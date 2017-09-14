Господа-панове! Надоели бесплодные споры. Согласен, бусификация плохо. Нынешняя ВЛК ещё хуже. Война, кстати, хуже всего. Повторю вопрос, который задавал _hunter"у. Что вы можете предложить? Что надо делать? Большая просьба, фантастические варианты - "лучи смерти" и аналогичное не предлагать. Надеюсь на вашу способность оценить реальность своих идей.
Лад, ваш одногодок и президент Ичкерии Масхадов очень хорошо показал как можно произвести локальную дерусификацию на примере Майкопской бригады А Шамиль Басаев привёл примеры плодотворных переговоров(с Черномырдиным) после продуктивных действий обученных людей Делайте выводы сами
Hotab написав:Я навіть уявити не міг таку дурь. Тому перепитав.
Я теж до останнього моменту вважав, що якщо якась істота щось сюди пише, то воно принаймі здатне читати те на цо відповідає та логічно мислити. схоже я помилявся.
«Істота» - це потвора , яка нездатна зрозуміти ст401, а саме що таке «військовий злочин» і проти чого він малюється. І звідси помилки.
Верховний Суд вказав, що перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ст. 426-1 КК) є злочином проти встановленого порядку несення або проходження військової служби, під яким розуміють врегульовані правовими нормами суспільні відносини, що виникають та існують при проходженні служби різними категоріями військовослужбовців у процесі їх службової та бойової діяльності.
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Відповідальність за ст. 426-1 КК настає лише за умови, що дії військової службової особи були зумовлені її службовим становищем і пов’язані з її владними чи службовими повноваженнями. Якщо такого зв’язку не встановлено, дії винного за наявності до того підстав можуть кваліфікуватися за статтями КК, що передбачають відповідальність за злочини проти особи, власності, громадського порядку тощо.
ЛАД написав:Бомбу мы сегодня сделать точно не сможем. А если попытаемся, нам не разрешат.
Так в этом "не разрешат" и соль вопроса - бомбу не разрешат, бить далее 100 км не разрешат, одно другое не разрешат - так тогда и вопрос "а что вы предлагаете?" не уместен, если все равно будем делать то что скажут, простите разрешат.
Детально з супутниковими знімками які порівнюють бази зберігання танків, скільки ще в кацапів залишилось ремонто придатних танків. 700 нормальний стан, коло двох тисяч поганий стан, і решта дуже поганий стан. 80% танків що залишились на зберігані в кацапів це металолом.