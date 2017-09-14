барабашов написав:Лад, ваш одногодок и президент Ичкерии Масхадов очень хорошо показал как можно произвести локальную дерусификацию на примере Майкопской бригады А Шамиль Басаев привёл примеры плодотворных переговоров(с Черномырдиным) после продуктивных действий обученных людей Делайте выводы сами
Он на год младше. Но конечный результат неудовлетворительный.
Ukrainian написав:.......... 80% танків що залишились на зберігані в кацапів це металолом.
"Ракет осталось на пару недель, максимум на месяц".
Дурень думкою багатіє так і ці 57% Є віртуальні 57% і є реальні 22%
Ну, конечно, это только вы у нас такой гениальный, что сумели устроиться в Канаде. Остальные - быдло, ни на что не годное.
Вы регулярно подтверждаете, что совесть для вас ругательное слово. Есть реальные украинцы, а есть виртуальный Ukrainian.
Де я казав що ракет на місяць ? Кацапи ракети роблять. І танки теж роблять. Мова про те що з тих танків які в кацапів на зберігані лише 20% в більш менш пристойному стані. ### Які шанси в людей влаштуватись якщо вони не змогли за тридцять років українську вивчити. Важко уявити скільки часу в них піде на вивчення німецької. Якщо вони такі талановиті та працьовиті то чому 80% з них не працюють до чого часу ?
Ukrainian Пан пиздобол квэбэксЪкый нэ доганя, що майже третина выехавших дети, десятая часть - пенсы, столько же - цыгане, в том числе и таборные(нормальные рОмы давно работают у турков за кэш), а матери из многодетных выехавших с МУЖЧИНАМИ-МУЖЬЯМИ-ПО ЗАКОНУ семей не имеют возможности работать, потому что нет той системы практически БЕСПЛАТНЫХ детских садов как у нас?
Тобто навіть пряме цитування 426-1 розуміння що просто 426 (без -1) та 426-1 це зовсім різні статті ККУ не добавило...
Що ти тут тухесом крутиш! 😅😅😅 Які це «різні статі»?))) 425-1 - це перший пункт статті 426. Вся 426 стаття, як і перша її частина, так і друга з третьою, субʼєктом є військова посадова особа. У якої є підлеглі. Ти хоч одне з наведених посилань відкрив?
От умора, облажався по самі вуха і тепер пробує робити вигляд що нічого не трапилось))))
Дійшло нарешті, що жодна стаття з розділу «військові злочини» в ККУ не стосується і не може стосуватись дій військових до свого власного населення. Бо це можна було зрозуміти ще на початку розділу, а саме після прочитання статті 401. В якій сказано, що військові злочини - це злочини проти встановлення порядку проходження служби,