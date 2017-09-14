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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8967896889698970
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 01:46

  холява написав:В Німеччині лише 22% українських біженців працюють, решта отримують допомогу

https://amoledo.com/uk-ua/news/6068-v-n ... t-dopomogu

А ви працюєте чи міцно цмудите вичавленну кризою цицьку пенсійного фонду України?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 01:59

Господа-панове!
Надоели бесплодные споры.
Согласен, бусификация плохо.
Нынешняя ВЛК ещё хуже.
Война, кстати, хуже всего.
Повторю вопрос, который задавал _hunter"у.
Что вы можете предложить? Что надо делать?
Большая просьба, фантастические варианты - "лучи смерти" и аналогичное не предлагать. Надеюсь на вашу способность оценить реальность своих идей.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 02:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Лад, ваш одногодок и президент Ичкерии Масхадов очень хорошо показал как можно произвести локальную дерусификацию на примере Майкопской бригады
А Шамиль Басаев привёл примеры плодотворных переговоров(с Черномырдиным) после продуктивных действий обученных людей
Делайте выводы сами
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 02:06

  candle645 написав:
  Hotab написав:Я навіть уявити не міг таку дурь. Тому перепитав. :D

Я теж до останнього моменту вважав, що якщо якась істота щось сюди пише, то воно принаймі здатне читати те на цо відповідає та логічно мислити. схоже я помилявся.


«Істота» - це потвора , яка нездатна зрозуміти ст401, а саме що таке «військовий злочин» і проти чого він малюється. І звідси помилки.


Верховний Суд вказав, що перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ст. 426-1 КК) є злочином проти встановленого порядку несення або проходження військової служби, під яким розуміють врегульовані правовими нормами суспільні відносини, що виникають та існують при проходженні служби різними категоріями військовослужбовців у процесі їх службової та бойової діяльності.

Читайте також: Кваліфікація воєнних злочинів

Відповідальність за ст. 426-1 КК настає лише за умови, що дії військової службової особи були зумовлені її службовим становищем і пов’язані з її владними чи службовими повноваженнями. Якщо такого зв’язку не встановлено, дії винного за наявності до того підстав можуть кваліфікуватися за статтями КК, що передбачають відповідальність за злочини проти особи, власності, громадського порядку тощо.





https://lexinform.com.ua/sudova-praktyk ... novyshhem/


Якщо не доходить - читай шевелячи губами.


Науково-практичний коментар до статі 426 ККУ:

Зображення

Ще один науково-практичний коментар

Зображення

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2020/3/14.pdf



Простими словами, хто не розуміє в термінах:


По цій статті притягують начальників, які перевищили владу по відношенню до своїх підлеглих. Таких самих військовослужбовців. Злочини «всередині системи проти самої системи»




форум де спілкуються освідчені люди


Так може ти тут зайвий? :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 07 лип, 2024 02:49, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 02:15

  холява написав:В Німеччині лише 22% українських біженців працюють, решта отримують допомогу

https://amoledo.com/uk-ua/news/6068-v-n ... t-dopomogu

Тем не менее (вчера ночью приводил цитату - viewtopic.php?p=5744633#p5744633),
Более половины граждан Украины в Германии (57%) представляют будущее своих детей в Германии, тогда как 39% видят их будущее в Украине.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 02:23

  ЛАД написав:Бомбу мы сегодня сделать точно не сможем. А если попытаемся, нам не разрешат.


Так в этом "не разрешат" и соль вопроса - бомбу не разрешат, бить далее 100 км не разрешат, одно другое не разрешат - так тогда и вопрос "а что вы предлагаете?" не уместен, если все равно будем делать то что скажут, простите разрешат.
katso
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 03:02



Детально з супутниковими знімками які порівнюють бази зберігання танків, скільки ще в кацапів залишилось ремонто придатних танків. 700 нормальний стан, коло двох тисяч поганий стан, і решта дуже поганий стан.
80% танків що залишились на зберігані в кацапів це металолом.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 03:04

  ЛАД написав:
  холява написав:В Німеччині лише 22% українських біженців працюють, решта отримують допомогу

https://amoledo.com/uk-ua/news/6068-v-n ... t-dopomogu

Тем не менее (вчера ночью приводил цитату - viewtopic.php?p=5744633#p5744633),
Более половины граждан Украины в Германии (57%) представляют будущее своих детей в Германии, тогда как 39% видят их будущее в Украине.

Дурень думкою багатіє так і ці 57% :lol:
Є віртуальні 57% і є реальні 22%
Ukrainian
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  #<1 ... 8967896889698970
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