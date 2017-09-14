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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8965896689678968
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 23:39

Бетон

виталия маркива италия посадила на 24 года. политическим давлением оправдали


1. У тебя если «посадила», то справедливо. А если «оправдали», так то политическое давление))
2. А как этот пример сюда подходит? Он против своего народа превышал полномочия?

Еще раз, хватит твоего маразма!! Военные в сотнях км от войны взаимодействуют со своим населением. Они могут совершать правонарушения и даже преступления. Как любой другой человек не в форме. Как контролеры в троллейбусе порой превышают полномочия , буровят , берут на испуг, и сбивают деньги. . Причем тут военные преступления в контексте международного гуманитарного права???? Проспись!


Ты можешь оказаться частично прав, если кацапы победят. Они давно и перманентно качают тему, что «украинский народ под окупацией , и ЗСУ - это бандформирования, которые держат в страхе население, которое хочет дружить с россией»
И вот в случае захвата кацапами военных наших можно выставлять международными преступниками. Только ни один международный суд это не проглотит, но можно ж коцабы плюс бульбаши. Чем не международный.
Ты понял уровень того дерьма, которое ты тут раскачиваешь?
Я был на нескольких интернациональных уроках (курсах) по международному гуманитарному праву. У меня кровь из глаз читать твой маразм.
Hotab
 
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  #<1 ... 8965896689678968
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