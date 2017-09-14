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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 06 лип, 2024 22:51
detroytred на форуме дадут совет на любую тему. Если бы руководство нас читало войну бы давно выиграли.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 06 лип, 2024 22:55
Бетон написав: sens написав: vitaliiangel написав:
Вчера сидел без света 6+ часов. В принципе сносно. Оставался запас ещё на 10 часов. Потом печаль. Мясо не ем, холодильник не нужен.
Ще рекомендую готові каші від Верес - можна підігріти ,проте на смак досить приємно при кімнатній температурі. Замість хот-догів,шаурми і бургерів класична армійська їжа.
якою армійькою їжею порекомендуєте кормить 4 річних дівчат?
варений оселедець чи яловича тушенка?
Розмова двох дорослих людей . До чого тут дівчата , тим паче 4 рочків ?
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sens
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Додано: Суб 06 лип, 2024 22:57
sens бетон по нотариальной доверенности представляет на форуме интересы 4 летних девочек.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 06 лип, 2024 22:59
detroytred написав: Бетон написав:
якою армійькою їжею порекомендуєте кормить 4 річних дівчат?
варений оселедець чи яловича тушенка?
Не армійська, а дитяче харчування --- молочні або безмолочні каші (овсяна, гречана, рисова, мультизлакова) заливаються водою хоч кімнатної температури.
Цукор, сіль, мед, варення -- смакота.
М'ясне пюре в баночках - індичка, яловичина.
Є одразу з овочами.
Фруктові різні готові пюре.
Язвєннікам-трєзвєннікам тощо -- ну просто свято шлунку.
Без них давно б копита відкинув...
Малечі з отакими графіками відключень буде саме то.
Від Nestle для малюків і малечі є недешеві концентрати. Смачно і поживно. Для дорослих - якщо є кіпяток,то Мівіна або стрітфуд з сої чи шпинату
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sens
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Додано: Суб 06 лип, 2024 23:00
vitaliiangel написав:sens
бетон по нотариальной доверенности представляет на форуме интересы 4 летних девочек.
Це зовсім інша справа , тоді бутерброди з вареної ковбаси та сир чеддер
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sens
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Додано: Суб 06 лип, 2024 23:02
vitaliiangel написав:detroytred
на форуме дадут совет на любую тему. Если бы руководство нас читало войну бы давно выиграли.
Або почали дивитися різні серіали - по руські " Теория Лжи", " Слепое Пятно " , " Менталист" , " доктор Хаус" ...
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sens
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Додано: Суб 06 лип, 2024 23:04
дел
Востаннє редагувалось Бетон
в Суб 06 лип, 2024 23:06, всього редагувалось 1 раз.
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Бетон
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Додано: Суб 06 лип, 2024 23:05
vitaliiangel написав:detroytred
на форуме дадут совет на любую тему. Если бы руководство нас читало войну бы давно выиграли.
Моя думка - проблема в можновладців не в тому, що вони не знають або не можуть, не хочуть взнати, а в наявності у них ще додаткових критеріїв, умов, які відвертають їх від прийняття саме отаких (скажімо так - правильних) рішень.
Тобто все, що вони роблять це свідомо і з очікуваним для них результатом.
Точніше результатами та пріоритетами.
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detroytred
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Додано: Суб 06 лип, 2024 23:06
vitaliiangel написав:detroytred
на форуме дадут совет на любую тему. Если бы руководство нас читало войну бы давно выиграли.
да красава, осталось придумать как добыть огонь.
и всё
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Бетон
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Додано: Суб 06 лип, 2024 23:13
Бетон написав: vitaliiangel написав:detroytred
на форуме дадут совет на любую тему. Если бы руководство нас читало войну бы давно выиграли.
да красава, осталось придумать как добыть огонь.
и всё
Воду можно под кондиционерами набирать. как пещерные люди.
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vitaliiangel
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