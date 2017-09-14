RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8966896789688969
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 01:06

  candle645 написав:
  Hotab написав:То шо ты «написав» я Бетону несколько месяцев назад объяснял.
Что это у нас за 400-е статьи и что в них ничего нет про нарушения ТЦК-ников и полиции


Дійсно, мабуть у нас якісь марсіанські "ТЦК-ников" які не входять в перелік явно вказаний в 401 ККУ:
2. За відповідними статтями цього розділу несуть відповідальність військовослужбовці Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, а також інші особи, визначені законом.
3. Особи, не зазначені у цій статті, за співучасть у військових злочинах підлягають відповідальності за відповідними статтями цього розділу.



Ты невменяемый?
Или ходишь за мной кривляться??
Ты 401-у статью способен всю осилить??


Військовими злочинами визнаються передбачені цим розділом злочини проти встановленого законодавством порядку несення або проходження військової служби,



По какой статье ККУ раздела «Військові злочини» ты хочешь судить сержанта, который тянул Детройта в бус? Или не Детройта, тот не дался . Номер статьи?? Предметно и конкретное, без вот этих твоих дебильных «не позорься». Чтоб я тебя тут не позорил, обиженный воин
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 07 лип, 2024 01:26, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
Повідомлень: 12611
З нами з: 15.02.09
Подякував: 346 раз.
Подякували: 2248 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 01:09

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Ой+ написав:Чому кацапам легше набрати армію, то напевно тому що в них в 5 раз більша чисельність, а по певним віковим групам військовопридатного віку то ще більше.

1. В них хороші маркетологи, які правильно рекламують армію
2. Вони платять гроші. 2,5k$ то зарплата солдата, а не так як в нас ще треба доказати, що ти воював, При підписанні контракту одразу платять вже 10-15k$.
3. В них купа дуже бідного народу, який ніколи нормально не заробляв і все життя не мав шансу заробити більше ніж 200-300$. А в нас купа заробітчан, які і до війни легко заробляли 1000Є+

1,2. У них є гроші. Можуть платити.
3. "Купа заробітчан, які і до війни легко заробляли 1000Є+" це у вас на Західній.
А загалом по Україні була купа народу, які заробляли 300$.
Середньорічна щомісячна зарплата в Україні складала 430,21$ у 2020, 514,41$ у 2021, 371,00$ у 2022. Сьогодні приблизно 450$.

P.s. Цифры зарплат отсюда - http://surl.li/ekqjla

тобто зяті ЛАДа на східній за "піввареника"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35585
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1584 раз.
Подякували: 2779 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 01:14

  холява написав:
  BIGor написав:
А яке Ваше діло де я знахожусь? Чи критикувати Найвеличнішого вже заборонено? Взагалі, питання, чого Зе-патріоти такі агресивні?


Я не ЗЕ-патріот , але не буду виступати , що мені не подобається -тяжкий час !

........... а ви свій вибір зробили, інша Батьківщина - то сидіть там і не ваша справа що тут відбувається .
Дивиться на закон Польщі , там і критикуйте .

чому не хочете нюхати мізки юкрейніана?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35585
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1584 раз.
Подякували: 2779 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 01:21

  katso написав:
  ЛАД написав:После Вьетнама развитые страны решили, что такие войны они больше вести не будут, а для "СВО" или всеобщей ядерной войны достаточна/нужна контрактная армия. Оказалось, что эта точка зрения ошибочна. Но мы решили во всём копировать Запад, даже их ошибки.


Да не какая она не ошибочная, контрактная армия очень даже работает только в добавок нужно соответствующий технологический уровень, в частности ЯО, которое другие страны как-то сделать смогли, ну а мы смогли только "сделать отрицательно".

ЯО работает в качестве взаимного пугала. В случае войны без применения ЯО контрактная армия недостаточна. Обратите внимание. что переход на контрактные армии в Европе начался после окончания "холодной войны" и развала Союза. В США раньше. Но они защищены океанами.
Превосходство в технологическом уровне срабатывает при проведении "СВО". Как в Югославии, Ираке и др.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29432
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 01:27

  Hotab написав:По какой статье ККУ раздела «Військові злочини» ты хочешь судить сержанта, который тянул Детройта в бус? Или не Детройта, тот не дался . Номер статьи??

426-1, цеж очевидно, я на неї вказував і навіть цитував 5-тий пункт вище.
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 129
З нами з: 25.01.20
Подякував: 38 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 01:30

  katso написав:
  ЛАД написав:Вариант, к большому сожалению, не придуманный.
Предложите свой вариант с учётом нашей войны.


Так а воевать "у кого больше мяса" - это вариант что ли? Просто нации легче гнобить своих отлавливая все моложе и моложе парней чем напрягаться делать бомбу. Пошли по пути наименьшего сопротивления. Даже носитель нет попыток сделать, "неет это невозможно, заводы сразу разбомбят" - а вот молодежь ловить это возможно, бабы еще нарожают.

Бомбу мы сегодня сделать точно не сможем. А если попытаемся, нам не разрешат. Причём совершенно категорически.
При отсутствии бомбы не вижу смысла в носителе.
Обеспечить армию танками, самолётами, Патриотами и пр. технологичным оружием мы сегодня не в состоянии. И не потому. что "тут же разбомбят". Или не только и не столько потому.
В нашем случае мы рассчитываем на передовое оружие от "партнёров". Но управлять и применять оружие должны люди. Вот людьми мы и пытаемся обеспечить.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29432
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 01:32

  candle645 написав:
  Hotab написав:По какой статье ККУ раздела «Військові злочини» ты хочешь судить сержанта, который тянул Детройта в бус? Или не Детройта, тот не дался . Номер статьи??

426-1, цеж очевидно, я на неї вказував і навіть цитував 5-тий пункт вище.

Тобто сержант, який своює конкретні дії по відношенню до громадянина (одягає кайданки, кладе обличчям на асфальт, позбавляє волі ) має бути засуджений за «бездіяльність війської влади»? :lol: :lol:


Да ти просто тут «мега очевидний»))
Якісь корінці їси? Чи від чого так думки плутаються?))


я на неї вказував і навіть цитував


Я навіть уявити не міг таку дурь. Тому перепитав. :D
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 07 лип, 2024 01:35, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 12611
З нами з: 15.02.09
Подякував: 346 раз.
Подякували: 2248 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 01:35

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:------------------------
Ой+
Чому кацапам легше набрати армію, то напевно тому що в них в 5 раз більша чисельність, а по певним віковим групам військовопридатного віку то ще більше.
------------------------
1. В них хороші маркетологи, які правильно рекламують армію
2. Вони платять гроші. 2,5k$ то зарплата солдата, а не так як в нас ще треба доказати, що ти воював, При підписанні контракту одразу платять вже 10-15k$.
3. В них купа дуже бідного народу, який ніколи нормально не заробляв і все життя не мав шансу заробити більше ніж 200-300$. А в нас купа заробітчан, які і до війни легко заробляли 1000Є+

1,2. У них є гроші. Можуть платити.
3. "Купа заробітчан, які і до війни легко заробляли 1000Є+" це у вас на Західній.
А загалом по Україні була купа народу, які заробляли 300$.
Середньорічна щомісячна зарплата в Україні складала 430,21$ у 2020, 514,41$ у 2021, 371,00$ у 2022. Сьогодні приблизно 450$.

P.s. Цифры зарплат отсюда - http://surl.li/ekqjla

тобто зяті ЛАДа на східній за "піввареника"

Сегодня в Харькове для многих "піввареника" за счастье.
И что вас всех так волнуют мои зятья?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29432
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
  #<1 ... 8966896789688969
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: candle645 і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 59482
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 218635
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 698742
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4090)
06.07.2024 23:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.