по декілька рожків, а вони навіть не знають, що вони творять. це воєнні злочини проти цивільних у віськовий час. не мають строку давності.
або вони взагалі не вірять у майбтнє карїни і не вірять, що колись опиняться в міжнародному суді. іншого пояснення нема.
хоча. є.
коли мене хотіли затримати, я теж просив протокол затримання. розбіглись чомусь. може їм не поясняли в мєнтурі що таке протокол? а можливо, вони ще не пройшли буквар і не дойшли до букви "П"



Хоспади, Бетон , ну 2 диплома ж с отличием!! Ну нельзя быть таким наглухо отбитым.. Сколько раз уже тебе говорили!
То что ты называешь военными преступлениями - это когда оккппционная армия по отношению к местному населению. У нас ЗСУ оккупировали Киев и всю Украину?? Это ты где пасешься с такими формулировками? В Ольгино??

Превышение служебных полномочий - да. Может еще на какие статьи ККУ можно нагрести. Но при чем здесь то, что ты вечно в стонах лопочешь??? Ну почему плять ты необучаемый!!!!

превышение полномочий будут бабулям на лавочках впаривать.
виталия маркива италия посадила на 24 года. политическим давлением оправдали
международный суд:
Суд наделен мандатом судить не государства, а физических лиц: военные преступления, преступления против человечности и геноцид, а также, в конечном счете, преступление агрессии. Общее заблуждение состоит в том, что Суд сможет судить только тех, кто совершал такие преступления в прошлом

с чего кто-то решил, что важно только чужая армия на чужой территории?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2885
З нами з: 17.12.22
Подякував: 87 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 22:31

  d44 написав:може ви вже про інше відео обговорюєте? Я бачив купу екипірованих ментів мужиків та якусь соску з автоматом, які "вінтять" старшого за них мужика у спортивних штанях

Мене вразив момент: дівчина -- "це не вимога, це прохання (проїхати з нами)".
Мужик - "прохання відхиляю"
На що дівчина по-справжньому обурена і дійсно так вважає - "ви не можете відмовлятися (від прохання)".

Вона дійсно так вважає... Щиро.
Старлей поліції.
detroytred
 
Повідомлень: 29286
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 22:35

  detroytred написав:Мене вразив момент: дівчина -- "це не вимога, це прохання (проїхати з нами)".
Мужик - "прохання відхиляю"
На що дівчина по-справжньому обурена і дійсно так вважає - "ви не можете відмовлятися (від прохання)".

Вона дійсно так вважає... Щиро.
Старлей поліції.

Адміністративне затримання з складанням протоколу, та повідомленням рідних, та центру правової допомоги, з відліком 3-х годин. Що явно вказано.
Нє не чула, старлей... печаль.
_Mykola_
 
Повідомлень: 4963
З нами з: 09.02.09
Подякував: 666 раз.
Подякували: 689 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 22:38

  sens написав:
  vitaliiangel написав:Вчера сидел без света 6+ часов. В принципе сносно. Оставался запас ещё на 10 часов. Потом печаль. Мясо не ем, холодильник не нужен.


Ще рекомендую готові каші від Верес - можна підігріти ,проте на смак досить приємно при кімнатній температурі. Замість хот-догів,шаурми і бургерів класична армійська їжа.

якою армійькою їжею порекомендуєте кормить 4 річних дівчат?
варений оселедець чи яловича тушенка?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2885
З нами з: 17.12.22
Подякував: 87 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 22:39

  Бетон написав:
  sens написав:
  vitaliiangel написав:Вчера сидел без света 6+ часов. В принципе сносно. Оставался запас ещё на 10 часов. Потом печаль. Мясо не ем, холодильник не нужен.


Ще рекомендую готові каші від Верес - можна підігріти ,проте на смак досить приємно при кімнатній температурі. Замість хот-догів,шаурми і бургерів класична армійська їжа.

якою армійькою їжею порекомендуєте кормить 4 річних дівчат?
варений оселедець чи яловича тушенка?

Овсянка, гречка, кус-кус.
_Mykola_
 
Повідомлень: 4963
З нами з: 09.02.09
Подякував: 666 раз.
Подякували: 689 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 22:42

  sens написав:Замість хот-догів,шаурми і бургерів
хот дог уже и не вспомню, а шаурму помню в 2019 последнюю съел





vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24064
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2405 раз.
Подякували: 3362 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 22:46

  Бетон написав:якою армійькою їжею порекомендуєте кормить 4 річних дівчат?
варений оселедець чи яловича тушенка?

Не армійська, а дитяче харчування --- молочні або безмолочні каші (овсяна, гречана, рисова, мультизлакова) заливаються водою хоч кімнатної температури.
Цукор, сіль, мед, варення -- смакота.
М'ясне пюре в баночках - індичка, яловичина.
Є одразу з овочами.
Фруктові різні готові пюре.

Язвєннікам-трєзвєннікам тощо -- ну просто свято шлунку.
Без них давно б копита відкинув...

Малечі з отакими графіками відключень буде саме то.
detroytred
 
Повідомлень: 29286
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 89648965896689678968>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 59421
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 218573
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 698600
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4090)
06.07.2024 23:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.