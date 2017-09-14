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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8969897089718972
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 07:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:якою армійькою їжею порекомендуєте кормить 4 річних дівчат?
варений оселедець чи яловича тушенка?

КемпінгГаз в кожну хату. Так, страшно, небезпечно, а шо робить тим у кого електроплити? Отож.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 08:29

  Mimohod написав:
  Бетон написав:якою армійькою їжею порекомендуєте кормить 4 річних дівчат?
варений оселедець чи яловича тушенка?

КемпінгГаз в кожну хату. Так, страшно, небезпечно, а шо робить тим у кого електроплити? Отож.

Альтернатива сухой спирт
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 08:47





vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 08:50



На 1м видео холодильник в окопе
vitaliiangel
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