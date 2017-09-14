Hotab написав:То шо ты «написав» я Бетону несколько месяцев назад объяснял. Что это у нас за 400-е статьи и что в них ничего нет про нарушения ТЦК-ников и полиции
Дійсно, мабуть у нас якісь марсіанські "ТЦК-ников" які не входять в перелік явно вказаний в 401 ККУ: 2. За відповідними статтями цього розділу несуть відповідальність військовослужбовці Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, а також інші особи, визначені законом. 3. Особи, не зазначені у цій статті, за співучасть у військових злочинах підлягають відповідальності за відповідними статтями цього розділу.
Ты невменяемый? Или ходишь за мной кривляться?? Ты 401-у статью способен всю осилить??
Військовими злочинами визнаються передбачені цим розділом злочини проти встановленого законодавством порядку несення або проходження військової служби,
По какой статье ККУ раздела «Військові злочини» ты хочешь судить сержанта, который тянул Детройта в бус? Или не Детройта, тот не дался . Номер статьи?? Предметно и конкретное, без вот этих твоих дебильных «не позорься». Чтоб я тебя тут не позорил, обиженный воин
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 07 лип, 2024 01:26, всього редагувалось 2 разів.
Ой+ написав:Чому кацапам легше набрати армію, то напевно тому що в них в 5 раз більша чисельність, а по певним віковим групам військовопридатного віку то ще більше.
1. В них хороші маркетологи, які правильно рекламують армію 2. Вони платять гроші. 2,5k$ то зарплата солдата, а не так як в нас ще треба доказати, що ти воював, При підписанні контракту одразу платять вже 10-15k$. 3. В них купа дуже бідного народу, який ніколи нормально не заробляв і все життя не мав шансу заробити більше ніж 200-300$. А в нас купа заробітчан, які і до війни легко заробляли 1000Є+
1,2. У них є гроші. Можуть платити. 3. "Купа заробітчан, які і до війни легко заробляли 1000Є+" це у вас на Західній. А загалом по Україні була купа народу, які заробляли 300$. Середньорічна щомісячна зарплата в Україні складала 430,21$ у 2020, 514,41$ у 2021, 371,00$ у 2022. Сьогодні приблизно 450$.
ЛАД написав:После Вьетнама развитые страны решили, что такие войны они больше вести не будут, а для "СВО" или всеобщей ядерной войны достаточна/нужна контрактная армия. Оказалось, что эта точка зрения ошибочна. Но мы решили во всём копировать Запад, даже их ошибки.
Да не какая она не ошибочная, контрактная армия очень даже работает только в добавок нужно соответствующий технологический уровень, в частности ЯО, которое другие страны как-то сделать смогли, ну а мы смогли только "сделать отрицательно".
ЯО работает в качестве взаимного пугала. В случае войны без применения ЯО контрактная армия недостаточна. Обратите внимание. что переход на контрактные армии в Европе начался после окончания "холодной войны" и развала Союза. В США раньше. Но они защищены океанами. Превосходство в технологическом уровне срабатывает при проведении "СВО". Как в Югославии, Ираке и др.
ЛАД написав:Вариант, к большому сожалению, не придуманный. Предложите свой вариант с учётом нашей войны.
Так а воевать "у кого больше мяса" - это вариант что ли? Просто нации легче гнобить своих отлавливая все моложе и моложе парней чем напрягаться делать бомбу. Пошли по пути наименьшего сопротивления. Даже носитель нет попыток сделать, "неет это невозможно, заводы сразу разбомбят" - а вот молодежь ловить это возможно, бабы еще нарожают.
Бомбу мы сегодня сделать точно не сможем. А если попытаемся, нам не разрешат. Причём совершенно категорически. При отсутствии бомбы не вижу смысла в носителе. Обеспечить армию танками, самолётами, Патриотами и пр. технологичным оружием мы сегодня не в состоянии. И не потому. что "тут же разбомбят". Или не только и не столько потому. В нашем случае мы рассчитываем на передовое оружие от "партнёров". Но управлять и применять оружие должны люди. Вот людьми мы и пытаемся обеспечить.
Дюрі-бачі написав:------------------------ Ой+ Чому кацапам легше набрати армію, то напевно тому що в них в 5 раз більша чисельність, а по певним віковим групам військовопридатного віку то ще більше. ------------------------ 1. В них хороші маркетологи, які правильно рекламують армію 2. Вони платять гроші. 2,5k$ то зарплата солдата, а не так як в нас ще треба доказати, що ти воював, При підписанні контракту одразу платять вже 10-15k$. 3. В них купа дуже бідного народу, який ніколи нормально не заробляв і все життя не мав шансу заробити більше ніж 200-300$. А в нас купа заробітчан, які і до війни легко заробляли 1000Є+
1,2. У них є гроші. Можуть платити. 3. "Купа заробітчан, які і до війни легко заробляли 1000Є+" це у вас на Західній. А загалом по Україні була купа народу, які заробляли 300$. Середньорічна щомісячна зарплата в Україні складала 430,21$ у 2020, 514,41$ у 2021, 371,00$ у 2022. Сьогодні приблизно 450$.
Hotab написав:Тобто сержант, який своює конкретні дії по відношенню до громадянина (одягає кайданки, кладе обличчям на асфальт, позбавляє волі ) має бути засуджений за «бездіяльність війської влади»?
Кримінальний кодекс України Стаття 426-1. Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень 1. Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, тобто умисне вчинення дій, які явно виходять за межі наданих цій особі прав чи повноважень, крім передбачених частиною другою цієї статті, якщо ці дії заподіяли істотну шкоду, -
5. Діяння, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, -