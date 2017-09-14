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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 07 лип, 2024 07:49
Бетон написав:
якою армійькою їжею порекомендуєте кормить 4 річних дівчат?
варений оселедець чи яловича тушенка?
КемпінгГаз в кожну хату. Так, страшно, небезпечно, а шо робить тим у кого електроплити? Отож.
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Mimohod
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Додано: Нед 07 лип, 2024 08:29
Mimohod написав: Бетон написав:
якою армійькою їжею порекомендуєте кормить 4 річних дівчат?
варений оселедець чи яловича тушенка?
КемпінгГаз в кожну хату. Так, страшно, небезпечно, а шо робить тим у кого електроплити? Отож.
Альтернатива сухой спирт
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vitaliiangel
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Додано: Нед 07 лип, 2024 08:47
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Додано: Нед 07 лип, 2024 08:50
На 1м видео холодильник в окопе
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