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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8965896689678968>
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 22:51

detroytred на форуме дадут совет на любую тему. Если бы руководство нас читало войну бы давно выиграли.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 22:55

  Бетон написав:
  sens написав:
  vitaliiangel написав:Вчера сидел без света 6+ часов. В принципе сносно. Оставался запас ещё на 10 часов. Потом печаль. Мясо не ем, холодильник не нужен.


Ще рекомендую готові каші від Верес - можна підігріти ,проте на смак досить приємно при кімнатній температурі. Замість хот-догів,шаурми і бургерів класична армійська їжа.

якою армійькою їжею порекомендуєте кормить 4 річних дівчат?
варений оселедець чи яловича тушенка?

Розмова двох дорослих людей . До чого тут дівчата , тим паче 4 рочків ?
sens
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 22:57

sens бетон по нотариальной доверенности представляет на форуме интересы 4 летних девочек.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 22:59

  detroytred написав:
  Бетон написав:якою армійькою їжею порекомендуєте кормить 4 річних дівчат?
варений оселедець чи яловича тушенка?

Не армійська, а дитяче харчування --- молочні або безмолочні каші (овсяна, гречана, рисова, мультизлакова) заливаються водою хоч кімнатної температури.
Цукор, сіль, мед, варення -- смакота.
М'ясне пюре в баночках - індичка, яловичина.
Є одразу з овочами.
Фруктові різні готові пюре.

Язвєннікам-трєзвєннікам тощо -- ну просто свято шлунку.
Без них давно б копита відкинув...

Малечі з отакими графіками відключень буде саме то.

Від Nestle для малюків і малечі є недешеві концентрати. Смачно і поживно. Для дорослих - якщо є кіпяток,то Мівіна або стрітфуд з сої чи шпинату
sens
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 23:00

  vitaliiangel написав:sens бетон по нотариальной доверенности представляет на форуме интересы 4 летних девочек.

Це зовсім інша справа , тоді бутерброди з вареної ковбаси та сир чеддер
sens
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 23:02

  vitaliiangel написав:detroytred на форуме дадут совет на любую тему. Если бы руководство нас читало войну бы давно выиграли.

Або почали дивитися різні серіали - по руські " Теория Лжи", " Слепое Пятно " , " Менталист" , " доктор Хаус" ...
sens
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 23:04

дел
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 06 лип, 2024 23:06, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 23:05

  vitaliiangel написав:detroytred на форуме дадут совет на любую тему. Если бы руководство нас читало войну бы давно выиграли.

Моя думка - проблема в можновладців не в тому, що вони не знають або не можуть, не хочуть взнати, а в наявності у них ще додаткових критеріїв, умов, які відвертають їх від прийняття саме отаких (скажімо так - правильних) рішень.
Тобто все, що вони роблять це свідомо і з очікуваним для них результатом.
Точніше результатами та пріоритетами.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 23:06

  vitaliiangel написав:detroytred на форуме дадут совет на любую тему. Если бы руководство нас читало войну бы давно выиграли.

да красава, осталось придумать как добыть огонь.
и всё
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 23:13

  Бетон написав:
  vitaliiangel написав:detroytred на форуме дадут совет на любую тему. Если бы руководство нас читало войну бы давно выиграли.

да красава, осталось придумать как добыть огонь.
и всё

Воду можно под кондиционерами набирать. как пещерные люди.
vitaliiangel
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  #<1 ... 8965896689678968>
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