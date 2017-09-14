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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8968896989708971
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 07:46

candle645


Тобто навіть пряме цитування 426-1 розуміння що просто 426 (без -1) та 426-1 це зовсім різні статті ККУ не добавило...


Що ти тут тухесом крутиш! 😅😅😅
Які це «різні статі»?))) 426-1 - це перша частина статті 426.
Вся 426 стаття, як і перша її частина, так і друга з третьою, субʼєктом є військова посадова особа. У якої є підлеглі. Ти хоч одне з наведених посилань відкрив? :lol:

От умора, облажався по самі вуха і тепер пробує робити вигляд що нічого не трапилось))))

Дійшло нарешті, що жодна стаття з розділу «військові злочини» в ККУ не стосується і не може стосуватись дій військових до свого власного населення. Бо це можна було зрозуміти ще на початку розділу, а саме після прочитання статті 401. В якій сказано, що військові злочини - це злочини проти встановленого порядку несення або проходження військової служби, під яким розуміють врегульовані правовими нормами суспільні відносини, що виникають та існують при проходженні служби різними категоріями військовослужбовців у процесі їх службової та бойової діяльності.


Про це конкретно і верховний суд вказав Якщо тобі вся стаття 426 забагато, то саме про 426-1, про яку ти тут трусиш.



Верховний Суд вказав, що перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ст. 426-1 КК) є злочином проти встановленого порядку несення або проходження військової служби, під яким розуміють врегульовані правовими нормами суспільні відносини, що виникають та існують при проходженні служби різними категоріями військовослужбовців у процесі їх службової та бойової діяльності.

Читайте також: Кваліфікація воєнних злочинів

Відповідальність за ст. 426-1 КК настає лише за умови, що дії військової службової особи були зумовлені її службовим становищем і пов’язані з її владними чи службовими повноваженнями. Якщо такого зв’язку не встановлено, дії винного за наявності до того підстав можуть кваліфікуватися за статтями КК, що передбачають відповідальність за злочини проти особи, власності, громадського порядку тощо.



В «ТЦК-них справах» стаття 426-1 теоретично може прикручуватись лише до керівництва ТЦК, яке можливо могло надавати незаконні розпорядження підлеглим щодо проведення мобілізації.
Тобто знов те саме, про що я тобі твердолобому пояснював з початку: взаємовідносини між військовими всередині системи.
Але точно не до виконавців , які взаємодіють з цивільним населенням.
До них теоретично можна 371 ККУ, 146 ККУ, ч.3 ст 357, 116-127, ч.2 ст 397

Але це все не про військові злочини :lol:

І тим більше не «воєнні злочини», про які тут розповідає Бетон , і за які хоче йти до міжнародного трибуналу.
То якого милого ти, обіда, бігаєш за мною? :D
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 07 лип, 2024 09:14, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 07:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:якою армійькою їжею порекомендуєте кормить 4 річних дівчат?
варений оселедець чи яловича тушенка?

КемпінгГаз в кожну хату. Так, страшно, небезпечно, а шо робить тим у кого електроплити? Отож.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 08:29

  Mimohod написав:
  Бетон написав:якою армійькою їжею порекомендуєте кормить 4 річних дівчат?
варений оселедець чи яловича тушенка?

КемпінгГаз в кожну хату. Так, страшно, небезпечно, а шо робить тим у кого електроплити? Отож.

Альтернатива сухой спирт
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 08:47





vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 08:50



На 1м видео холодильник в окопе
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 09:42

  Ukrainian написав:
  ЛАД написав:
  Ukrainian написав:..........
80% танків що залишились на зберігані в кацапів це металолом.

"Ракет осталось на пару недель, максимум на месяц".

Дурень думкою багатіє так і ці 57% :lol:
Є віртуальні 57% і є реальні 22%

Ну, конечно, это только вы у нас такой гениальный, что сумели устроиться в Канаде. Остальные - быдло, ни на что не годное.

Вы регулярно подтверждаете, что совесть для вас ругательное слово.
Есть реальные украинцы, а есть виртуальный Ukrainian.

Де я казав що ракет на місяць ? Кацапи ракети роблять. І танки теж роблять.
Мова про те що з тих танків які в кацапів на зберігані лише 20% в більш менш пристойному стані.
###
Які шанси в людей влаштуватись якщо вони не змогли за тридцять років українську вивчити. Важко уявити скільки часу в них піде на вивчення німецької. Якщо вони такі талановиті та працьовиті то чому 80% з них не працюють до чого часу ? :lol:

Всё с вами понятно, объяснять что-то бесполезно - у вас не только совесть, но и мозги отсутствуют.
Вы не способны понять, что написано в элементарном посте. И почему люди не работают.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 10:23

  ЛАД написав:Господа-панове!
Надоели бесплодные споры.
Согласен, бусификация плохо.
Нынешняя ВЛК ещё хуже.
Война, кстати, хуже всего.
Повторю вопрос, который задавал _hunter"у.
Что вы можете предложить? Что надо делать?
Большая просьба, фантастические варианты - "лучи смерти" и аналогичное не предлагать. Надеюсь на вашу способность оценить реальность своих идей.

Це ви питаєте що робити державі чи громадянину? І вдповідно яка мета дій держави та як громадянин може безболішніше дочекатися світлого майбутнього? :D
d44
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 10:33

  d44 написав:
  ЛАД написав:Господа-панове!
Надоели бесплодные споры.
Согласен, бусификация плохо.
Нынешняя ВЛК ещё хуже.
Война, кстати, хуже всего.
Повторю вопрос, который задавал _hunter"у.
Что вы можете предложить? Что надо делать?
Большая просьба, фантастические варианты - "лучи смерти" и аналогичное не предлагать. Надеюсь на вашу способность оценить реальность своих идей.

Це ви питаєте що робити державі чи громадянину? І вдповідно яка мета дій держави та як громадянин може безболішніше дочекатися світлого майбутнього? :D

Державі.
У гражданина возможности выбора ограничены.
У державы тоже, но всё же не так сильно.
"світлого майбутнього" в ближайшие годы не ожидаю. Хотя бы без войны.
ЛАД
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  #<1 ... 8968896989708971
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