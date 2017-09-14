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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 07 лип, 2024 03:21
Ukrainian написав:
..........
80% танків що залишились на зберігані в кацапів це металолом.
"Ракет осталось на пару недель, максимум на месяц".
Дурень думкою багатіє так і ці 57%
Є віртуальні 57% і є реальні 22%
Ну, конечно, это только вы у нас такой гениальный, что сумели устроиться в Канаде. Остальные - быдло, ни на что не годное.
Вы регулярно подтверждаете, что совесть для вас ругательное слово.
Есть реальные украинцы, а есть виртуальный Ukrainian.
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Додано: Нед 07 лип, 2024 03:24
барабашов написав:
Лад, ваш одногодок и президент Ичкерии Масхадов очень хорошо показал как можно произвести локальную дерусификацию на примере Майкопской бригады
А Шамиль Басаев привёл примеры плодотворных переговоров(с Черномырдиным) после продуктивных действий обученных людей
Делайте выводы сами
Он на год младше.
Но конечный результат неудовлетворительный.
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Додано: Нед 07 лип, 2024 04:19
ЛАД написав: Ukrainian написав:
..........
80% танків що залишились на зберігані в кацапів це металолом.
"Ракет осталось на пару недель, максимум на месяц".
Дурень думкою багатіє так і ці 57%
Є віртуальні 57% і є реальні 22%
Ну, конечно, это только вы у нас такой гениальный, что сумели устроиться в Канаде. Остальные - быдло, ни на что не годное.
Вы регулярно подтверждаете, что совесть для вас ругательное слово.
Есть реальные украинцы, а есть виртуальный Ukrainian.
Де я казав що ракет на місяць ? Кацапи ракети роблять. І танки теж роблять.
Мова про те що з тих танків які в кацапів на зберігані лише 20% в більш менш пристойному стані.
###
Які шанси в людей влаштуватись якщо вони не змогли за тридцять років українську вивчити. Важко уявити скільки часу в них піде на вивчення німецької. Якщо вони такі талановиті та працьовиті то чому 80% з них не працюють до чого часу ?
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Додано: Нед 07 лип, 2024 05:48
Ukrainian
Пан пиздобол квэбэксЪкый нэ доганя, що майже третина выехавших дети, десятая часть - пенсы, столько же - цыгане, в том числе и таборные(нормальные рОмы давно работают у турков за кэш), а матери из многодетных выехавших с МУЖЧИНАМИ-МУЖЬЯМИ-ПО ЗАКОНУ семей не имеют возможности работать, потому что нет той системы практически БЕСПЛАТНЫХ детских садов как у нас?
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барабашов
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