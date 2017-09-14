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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8968896989708971
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 03:21

  Ukrainian написав:..........
80% танків що залишились на зберігані в кацапів це металолом.

"Ракет осталось на пару недель, максимум на месяц".

Дурень думкою багатіє так і ці 57% :lol:
Є віртуальні 57% і є реальні 22%

Ну, конечно, это только вы у нас такой гениальный, что сумели устроиться в Канаде. Остальные - быдло, ни на что не годное.

Вы регулярно подтверждаете, что совесть для вас ругательное слово.
Есть реальные украинцы, а есть виртуальный Ukrainian.
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 03:24

  барабашов написав:Лад, ваш одногодок и президент Ичкерии Масхадов очень хорошо показал как можно произвести локальную дерусификацию на примере Майкопской бригады
А Шамиль Басаев привёл примеры плодотворных переговоров(с Черномырдиным) после продуктивных действий обученных людей
Делайте выводы сами

Он на год младше.
Но конечный результат неудовлетворительный.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 04:19

  ЛАД написав:
  Ukrainian написав:..........
80% танків що залишились на зберігані в кацапів це металолом.

"Ракет осталось на пару недель, максимум на месяц".

Дурень думкою багатіє так і ці 57% :lol:
Є віртуальні 57% і є реальні 22%

Ну, конечно, это только вы у нас такой гениальный, что сумели устроиться в Канаде. Остальные - быдло, ни на что не годное.

Вы регулярно подтверждаете, что совесть для вас ругательное слово.
Есть реальные украинцы, а есть виртуальный Ukrainian.

Де я казав що ракет на місяць ? Кацапи ракети роблять. І танки теж роблять.
Мова про те що з тих танків які в кацапів на зберігані лише 20% в більш менш пристойному стані.
###
Які шанси в людей влаштуватись якщо вони не змогли за тридцять років українську вивчити. Важко уявити скільки часу в них піде на вивчення німецької. Якщо вони такі талановиті та працьовиті то чому 80% з них не працюють до чого часу ? :lol:
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 05:48

Ukrainian
Пан пиздобол квэбэксЪкый нэ доганя, що майже третина выехавших дети, десятая часть - пенсы, столько же - цыгане, в том числе и таборные(нормальные рОмы давно работают у турков за кэш), а матери из многодетных выехавших с МУЖЧИНАМИ-МУЖЬЯМИ-ПО ЗАКОНУ семей не имеют возможности работать, потому что нет той системы практически БЕСПЛАТНЫХ детских садов как у нас?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 06:48

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 06:49

  барабашов написав:Ukrainian
Пан пиздобол квэбэксЪкый

Пнх кацапчик. Так зрозуміло?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 06:54

Вспомнился анекдот про секс на красной площади, когда прохожие замучают советами. (Для перехода на видео тыц на картинку)





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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 07:09





vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 07:18

Уникальный ТГ канал где к видео прилагается gps координаты и дата
https://t.me/WarArchive_ua
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 07:46

candle645


Тобто навіть пряме цитування 426-1 розуміння що просто 426 (без -1) та 426-1 це зовсім різні статті ККУ не добавило...


Що ти тут тухесом крутиш! 😅😅😅
Які це «різні статі»?))) 425-1 - це перший пункт статті 426.
Вся 426 стаття, як і перша її частина, так і друга з третьою, субʼєктом є військова посадова особа. У якої є підлеглі. Ти хоч одне з наведених посилань відкрив? :lol:

От умора, облажався по самі вуха і тепер пробує робити вигляд що нічого не трапилось))))

Дійшло нарешті, що жодна стаття з розділу «військові злочини» в ККУ не стосується і не може стосуватись дій військових до свого власного населення. Бо це можна було зрозуміти ще на початку розділу, а саме після прочитання статті 401. В якій сказано, що військові злочини - це злочини проти встановлення порядку проходження служби,
Hotab
 
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  #<1 ... 8968896989708971
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