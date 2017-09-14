виталия маркива италия посадила на 24 года. политическим давлением оправдали
1. У тебя если «посадила», то справедливо. А если «оправдали», так то политическое давление)) 2. А как этот пример сюда подходит? Он против своего народа превышал полномочия?
Еще раз, хватит твоего маразма!! Военные в сотнях км от войны взаимодействуют со своим населением. Они могут совершать правонарушения и даже преступления. Как любой другой человек не в форме. Как контролеры в троллейбусе порой превышают полномочия , буровят , берут на испуг, и сбивают деньги. . Причем тут военные преступления в контексте международного гуманитарного права???? Проспись!
Ты можешь оказаться частично прав, если кацапы победят. Они давно и перманентно качают тему, что «украинский народ под окупацией , и ЗСУ - это бандформирования, которые держат в страхе население, которое хочет дружить с россией» И вот в случае захвата кацапами военных наших можно выставлять международными преступниками. Только ни один международный суд это не проглотит, но можно ж коцабы плюс бульбаши. Чем не международный. Ты понял уровень того дерьма, которое ты тут раскачиваешь? Я был на нескольких интернациональных уроках (курсах) по международному гуманитарному праву. У меня кровь из глаз читать твой маразм.
потери за последние месяцы значительно выросли. Такое значение почти вдвое превосходит средние темпы потерь погибшими в последние три месяца 2023 года. Тогда мы оценивали их в примерно в 120 человек в день, сейчас — в 200–250 человек в день. ..........мы не знаем, как с точки зрения потерь это наступление развивается в последние недели, однако по общему числу потерь оно, безусловно, уже превышает даже показатели битвы за Бахмут. Общие потери российских сил в сражении под Бахмутом и Соледаром мы оценивали примерно в 21 тысячу человек. Цена Авдеевки (и других битв в рамках наступления) оказалась для ВС РФ существенно выше.
ЛАД написав:После Вьетнама развитые страны решили, что такие войны они больше вести не будут, а для "СВО" или всеобщей ядерной войны достаточна/нужна контрактная армия. Оказалось, что эта точка зрения ошибочна. Но мы решили во всём копировать Запад, даже их ошибки.
Да не какая она не ошибочная, контрактная армия очень даже работает только в добавок нужно соответствующий технологический уровень, в частности ЯО, которое другие страны как-то сделать смогли, ну а мы смогли только "сделать отрицательно".
Hotab написав: Еще раз, хватит твоего маразма!! Военные в сотнях км от войны взаимодействуют со своим населением. Они могут совершать правонарушения и даже преступления. Как любой другой человек не в форме. Как контролеры в троллейбусе порой превышают полномочия , буровят , берут на испуг, и сбивают деньги. . Причем тут военные преступления в контексте международного гуманитарного права???? Проспись!
Сам проспись та перестань позоритися - тут тобі не ахрика, а форум де спілкуються освідчені люди, які володіють українською мовою та здатні скористатися гуглом.
Кримінальний кодекс України Стаття 401. Поняття військового злочину 1. Військовими злочинами визнаються передбачені цим розділом злочини проти встановленого законодавством порядку несення або проходження військової служби, вчинені військовослужбовцями, а також військовозобов’язаними та резервістами під час проходження зборів. 2. За відповідними статтями цього розділу несуть відповідальність військовослужбовці Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, а також інші особи, визначені законом. 3. Особи, не зазначені у цій статті, за співучасть у військових злочинах підлягають відповідальності за відповідними статтями цього розділу. Докладніше: https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kod ... ja-401.htm
Військові злочини - це все що описано в 400-тих статтях КК. Про міжнародне гуманітарне право та злочини проти громадян інших країн там буквально 3 статті - мародерство, використання символіки КК та поводження з полоненими. А 426-1 - це в першу чергу саме про злочини проти власних громадян. І на відміну від "контролеры в троллейбусе порой превышают полномочия" - це важкий злочин за вчинення якого в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, - караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років До речі - поліцейські співучасники теж підсудні саме по цій статті, а строк давності коли йде мова про злочини в процессі мобілізації - це 3 роки з моменту коли потерпілий був демобілізований. Тобто є дуже хороші шанси, що протягом 3х років після нашої перемоги можливим порушенням в процесі мобілізації таки буде надано адекватну правову оцінку.
Українське законодавство не містить визначення поняття «воєнний злочин», який у вжитку часто плутають з «військовим злочином», тобто злочином проти встановленого порядку несення військової служби, передбаченим Розділом XIX Кримінального кодексу України (ККУ). Попри відсутність законодавчого визначення воєнних злочинів, деякі з тих, що передбачені ККУ, є саме воєнними, а не військовими, злочинами, а саме: насильство над населенням у районі воєнних дій (стаття 433 ККУ); погане поводження з військовополоненими (стаття 434 ККУ); незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала та зловживання ними (стаття 435 ККУ); мародерство (стаття 432 ККУ).
То есть никакие действия ТЦК тут и близко не попадают в эти категории.
400-тые статьи никакого отношения к военным преступлениям , которые Бетон хочет рассматривать в международных судах, не имеют. Еще один клоун путает «воєнні» і «військові».
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 07 лип, 2024 00:35, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Вариант, к большому сожалению, не придуманный. Предложите свой вариант с учётом нашей войны.
Так а воевать "у кого больше мяса" - это вариант что ли? Просто нации легче гнобить своих отлавливая все моложе и моложе парней чем напрягаться делать бомбу. Пошли по пути наименьшего сопротивления. Даже носитель нет попыток сделать, "неет это невозможно, заводы сразу разбомбят" - а вот молодежь ловить это возможно, бабы еще нарожают.
Попри відсутність законодавчого визначення воєнних злочинів, деякі з тих, що передбачені ККУ, є саме воєнними, а не військовими, злочинами, а саме: насильство над населенням у районі воєнних дій (стаття 433 ККУ); погане поводження з військовополоненими (стаття 434 ККУ); незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала та зловживання ними (стаття 435 ККУ); мародерство (стаття 432 ККУ).
То есть никакие действия ТЦК тут и близко не попадают в эти категории.
Так я написав теж-саме "Про міжнародне гуманітарне право та злочини проти громадян інших країн там буквально 3 статті - мародерство, використання символіки КК та поводження з полоненими.". Про на насильство над населенням інщої крайни таки забув - ЗСУ таким не займається...
А контекст - відео типу опублікованого Лубінцем яке прямо тут і зараз обговорюється. Рівень аргументації просто зашкалює - цитата незрозуміло чого де прямо сказано про "відсутність законодавчого визначення воєнних злочинів" без посилання на першождерело як аргумент проти 401 КК.
То шо ты «написав» я Бетону несколько месяцев назад объяснял. Что это у нас за 400-е статьи и что в них ничего нет про нарушения ТЦК-ников и полиции Он начал «не надо мне тут про ваш (наш) ККУ. Вы его под себя написали. ТЦК будут судить международный суд за преступления против человечества, которые не имеют срока давности»
Ну так с чем ты сюда прискакал? Объясняй сам тогда бетону, что наши 400-е статьи это не в международный трибунал. И что именно рассматривает международный трибунал
Hotab написав:То шо ты «написав» я Бетону несколько месяцев назад объяснял. Что это у нас за 400-е статьи и что в них ничего нет про нарушения ТЦК-ников и полиции
Дійсно, мабуть у нас якісь марсіанські "ТЦК-ников" які не входять в перелік явно вказаний в 401 ККУ: 2. За відповідними статтями цього розділу несуть відповідальність військовослужбовці Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, а також інші особи, визначені законом. 3. Особи, не зазначені у цій статті, за співучасть у військових злочинах підлягають відповідальності за відповідними статтями цього розділу.